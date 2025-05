3 receptai, kai pritrūksta idėjų: produktams sutaupysite „Iki“, o paruošite greitai ir skaniai

REKLAMA

REKLAMA

„Jeigu artėjant vasaros kelionėms nesinori išlaidauti, dar nereiškia, kad teks valgyti nuobodžiai. Rūpinamės, kad sutaupyti galėtų visi, todėl tūkstančiai nuolaidų kas savaitę pirkėjus pasitinka visuose „Iki“ skyriuose, o savaitgaliais akcijos dar gausesnės ir įvairesnės. Asortimentas jau aiškiai rodo, kad vasara visgi ne už kalnų – išsiilgti arbūzai siūlomi ypač gera kaina, lentynos nuklotos grilinimui jau paruoštais patiekalais, o nuolaidos skelbiamos padažams, kečupams, krienams ir garstyčioms. Puiki proga apsirūpinti tiek marinavimui reikalingais produktais, tiek pagardais prie grilio patiekalų“, – sako Gintarė Kitovė.

REKLAMA

Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai.

Pirkėjų patogumui, „Iki“ dalijasi ir receptų idėjomis šiam savaitgaliui. Jos pritaikytos prie ypač gerų pasiūlymų, kurie „Iki“ parduotuvėse jau pradeda galioti ketvirtadienį, gegužės 22 dieną, ir tęsis iki pat sekmadienio. Kad sutaupytumėte, teliks sudaryti pirkinių sąrašą ir kasoje pasinaudoti „Iki“ lojalumo kortele ar programėle.

REKLAMA

REKLAMA

Savaitgalį pradėkite itin skaniai – įdarykite „Iki“ kruasanų

Švelnaus skonio sviestiniai kruasanai – mylimiausios lietuvių bandelės, kurių į „Iki“ suka daugelis. O šį savaitgalį jiems, kaip ir kitoms „Su meile IKI“ bandelėms bei duonai, taikoma net 20 proc. nuolaida.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Iki“ tinklas nuo seno garsėja prancūziškų ragelių ne tik kokybe, bet ir įvairove. Kasdien iš pečių traukiami kruasanai su šokoladiniu, migdolų ar ypač išpopuliarėjusiu pistacijų įdaru, „Iki“ konditeriai juos kepa net kubo formos ar iš jų supina pynę. Tiesa, pats paprasčiausias sviestinis ragelis išlieka populiariausiu. Jis jau savaime bus skani dienos pradžia, tačiau jį nesunkiai galite pakylėti į kitą lygį. Pavyzdžiui, kruasaną įdarykite tepamu sūreliu ir rūkyta lašiša. Arba pasinaudokite dar iki savaitės galo tebesitęsiančiomis „Italijos fiestos“ nuolaidomis ir prancūziškam skanėstui suteikite itališko žavesio – paskaninkite jį rikota ir šilauogėmis. Paprastas, bet labai gardus receptas – čia.

REKLAMA

Neatsilikite nuo madų – išbandykite ant grilio keptą arbūzą

Arbūzą daugelis lietuvių įvardija savo mėgstamiausiu vaisiumi, todėl šiltuoju metų laiku jo valgyti norisi pilna burna. Arbūzus pirkėjai graibstyti pradeda vos pradėjus šilti orams, ir jie visą vasarą išsilaiko populiariausių vaisių tope. Apsals ir širdis, nes prasidedantis jų sezonas jau tirpdo kainas – šį savaitgalį sultingas ir kvapnus arbūzas „Iki“ siūlomas už super-kainą, tik 1,39 Eur/kg.

