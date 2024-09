1 vėžio simptomas pasireiškia naktį: pastebėkite laiku

Deja, tik pusė vėžiu sergančių žmonių po diagnozės nustatymo gyvena 10 metų ar ilgiau, todėl taip svarbu kuo anksčiau pastebėti vėžį, rašoma express.co.uk.

Būtent dėl šios priežasties medicinos ekspertai visada ragina žmones būti budriais ir įsiklausyti į savo organizmą dėl vėžio požymių ir simptomų, kuriuos galite lengvai praleisti arba supainioti su kuo nors kitu, nes ankstyva diagnozė ir intervencija suteikia jums arba jūsų artimajam geriausią galimybę išgyventi.

Vėžio tyrimų institutas paskelbė 23 dažniausiai pasitaikančių ir lengvai nepastebimų simptomų, kurie gali rodyti, kad žmogus serga vėžiu ir turėtų kreiptis į gydytoją, sąrašą.

Gausus prakaitavimas

NHS duomenimis, kas antras žmogus per savo gyvenimą suserga vėžiu, o Jungtinėje Karalystėje dažniausiai pasitaikančios keturios vėžio rūšys yra krūties vėžys, plaučių vėžys, prostatos vėžys ir žarnyno vėžys.

Tačiau vėžio rizika gresia ne tik rūkantiesiems ir valgantiems raudoną mėsą (nors įrodyta, kad abu šie veiksniai didina riziką susirgti vėžiu), bet ir įvairiems vėžio tipams, kurie sveikiems žmonėms gali išsivystyti įvairiausiais būdais.

Yra vienas simptomas, kurį galite pastebėti tik naktį: gausus prakaitavimas.

Neaišku, kodėl kai kurios vėžio rūšys sukelia naktinį prakaitavimą. Taip gali atsitikti todėl, kad jūsų organizmas bando kovoti su vėžiu. Priežastis taip pat gali būti hormonų lygio pokyčiai. Kai vėžys sukelia karščiavimą, jūsų kūnas gali gausiai prakaituoti, nes bando atvėsti.

Be abejo, naktinis prakaitavimas gali būti ir kitokio požymio požymis, pavyzdžiui, kad prieš miegą sportuojate, geriate karštus gėrimus lovoje, vartojate per daug alkoholio arba per stipriai įjungiate šildymą.

Tačiau jei prakaitavimas prasidėjo staiga, tai gali būti vienas iš 23 pagrindinių vėžio požymių, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, teigia Jungtinės Karalystės Vėžio tyrimų organizacija (Cancer Research UK).

Kiti vėžio simptomai

Pasak „Cancer Research UK“, yra 23 bendri vėžio simptomai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį:

Labai stiprus naktinis prakaitavimas

Nuovargis

Nepaaiškinamas kraujavimas arba mėlynių atsiradimas

Nepaaiškinamas skausmas ar spuogai

Nepaaiškinamas svorio kritimas

Neįprastas gumbas ar patinimas bet kurioje kūno vietoje

Naujas apgamas arba apgamo pokytis

Odos pokyčiai arba negyjanti žaizda

Šlubuojantis balsas, užkimęs balsas arba nepraeinantis kosulys

Kosulys su krauju

Sunkumai ryjant

Kvėpavimo sutrikimas

Nuolatinis rėmuo ar virškinimo sutrikimai

Neįprasti krūtų dydžio ar pojūčio pokyčiai

Nuolatinis pilvo pūtimas

Apetito praradimas

Pasikeitę tuštinimosi įpročiai, pvz., vidurių užkietėjimas, laisvesnės išmatos arba dažnesnis tuštinimasis

Kraujas išmatose

Netikėtas kraujavimas iš makšties, įskaitant kraujavimą po lytinių santykių, tarp mėnesinių arba po menopauzės

Kraujas šlapime

Šlapinimosi problemos

Ankstyvos diagnostikos svarba

NHS sako apie vėžio pastebėjimą: „Svarbu atkreipti dėmesį į bet kokius naujus ar nerimą keliančius simptomus.

Nors mažai tikėtina, kad tai vėžys, svarbu pasikalbėti su šeimos gydytoju, kad jis galėtų atlikti tyrimą. Ankstyvas vėžio nustatymas reiškia, kad jį bus lengviau gydyti.“

„Cancer Research UK“ priduria: „Yra daugiau nei 200 skirtingų vėžio rūšių, kurios gali sukelti daugybę skirtingų požymių ir simptomų. Kartais simptomai pasireiškia tam tikrose kūno vietose, pavyzdžiui, pilve ar odoje. Tačiau požymiai taip pat gali būti bendresni ir apimti svorio kritimą, nuovargį (pavargimą) ar nepaaiškinamą skausmą.

Svarbu žinoti, kas jums yra normalu, ir pasikalbėti su gydytoju, jei pastebėjote kokių nors neįprastų pokyčių arba kažką, kas nepraeina. Tai gali padėti diagnozuoti vėžį ankstyvojoje stadijoje, kai yra didesnė tikimybė, kad gydymas bus sėkmingas.“