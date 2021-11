1 triukas sumažins jūsų kraujospūdį: išbandykite nelaukdami

Kvėpavimas yra natūralus procesas, tačiau, laikantis tam tikro modelio ar technikos, galima kontroliuoti kraujospūdį, rašo express.co.uk.

Dr Deborah Lee iš „Dr Fox“ internetinės vaistinės papasakojo apie kvėpavimo techniką, padedančią sumažinti kraujospūdį. Jums nereikia galvoti apie kvėpavimą, nes jūsų kūnas tai daro natūraliai. Fiziologinius kvėpavimo mechanizmus valdo autonominė nervų sistema (ANS) – nevalingas organizmo nervų sistemos kelias.

Tačiau kartais, kai nerimaujame ar patiriame stresą, kvėpavimas tampa per daug paviršutiniškas. Dr Lee paaiškino:

„Šimtmečius lėtas, kontroliuojamas kvėpavimas buvo naudojamas kaip būdas numalšinti nerimą. Tai reiškia, kad reikia valdyti savo kvėpavimą ir sąmoningai kvėpuoti giliai, lėtai, kad kvėpavimas būtų tikslingai kontroliuojamas. Naujausi mokslo pasiekimai reiškia, kad dabar mes daugiau žinome apie ryšį tarp mūsų kvėpavimo ir organizmo metabolinių bei fiziologinių reakcijų“.

Kvėpavimas duoda daug naudos psichinei sveikatai

Kvėpavimas duoda daug naudos psichinei sveikatai, tačiau daugelis žmonių nežino, kad tai taip pat gali padėti sumažinti kraujospūdį. Jei turite aukštą kraujospūdį, negalite tikėtis, kad pradėjus kvėpuoti lėčiau, problema visiškai išnyks.

Visada kreipkitės į savo šeimos gydytoją, kad sužinotumėte, kokie gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti sumažinti kraujospūdį, ir ar reikia pradėti vartoti vaistus arba visiškai pakeisti savo mitybą.

Jei tai jau padarėte, dar galite išbandyti kvėpavimo pratimus savo kraujospūdžiui kontroliuoti. Priežastis kodėl kraujospūdis gali būti kontroliuojamas giliai kvėpuojant, yra organai, vadinami baroreceptoriais.

Dr Lee paaiškino: „Jūsų kūnas nuolat sunkiai dirba, kad kraujospūdis būtų normalus. Jei kraujospūdis šiek tiek sumažėja, tai nustato baroreceptoriai, esantys jūsų pagrindinių arterijų sienelėse. Jie iš karto siunčia signalus į periferines kraujagysles, todėl jos susitraukia, o kraujospūdis pakyla iki normalaus. Jei jūsų kraujospūdis yra per aukštas, baroreceptoriai tai jaučia ir atpalaiduoja periferines kraujagysles, todėl kraujospūdis sumažėja iki normalaus“.

Autonominė nervų sistema yra pagrindinė kraujospūdžio reguliatorė. Simpatinės nervų sistemos (SNS) stimuliavimas padidina kraujagyslių tonusą, o SNS išjungimas ir parasimpatinės nervų sistemos (PSNS) stimuliavimas sumažina kraujagyslių tonusą.

REKLAMA

Nustatyta, kad sąmoningas lėtesnis kvėpavimas padidina baroreceptorių jautrumą ir simpatinį aktyvumą, todėl kraujospūdis palaikomas normaliame diapazone.

Lengva kvėpavimo technika kraujospūdžiui mažinti

2015 metais atliktame kvėpavimo kontroliavimo tyrime buvo stebima 20 hipertenzija sergančių pacientų ir 26 sveiki kontroliniai asmenys. Lėtas kvėpavimas (šeši įkvėpimai per minutę) statistiškai reikšmingai sumažino tiek sistolinį (viršutinis rodmuo), tiek diastolinį (apatinis rodmuo) kraujospūdį.

„Taip pat pastebėta, kad lėtas kvėpavimas pagerina baroreceptorių jautrumą“, ‒ sakė Dr Lee.

Šeši įkvėpimai per minutę reiškia, kad reikia įkvėpti per penkias sekundes ir per penkias sekundes iškvėpti ‒ taip šešis kartus iš eilės, ir vėl kartoti iš naujo.

Kontroliuojamas kvėpavimas (16 įkvėpimų per minutę) sumažino tik sistolinį kraujospūdį, todėl svarbu pabandyti kvėpuoti šiek tiek lėčiau, jei tikrai norite išlaikyti žemą kraujo spaudimą. Kai aktyviai kontroliuojate savo kvėpavimą, tai taip pat: