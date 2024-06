2 000 eurų veterinarijos gydytojo sąskaita už suėstus šokoladinius saldainius

REKLAMA

„Šokoladas šunims yra ne tik netinkamas, tačiau ir nuodingas, tad labai svarbu gyvūnus apsaugoti nuo šių mūsų pamėgtų skanėstų. Vos augintinio savininkas pastebi, kad šuo suėdė šokolado, būtina nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją skubios pagalbos. Specialistas, atsižvelgdamas į suėsto šokolado rūšį (tai pieninis ar juodasis), kiekį ir gyvūno svorį, apskaičiuos, ar keturkojis suėdė kenksmingą dozę, ir imsis visų reikalingų veiksmų. Jei šokolado buvo suėsta neseniai, pirmiausia bandoma sukelti vėmimą ir taip pašalinti intoksikacijos šaltinį iš organizmo, tačiau ne visuomet pakanka tik tokių gydymo priemonių. Dažnu atveju prireikia gyvūną hospitalizuoti, gydymo trukmė gali būti įvairi“, – pabrėžia „Dr.Vet“ Lazdynų gyvūnų ligoninės vadovė Kristina Raulinaitė.

Pasak draudimo bendrovės „If“ turto produkto vadovo Tomo Sinkevičiaus, šiuo atveju šokolado suėdusiam airių seteriui simptomai pasireiškė po dviejų dienų. Prasidėjus vėmimui, šeimininkai iš karto nuvežė gyvūną į veterinarijos kliniką. Keturkojui reikėjo pakartotinių vizitų 10 dienų laikotarpiu, kurių metu buvo atlikta rentgenografija su kontrastine medžiaga, diagnostinė laparotomija su anestezija – nustatytas sunkus pankreatitas, pilvaplėvės uždegimas, gastroenteritas, taip pat tęstas gydymas namuose, atliktos poodinės infuzijos, skirta papildomų vaistų ir specialaus maisto.

„Gyvūnus traukia žmonių maisto produktų kvapas ir skonis, tačiau jie gali sukelti labai stiprų apsinuodijimą – simptomai gali būti nuo lengvo viduriavimo ar vėmimo arba stipraus viduriavimo, po kurio gali prasidėti dehidratacija, pasireikšti pilvo ertmės skausmai, bendras silpnumas, gali kritiškai suprastėti gyvūno gyvybiniai parametrai. Vos pastebėję, kad augintinis jaučiasi blogai, nedelskite ir kreipkitės į veterinarijos kliniką, nes laukiant liga tik progresuos, tai padidina ir komplikacijų riziką, o dažnu atveju toks gydymas būna gerokai brangesnis“, – ragina gyvūnų ligoninės vadovė.

Pasirodo, kad šunims kenksmingi šokolade (kakavos pupelėse) esantys metilksantinai – kofeinas ir teobrominas. Kofeinas įsisavinamas greičiau (mažiau nei per valandą) ir sukelia vėmimą ir viduriavimą, nerimą, padidina aktyvumą arba nervingumą. Teobrominas iš virškinimo trakto įsisavinamas per 10 valandų, tačiau kepenyse metabolizuojamas, metabolitai su tulžimi vėl patenka į virškinimo traktą ir ten įsisavinami pakartotinai. Iš šuns organizmo teobrominas išsivalo tik po maždaug 34 valandų nuo šokolado suėdimo. Šiuo metu gyvūną rekomenduojama stebėti stacionare ir suteikti simptominį gydymą, priklausomai nuo keturkojo būklės. Jei neskiriama dėmesio faktui, kad šuo suėdė šokolado, ir nesikreipiama į veterinarą, augintinis per kelias dienas gali nugaišti.

Remiantis „If“ duomenimis, šokoladas yra viena iš 20 medžiagų, kuriomis keturkojai apsinuodija dažniausiai. Todėl T. Sinkevičius ragina visus augintinių savininkus nelaikyti šokolado gyvūnams prieinamose vietose. Jis primena, kad svogūnai, česnakai, avokadai, vynuogės, razinos irgi yra kenksmingi šunims. Taip pat įvairūs medikamentai turi būti laikomi vietose, neprieinamose augintiniams. Derėtų prisiminti, kad gyvūnams jokiu būdu negalima duoti žmonėms skirtų skausmą malšinančių vaistų, prieš tai nepasitarus su veterinaru. Ibuprofenas yra kenksmingas gyvūnams ir gali negrįžtamai pažeisti organus ir net sukelti mirtį.