REKLAMA

Įdomu tai, kad skirtingos tautos arbūzą irgi valgo skirtingai. Pavyzdžiui, graikai arbūzus valgo su feta sūriu – sūrumo ir saldumo derinys yra tiesiog neatsivalgomas. Tuo tarpu Meksikoje arbūzas valgomas su druska, ant jo užlašinus žaliųjų citrinų sulčių ir pabarsčius čili pipirais. Toks kontrastas dar labiau išryškina vaisiaus saldumą. Lietuvoje pastaraisiais metais vis populiarėja ant grotelių keptas arbūzas. Nesudėtingai paruošiamas, jis taps tikru šiltojo sezono favoritu – tiks ir kaip užkandis, ir kaip garnyras, ir net kaip pagrindinė stalo žvaigždė. Receptas – čia.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mėgstamiausia „Iki“ pirkėjų žuvis – lašiša – dar skaniau

Kai norisi lengvų pietų ar greitai paruošiamos vakarienės – pasigaminkite lašišos. Juk beveik nėra žmonių, kurie pasakytų „ne“ šiai žuviai. Jeigu tradiciškai paruošta lašiša pabodo, derinkite ją su įmantresniais ingredientais: marinuokite klevų sirupo, sojos padažo padažuose, naudokite įmantresnius prieskonius – šviežią imbierą arba kalendrą.

REKLAMA

Šis savaitgalis – puiki proga atrasti naują receptą, nes šios pirkėjų mėgstamiausios žuvies pjausniams ir gabalams be galvų ir uodegų 3 širdelių „Iki“ parduotuvėse taikoma 35 proc. nuolaida (1 kg – tik 10,99 Eur). Todėl neverta atidėlioti – palepinkite artimuosius ir save lašiša su žolelėmis arba egzotišku padažu. Receptai ir naudingi patarimai, kaip kepti žuvį grilyje – štai čia.

REKLAMA

Nepamirškite savo kozirio „Iki“ parduotuvėje – aktyvuokite „Pigintuvo“ pasiūlymus

Šį savaitgalį „Iki“ lentynose mirgės akcijos ir ištisoms produktų kategorijoms. Pavyzdžiui, lojalūs pirkėjai gali naudotis 20 proc. nuolaida valgomiesiems jogurtams, šaltai ir karštai rūkytiems mėsos gaminiams, maltai kavai. 25 proc. sutaupys ieškantys padažų, kečupų, krienų, garstyčių. O net 30 proc. – perkantys aliejų, sultis, nektarus ir sulčių gėrimus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Lietuviai tikrai moka pasinaudoti visomis galimybėmis sutaupyti, todėl nenuostabu, kad mūsų „Pigintuvas“ yra be galo populiarus. „Iki“ programėlėje vos vienu mygtuko paspaudimu galima „atrakinti“ dar daugiau naudingų kainos pasiūlymų. Pavyzdžiui, šią savaitę „Pigintuvas“ suteikia net 50 proc. nuolaidą šaltai rūkytoms „Biovela“ dešroms, šaldytiems koldūnams „Viči“, vafliams ir vaflių tortams „Selga“ ir kt. Be to, „Pigintuve“ galima gauti ir asmeninių nuolaidų. Jos kas savaitę dalijamos atsižvelgiant į asmeninę apsipirkimo istoriją, todėl pirkėjai sulaukia būtent jiems aktualiausių pasiūlymų“, – sako G. Kitovė.

REKLAMA

Jeigu dar nesate naudojęsi „Pigintuvu“, tą padaryti visiškai paprasta. Vienas mygtuko paspaudimas iškart aktyvuos visą gausų pasiūlymų krepšelį:

Atsisiųskite „Iki“ programėlę arba apsilankyti iki.lt puslapyje.

Prisijunkite prie savo lojalumo programos paskyros. Jei jos vis dar neturite, užsiregistruokite. Galėsite panaudoti savo turimą fizinę lojalumo programos kortelę arba išsiimti skaitmeninę.

REKLAMA

Atsidarykite „Pigintuvo“ skiltį ir iškart aktyvuokite visus tos savaitės pasiūlymus. Aktyvuotos nuolaidos galios tik einamąją savaitę, naują savaitę galėsite aktyvuotis naujus pasiūlymus

Viskas – kasoje skenuokite savo lojalumo kortelę bei gautą brūkšninį kodą ir apsipirkite pigiau.

REKLAMA

REKLAMA

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.

Straipsnį parengė: „IKI Lietuva“.