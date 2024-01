1 Zodiako ženklo laukia permainos: ne viskas eis kaip per sviestą

Horoskopai:

Avinas

Stabtelėkite ir pasigilinkite į savo mintis bei elgesį, bendravimą. Pajusite, ką reikia keisti iš esmės, kas jums žalinga, o kas teikia atsparą. Nesiblaškykite žvalgydamiesi į naujus dalykus, naujus žmones.

Tauras

Šiandien jausitės smagiau. Gerai tvarkyti skubius reikalus, nesunkiai įveiksite kliūtis. Vis dėlto nesiimkite radikalių veiksmų, net jei matote šviesius horizontus. Šiuo metu situacija nėra stabili.

Dvyniai

Nerimausite iš esmės dėl niekų. Pasistenkite neskubėti, gerai viską apgalvoti ir metodiškai parengti. Būsite linkę priekaištauti vaikams, mylimam asmeniui dėl išlaidų, tinginiavimo.

Vėžys

Pasistenkite įvertinti, ką gero daro jūsų kolegos: taip ne tik pasimokysite reikalingų dalykų, bet ir įgysite neblogų sąjungininkų. Ieškokite savo silpnųjų vietų ir nekaltinkite savo nesėkmėmis partnerių bei antrosios pusės.

Liūtas

Jums pasiseks paskutinę minutę. Kas be ko, stresai dėl pinigų ar slaptų meilės santykių, ko gero, neišvengiami. Negeras laikas derėtis dėl kainos ką nors perkant, parduodant.

Mergelė

Būsite priversti atsisakyti to, kas nereikalinga jūsų gyvenime ir veikloje, taps aišku, ko turite per daug, kas yra per sunki našta, kurią verta nusimesti. Jūs rasite išmintingą išeitį iš sunkios situacijos.

Svarstyklės

Kol kas viskas puiku, svarbu tik nesugadinti pasiektų laimėjimų. O jie galimi, jei imsite eksperimentuoti, mėginti sėkmę, tad nieko nekeiskite, niekam ilgam neįsipareigokite.

Skorpionas

Pajusite permainas, kurios ir džiugins, ir gąsdins. Siekite aiškumo, venkite dviprasmybių. Negeras laikas atsakingiems sprendimams, ypač finansiniams, taip pat meilės.

Šaulys

Pamirškite rūpesčius, nespręskite jokių svarbių klausimų. Atsipalaiduokite. Mažiau rūpesčių patirsite, jei pasiduosite srautui, įsiklausysite į vidinį balsą ir liksite taikūs bei geranoriški.

Ožiaragis

Viskas bus gerai, kol nemanysite, kad esate padėties šeimininkas. Nerizikuokite, nieko jėga nesiekite ir mokėkite išsisukti nuo aplinkinių spaudimo. Kad ir kuo užsiimsite, remkitės tik į save, nepasikliaukite draugų, kolegų pažadais, nes lemtingą akimirką galite likti vieni.

Vandenis

Neperlenkite lazdos: per dideli reikalavimai savo artimiesiems, partneriams, darbdaviui gali ne tik pakenkti, bet ir sužlugdyti. Nepraraskite saiko vertindami finansines perspektyvas.

Žuvys

Lyg ir geros naujienos, naudingi pasiūlymai, patikimos garantijos, tačiau šiuo metu viskas gali pakrypti nenumatyta kryptimi. Mažiau ginčykitės, venkite įrodinėti savo tiesą. Galite būti priversti spręsti finansines problemas.

Šaltinis: www.vytautus.com