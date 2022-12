19-metės Emilijos istorija sujaudino tūkstančius lietuvių: Kudabienė atskleidė, kaip ji jaučiasi

Prieš daugiau nei mėnesį dalinomės TV3 laidų vedėjos Audrės Kudabienės skubiu prašymu – padėti sunkiai sergančiai Emilijai ir jos tėčiui Andriui Juzoniui surinkti lėšų vaistams, kurių reikia be galo skubiai.

„Bičiuliai, prašau, padėkime šiai merginai Emilijai. <...> Filmavau jos istoriją ir matau, kaip skubiai reikia pagalbos. Dabar pati pervedžiau į Emilijos tėčio sąskaitą ir prašau jūsų. Tai skubu“, – tą kartą sakė A. Kudabienė.

Reaguodami į tokį skubų ir neatidėliotiną prašymą, žmonės neliko abejingi Andriaus ir jo dukros Emilijos istorijai. Reikalinga 20 tūkst. eurų suma vaistams buvo surinkta vos per kelias dienas. Dabar mergina su kiekviena diena jaučiasi vis stipriau, kadangi būtina vaistų dozė spėjo pasiekti Emiliją laiku.

„Laukiame, kol Emilija pasitaisys, atsistatys jos nuotaika. Jos tėtis sako, kad ji jaučiasi puikiai. Kuomet ji gulėjo ligoninėje, buvau ją aplankiusi. Savomis akimis mačiau, kaip ji ir vėl sėdi, kalba, valgo“, – šypsosi neslėpdama džiaugsmo Audrė.

Moteris pasakoja, kad šiai istorijai nė vienas, atsidūręs arti Emilijos, nebūtų likęs abejingas. Ji sako, kad matydama šalia savęs vaiką, kuris yra arti mirties slenksčio, negalėjo ramiai reaguoti, rasti sau vietos ar užsiimti kitais darbais.

„Matai vaiką, kuriam čia ir dabar neatidėliotinai reikia pagalbos, niekas kitas jam nepadės, jeigu ne mes patys. Matydama Emilijos tėčio akis, kreipiausi į žmones savo socialiniuose tinkluose, prašydama, kad pavyktų surinkti pinigų vaistams bent jau vienam mėnesiui.

Tačiau kai staiga Emilijos tėtis pasakė, kad sąskaitoje yra suma, kurios užteks ne vienam mėnesiui, norėjosi verkti iš džiaugsmo. Esame be galo jautrūs ir tokios istorijos mus vienija. Dėl tokių istorijų esame ta Lietuva, kuria aš be galo didžiuojuosi ir dėl to esu be galo laiminga, kad gyvenu tokių žmonių šalyje“, – pasakoja A. Kudabienė.

Naujausiomis žiniomis savo „Facebook“ paskyroje apie dukros sveikatą dalinasi ir Emilijos tėtis Andrius. Paskutinėmis žinomis, Emilijos sveikata iš tiesų gerėja, vis dažniau aplanko šventinės nuotaikos. Be to, visai neseniai A. Juzonis rinko parašus peticijai dėl vaistų kompensavimo.

Sulaukęs žmonių gerumo, Andrius ir pats nusprendė juo pasidalinti su kitais. Išlaužo kaimo bendruomenei jis padovanojo nuotaikingą meškos pasirodymą, taip norėdamas padovanoti ir kitiems vaikams džiaugsmą, skleisti šventinę nuotaiką.

„Išsipildymo akcija“ – stebuklas

Neseniai A. Kudabienė kartu su kitais žymiais TV3 televizijos ekranų veidais – Renata Šakalyte-Jakovleva, Marijonu Mikutavičiumi bei Justinu Jankevičiumi kreipėsi į lietuvius, pristatydami paramos projekto „Išsipildymo akcija“ herojų istorijas. Primename, kad „Išsipildymo akcija“ tik įpusėjo, aukoti galite paspaudę čia.

Ne pirmus metus šį projektą vedanti moteris teigia, kad „Išsipildymo akcija“ jai yra didelis stebuklas. Kiekvienais metais ją nustebina neišmatuojamas žmonių gerumas, kuomet vos po kelis eurus per vieną vakarą yra surenkama didžiulė pinigų suma, reikalinga padėti vaikams.

„Žmonių palaikymas šeimoms, kurios augina sergančius vaikučius, yra neįkainojamas turtas. Pagalvokite, kokios mintys ir rūpesčiai per dieną apima šeimas, kurios diena iš dienos augina sergančius vaikus. Jie mato besidžiaugiančias šeimas, kuriose auga sveiki vaikai ir kuriems nereikia tiek daug dalykų padaryti, kad jie gyventų ir džiaugtųsi.

Tokios šeimos vargsta, bijo kreiptis ir prašyti pagalbos... Tos kelios projekto valandos staiga jiems leidžia pamatyti, kiek daug žmonių juos palaiko, kad yra viltis padėti ir išspręsti jų problemas. Tai – pats didžiausias stebuklas“, – sako Audrė.

Nors dažniausiai mažųjų istorijas savu balsu įgarsina ir žiūrovams perteikia R. Šakalytė-Jakovleva, tačiau vieną kartą iš arti su jomis teko susipažinti ir A. Kudabienei. Pasiteiravus, ką tokia galimybė reiškia pašnekovei, ji tikina, kad vieną vienintelį dalyką:

„Tu dar stipriau ir labiau išgyveni šių ligoniukų šeimų istorijas, kurios pasibaigus „Išsipildymo akcijos“ paramos koncerto vakarui dar ilgai neišeina iš galvos. Tuomet galvoji, svarstai, kalbiesi su žmonėmis, kaip jie jaučiasi, kaip priėmė tokią žinią, kuomet paaukota tiek daug pinigų.

Kartais ir man tenka pamatyti šį stebuklą, kuomet viltį praradusių tėvų akyse ir vėl ji įsiplieskia. Dažnai tėvai būna susitaikę, kad nebėra jokios išeities, tačiau kai jie pamato, kokia masė žmonių, tikra jūra, juos palaiko, tuomet ir jie patiki, kad galima tikėti stebuklu.

Kuomet istorijas išgyveni asmeniškai, įvairūs jausmai dar labiau apima širdį, mintis. Nereikia turėti milijono eurų, kad būtų galima prisidėti. Užtenka vos kelių eurų, nes tai ir yra „Išsipildymo akcijos“ esmė. Mes kaip bitės po lašelį, trupinėlį į tą didžiulį korį vis dedame, ką galime. Galiausiai įvyksta tai, ko negali tikėtis net ir prieš prasidedant paramos projektui.“

Prisidėti prie Emilijos gydymo galite žemiau nurodytais rekvizitais:

gavėjas: Andrius Juzonis; LT 877044000101647842; SEB bankas; mokėjimo paskirtis: parama.

Arba PayPal: [email protected], https://www.paypal.me/AndriusEmilija