1 pojūtis išduoda artėjantį insultą: užkirskite kelią mirčiai

Nors insultas iki pat paskutinės minutės neretai neparodo jokių įspėjamųjų požymių, yra tam tikrų simptomų, kurie gali pasireikšti ir signalizuoti apie artėjantį insultą, rašo express.co.uk.

Amerikos neurologijos akademijos žurnale paskelbtame tyrime teigiama, kad pirmieji išeminio insulto simptomai gali pasireikšti likus septynioms dienoms iki priepuolio.

Pasireiškia likus savaitei iki insulto

Išeminis insultas, kurį sukelia kraujo krešulys, blokuojantis kraujo ir deguonies perdavimą į smegenis, laikomas labiausiai paplitusia insulto rūšimi.

Kraujo krešuliai, sukeliantys šią būklę, dažniausiai susidaro tose vietose, kur arterijos yra susiaurėjusios arba aplipusios riebalų sankaupomis.

Nors išeminis insultas vis dar yra itin pavojingas sveikatai, tyrimai rodo, kad prieš jam įvykstant gali įvykti vadinamieji įspėjamieji arba mini insultai. Šiais dviem terminais apibūdinamas praeinantis smegenų išemijos priepuolis.

Praeinantį smegenų išemijos priepuolį sukelia laikinas smegenų kraujotakos sutrikimas. Šis sveikatos sutrikimas sukelia į insultą panašius simptomus, tačiau trunka tik kelias minutes ir nepažeidžia smegenų.

Tyrimo duomenimis, vienas iš įspėjamųjų artėjančio insulto požymių yra parestezija. Parestezija, arba tirpimas ir dilgčiojimas, gali pasireikšti veide, rankose arba kojose.

Šiose srityse taip pat galite jausti silpnumą, o insultą išduodanti parestezija dažnai jaučiama tik vienoje kūno pusėje. Šis staigus įspėjamasis ženklas gali pasireikšti likus savaitei iki insulto.

Patarė, kaip sumažinti riziką

Atliktas tyrimas rodo, kad maždaug 43 proc. tiriamųjų, kuriems buvo diagnozuotas insultas, likus septynioms dienoms iki insulto pajuto „ankstyvuosius“ insulto požymius.

Tyrimo autorius Peteris M. Rothwellas sakė: „Jau kurį laiką žinome, kad praeinantis smegenų išemijos priepuolis dažnai yra insulto pirmtakas.

Iki šiol negalėjome nustatyti, kaip skubiai reikia įvertinti pacientų būklę po praeinančio smegenų išemijos priepuolio, kad pacientai gautų prevencinį gydymą.

Šis tyrimas rodo, kad laikas labai svarbus, o veiksmingiausias gydymas yra tada, kai jis skiriamas praėjus kelioms valandoms po praeinančio smegenų išemijos priepuolio, kad būtų išvengta insulto.“

Laimei, yra būdų, kurie gali padėti sumažinti insulto riziką. NHS rekomenduoja laikytis mitybos, kurioje mažai riebalų, daug skaidulinių medžiagų, taip pat vartoti daug vaisių, daržovių ir neskaldytų grūdų.

Be to, per dieną neturėtumėte suvartoti daugiau nei 6 gramus druskos, nes šis populiarus prieskonis yra pagrindinė padidėjusio kraujospūdžio, kuris yra insulto rizikos veiksnys, priežastis.

Taip pat galite sumažinti insulto riziką mesdami rūkyti, sumažindami suvartojamą alkoholio kiekį ir sportuodami.