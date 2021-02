15-metė jau išgyveno menopauzę: dabar tam ruošia ir savo mamą

Ellie Waters (19) iš Didžiosios Britanijos menopauzę patyrė 2017 metų rudenį, po 18 mėnesių trukusios chemoterapijos ir švitinimo, nes tuo metu kovojo ir su retos formos vėžiu – alveoline rabdomiosarkoma.

Paauglė vis jusdavo karščio bangas, susidūrė su miego sunkumais, jautė nuolatinį nuovargį, slogią nuotaiką, o odą nuolat niežėjo. Paieškojusi informacijos apie šiuos simptomus, paauglė liko šokiruota, kad tai ankstyvos menopauzės simptomai.

Ellie vis dar stengiasi žiūrėti į šviesiąją pusę, nes dabar savo mamai Samathai (46) metų pasakoja tai, su kuo ji susidurs ateityje, rašoma metro.co.uk.

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Paauglė išgijusi nuo vėžio patyrė menopauzę

Mergina šiemet pradėjo mokytis medicinos ir sakė: „Kai baigėsi mano vėžio gydymas, supratau, kad menopauzės galimybės buvo labai realios. Po gydymo mano menstruacijos nesugrįžo, bet aš to nesureikšminau, nes maniau, kad tai reiškia, jog tiesiog man nebus mėnesinių.

Dabar, kai aš esu vyresnė, suprantu, kad tai reiškia, jog esu visiškai nevaisinga ir mano svajonės turėti vaiką nuskendo.

Mano mama dar nesusidūrė su menopauze, tačiau aš supažindinau ją su tuo, kas laukia, kas geriausiai padės tai ištverti“.

Kai Ellie buvo vos 14 metų, jai diagnozavo vėžį ir gydymas buvo pradėtas nedelsiant.

„Ši vėžio forma labai reta. Juo per metus Didžiojoje Britanijoje suserga vos 60 vaikų. Be to, jis dar rečiau pasitaiko paauglėms mergaitėms.

Pastebėjau gumbelį 2014 metų gruodį, bet į gydytojus nesikreipėme iki pat kitų metų rugpjūčio, kai atsirado nepakeliamas kojos skausmas.

Praėjo nemažai laiko, kol nustatė teisingą diagnozę. Išgirdusi, kad man vėžys, labai išsigandau, nes žinojau, kas tai per liga ir kaip ji gydoma. Ši patirtis buvo sudėtinga tiek fiziškai, tiek psichologiškai. 2017 metų kovą man pranešė, kad vėžys atsitraukė, tačiau tada prasidėjo menopauzė“.

REKLAMA

Ellie ir Samantha stengėsi, kad būtų pakeisti vaistai, kurie galėjo lemti menopauzės atsiradimą.

„Iš pradžių aš stengiausi viską laikyti savyje, nes esu pratusi viską tvarkytis pati, tačiau vėliau mamai papasakojau apie savo savijautą ir ji padėjo man gauti visą reikiamą pagalbą.

Aš dar lankiau mokyklą, todėl šis šalutinis poveikis tikrai turėjo įtakos mano mokslams. Vartojau daug stipresnius vaistus, kurie neabejotinai palengvino simptomus“.

Ellie priduria: „Aš turėjau daug laiko su tuo susitaikyti – buvo sunku atsiverti ir apie tai kalbėti, nes nedaugelis žmonių supranta, kokie gali būti blogi simptomai“.

Dabar Ellie sako, kad jos ateities planuose tikrai yra įvaikinimas.

„Man buvo suteikta 20% tikimybė išgyventi vėžį ir man tai pavyko, todėl stengiuosi būti dėkinga už tai, ką turiu“, –priduria ji.

„Aš gavau keistų komentarą iš mokyklos draugių, kurios sakė, kad norėtų būti manimi, nes man niekada nebebus mėnesinių, bet jos nesupranta šalutinio poveikio“.

Merginos mama Samatha sako, kad buvo siaubinga, kai pirmą kartą išgirdo Ellie vėžio diagnozę iš gydytojų.

„Prisimenu, kaip gydytojai išvedė mane į kitą kambarį ir pasakė, kad mano dukra serga ketvirtos stadijos vėžiu. Akimirksniu pamaniau, kad ji mirs, nes tai yra siaubinga liga“, – sako Samantha.

„Vėliau jie man pasakė, kad ji greičiausiai bus nevaisinga pasibaigus gydymui, tačiau menopauzė niekada nebuvo minima“, – priduria mama.

„Ji man pasakė, kad viskas gerai, mama, aš dabar esu ekspertė, todėl, kai tai išgyvensi tu, galėsi ateiti pas mane pasitarti“, – liūdnai priduria Samantha.

Ji sako, kad pagrindinis patarimas, kurį davė Ellie, yra tai, kad labai svarbu gauti antrą nuomonę ir siekti geresnio gydymo.

„Ji sukrėtė mane kai kurių simptomų sunkumu", – priduria ji. „Ji padėjo mano amžiaus moterims išgyventi menopauzę. Nuostabu, kad ji didina sąmoningumą ir naudojasi savo patirtimi, kad padėtų žmonėms, nes tai tikrai atneš pokyčių“.