Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: ką jums žada žvaigždės?

Avinas. Gyvenimo kelias gali būti duobėtas – su vienomis kliūtimis bus susiduriama savaitės pradžioje, kitos išryškės jos pabaigoje. Nemalonių staigmenų gali pateikti piniginiai reikalai. Tačiau smagių, malonių akimirkų gali būti darbe, o ir su draugais pasikalbėti bus galima visuomet.

Jautis. Būsite energingi, puikios sportinės formos, linkę pakovoti dėl savo tikslo ar tikslų. Tačiau šis įkarštis gali susidurti su sunkiai įveikiamomis kliūtimis savaitės pradžioje ir jos pabaigoje. Kadangi jos sunkiai įveikiamos, geriausia taktika būtų – tiesiog palaukti ir pažiūrėti kaip viskas klostysis toliau.

Dvyniai. Savijauta bus puiki, todėl kaip visuomet sparčiai tvarkysite savo raikalus. Atrodo, daugiausia asmeninius, nes profesijos srityje veiklos vargu ar bus daug, o namie irgi tvarkos niekas keisti neketina. Geras metas aiškintis būsimų kelionių aplinkybes, seksis ir palaikantiems dalykinius ryšius su užsieniu.

Vėžys. Į pasaulio bėdas bei rūpesčius galima nekreipti dėmesio – greičiausiai visa tai ne apie jus. O jūsų pačių veikla ir gyvenimas gana smarkiai priklausys nuo kito, greičiausiai artimo asmens veiklos ir norų. Tačiau ta ana pusė greičiausiai bus nusiteikusi labai geranoriškai ir pozityviai, tad jums beliks visa tai priimti ir pasidžiaugti.

Liūtas. Tikėtina, kad darbe norite pasirodyti kaip galima geriau. Visgi kai kurios aplinkybės gali klostytis ne jūsų naudai, o ir konkurencinis motyvas gali būti gana stiprus. Visgi jeigu leisite įvykiams vykti savaime – viskas bus puiku. Palankus metas rūpintis sveikata, sveikatingumu.

Mergelė. Nedidelių, tačiau gana svarbių reikalaų, visokių įsipareigojimų gali būti nemažai, reikės imtis visko iš eilės. Palankus metas rūpintis sveikata, sveikatingumu. Be to, dabar gali būti ir nemažai smagių, malonių aplinkybių, galimybių pasilinksminti. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su kūryba.

Svarstyklės. Atrodo, daugiausia dėmesio ir pastangų bus nukreipta namų, šeimos reikalų link. Labai tikėtina, kad dėl jų čia bus dar gražiau ir dar jaukiau. Taip pat dabar bus galimybių šiek tiek pasilinksminti, pašmaikštauti. Būsite nusiteikę kūrybiškai.

Skorpionas. Būsite judrūs, linkę bendrauti, smalsūs. Darysite tai labai gražiai, todėl aplinkiniams su jais bus labai smagu. Tačiau su kai kuriais žmonėmis santykiai gali būti ganėtinai įtempti – daugiausia dėl tos kitos pusės būdo. Gali būti, kad ir namų reikalai į tai kažkaip įsiterps.

Šaulys. Nedideli darbai, visokie reikalai kuriuos būtina atlikti iš tiesų gali pareikalauti daug daugiau jėgų nei manyta ir pakrypti ne taip, kaip planuota. Čia pagelbės kantrybė ir santūrumas. Tačiau visai neblogai žada susiklostyti piniginiai raikalai, galima tikėtis apčiuopiamos naudos.

Ožiaragis. Būsite energingi, veiklūs, puikios nuotaikos. Bus nemažai progų pasimėgauti smagiais, maloniais dalykais, sėkmė lydės ir tuos, kurie kurs ką mielo ir gražaus. Labai gali būti, kad ir nedideli piniginiai reikalai labai nudžiugins. Tačiau didelių finansinių sumanymų sėkmės šiuo metu garantuot negalima.

Vandenis. Dėmesio gali paprašyti namų šeimos reikalai – ne dėl to, kad labai norėsis, o dėl to, kad reikės. Patartina šioje srityje veikti apdairiai, neskubėti - nepaisant to, kad aplinkybės skatins veikti priešingai. Kita vertus, asmeninius dalykinius reikalus tvarkysite labai greitai ir apsukriai.

Žuvys. Aplink jus gali būti nemažai erzelio, tačiau jus jos vargu ar palies. Patartina apdairiau judėti – ir einant, ir važiuojant, neskubėti veltis į žodines dvikovas. Verčiau daugiau, dažniau pabūti ar bent jau pabendrauti su artimais draugais – jie tikrai ras kuo nudžiuginti.