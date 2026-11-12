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1 ženklas kojose gali įspėti apie pavojingą širdies ligą: pasitikrinkite

2026-11-12 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 14:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kojų, pėdų ar kulkšnių tinimas gali būti ne tik laikinas diskomfortas, bet ir vienas iš įspėjamųjų širdies nepakankamumo požymių. Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) atkreipia dėmesį į šį simptomą ir ragina jo neignoruoti, ypač jei tinimas kartojasi ar stiprėja.

Pastebėjote šį simptomą kojose? Jis gali įspėti apie pavojingą širdies ligą (nuotr. 123rf.com)

Kojų, pėdų ar kulkšnių tinimas gali būti ne tik laikinas diskomfortas, bet ir vienas iš įspėjamųjų širdies nepakankamumo požymių. Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) atkreipia dėmesį į šį simptomą ir ragina jo neignoruoti, ypač jei tinimas kartojasi ar stiprėja.

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Ši būklė, mediciniškai vadinama edema, gali pasireikšti kojų, pėdų ir kulkšnių patinimu. Dėl to žmogui kartais tampa sunkiau vaikščioti. NHS nurodo, kad tinimas rytais gali sumažėti, tačiau dienai bėgant vėl sustiprėti.

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Širdies nepakankamumas išsivysto tuomet, kai širdis nepajėgia pakankamai efektyviai pumpuoti kraujo po visą organizmą. Taip gali nutikti dėl to, kad širdies raumuo tampa per silpnas arba pernelyg sustingęs, rašoma mirror.co.uk.

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NHS pabrėžia, kad širdies nepakankamumas yra ilgalaikė liga, kuri laikui bėgant paprastai palaipsniui sunkėja. Nors dažniausiai jos visiškai išgydyti nepavyksta, simptomus neretai galima kontroliuoti daugelį metų.

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Širdies nepakankamumas gali sukelti edemą

Kaip aiškina medicinos informacijos portalas „Medical News Today“, sergant širdies nepakankamumu kraujagyslėse gali padidėti kraujospūdis, nes širdis neefektyviai pumpuoja kraują.

„Dėl padidėjusio spaudimo skystis iš kraujagyslių patenka į aplinkinius audinius, todėl atsiranda tinimas, arba edema“, – aiškina specialistai.

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Edema gali pasireikšti keliais požymiais:

  • patinusiomis ar paburkusiomis kulkšnimis, pėdomis arba kojomis;
  • blizgančia ar įtempta oda;
  • pakitusia odos spalva;
  • diskomfortu ir sustingimu;
  • įdubimais odoje, kurie lieka paspaudus patinusią vietą.

Vis dėlto kojų tinimas nebūtinai reiškia širdies nepakankamumą. Jį gali sukelti ir kitos priežastys: per ilgas stovėjimas ar sėdėjimas vienoje vietoje, per didelis druskos kiekis maiste, antsvoris, nėštumas, tam tikrų vaistų vartojimas, skydliaukės sutrikimai ar išsiplėtusios venos.

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Tinimas taip pat gali atsirasti dėl traumos, kraujo krešulio, inkstų ar kepenų veiklos sutrikimų, infekcijos arba vabzdžio įkandimo ar įgėlimo.

Kiti širdies nepakankamumo simptomai

Kojų tinimas nėra vienintelis požymis, galintis įspėti apie širdies nepakankamumą. NHS išskiria ir kitus simptomus, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį.

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Vienas jų – dusulys. Jis gali pasireikšti fizinio aktyvumo metu ar net ilsintis, o atsigulus gali sustiprėti. Kai kurie žmonės dėl oro trūkumo prabunda ir naktį.

Dar vienas galimas požymis – nuovargis. Žmogus gali didžiąją laiko dalį jaustis išsekęs, o net ir nedidelis fizinis krūvis gali tapti itin varginantis.

Apie širdies nepakankamumą taip pat gali įspėti galvos svaigimas ir alpimo epizodai.

Rečiau pasitaikantys simptomai:

  • nuolatinis kosulys, kuris naktį sustiprėja;
  • švokštimas;
  • pilvo tinimas;
  • sumažėjęs apetitas;
  • kūno svorio svyravimai;
  • sumišimas;
  • padažnėjęs širdies plakimas;
  • stipriai juntamas, nereguliarus ar permainingas širdies plakimas.

Kai kurie širdies nepakankamumu sergantys žmonės taip pat gali patirti depresijos ir nerimo epizodų.

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NHS pataria kreiptis į šeimos gydytoją, jeigu širdies nepakankamumui būdingi simptomai nepraeina arba palaipsniui stiprėja.

Jeigu simptomai atsiranda staiga arba yra labai sunkūs, rekomenduojama nedelsiant kviesti greitąją medicinos pagalbą numeriu arba vykti į artimiausią skubiosios pagalbos skyrių.

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