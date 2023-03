1 įprotis gali prailginti jūsų gyvenimą: išbandykite jau dabar

Tyrimas parodė, kad geras, netrukdomas miegas gali padėti vyrams prailginti savo gyvenimą bent penkeriais metas, o moterims – dviem, jei jų miego įpročiai yra palankūs sveikatai.

Be to, mokslininkai teigia, kad jauni žmonės, kurių miego įpročiai yra sveiki, dažniau išvengia ankstyvos mirties, rašo mirror.co.uk.

Žinoma, kad geras miegas padeda išvengti įvairių širdies ir kraujagyslių ligų, taip pat kitų rimtų, pavojingų sveikatos būklių.

Tyrimo išvados rodo, kad svarbu ne tik pakankamai išsimiegoti. Miegas turi būti kokybiškas ir nepertraukiamas, praneša „The Independent“.

„Geras miegas“ grindžiamais penkiais veiksniais: ideali miego trukmė – nuo 7 iki 8 valandų; sunku užmigti dažniau nei du kartus per savaitę, sunku pabusti ne dažniau nei du kartus per savaitę. prieš miegą nevartojami migdomieji vaistai, pabundama gerai pailsėjus bent penkias dienas per savaitę.

Prasto miego žala

Išvados taip pat parodė, kad maždaug 8 proc. mirčių dėl bet kokios priežasties gali būti siejamos su prastu miegu.

Dr. Frankas Qianas, vidaus ligų gydytojas rezidentas iš „Beth Israel Deaconess“ medicinos centro Bostone, sakė:

„Pastebėjome aiškų santykinį ryšį, tai reiškia, kad kuo aukštesnė miego kokybė, atitinkamai laipsniškai mažėja mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizika.“

Dr. F Qianas, kuris taip pat yra Harvardo medicinos mokyklos medicinos bendradarbis, pridūrė:

„Manau, kad šios išvados pabrėžia, kad nepakanka vien tik miegoti pakankamai valandų. Būtina miegoti ramiai, neturėti problemų užmigti ir pabusti.“

Kiekvienas kintamas gero miego faktorius buvo vertinamas nuliu arba vienu balu. Daugiausiai buvo galima surinkti penkis balus, toks balų skaičius parodė aukščiausią miego kokybę.

Dr. F. Qianas pridūrė: „Jei žmonės laikysis šių faktorių, jie gyvens ilgiau. Taigi, jei galime pagerinti miego kokybę ir gydysime miego sutrikimus, galime užkirsti kelią ankstyvai mirčiai.“

Preliminariame tyrime, kuris buvo pristatytas kasmetiniame Amerikos kardiologijos koledžo susitikime, buvo išanalizuoti daugiau nei 172 tūkst. žmonių atsakymai. Jie pildė miego klausimynus 2013-2018 m., Nacionalinio sveikatos tyrimo metu.

Dalyviai buvo stebimi vidutiniškai 4,3 metų, per tą laiką mirė 8 681 apklaustasis. Iš šių mirčių 2 610 (30 proc.) buvo dėl širdies ir kraujagyslių ligų, 2052 (24 proc.) – nuo vėžio ir 4 019 (46 proc.) – dėl kitų priežasčių.

Miego nauda

Tyrimas parodė, kad tie, kurie apklausoje surinko penkis balus, turėjo 30 proc. mažesnę tikimybę mirti dėl bet kokios priežasties, palyginti su tais, kurie surinko nuo nulio iki vieno balo.

Tie, kurie surinko daugiau balų, taip pat turėjo 21 proc. mažesnę riziką mirti nuo širdies ir kraujagyslių ligų, 19 proc. mažesnę riziką mirti nuo vėžio ir 40 proc. mažesnę riziką mirti dėl kitų priežasčių.

Dr. F. Qianas atkreipė dėmesį, kad kitos mirties priežastys galėjo būti nelaimingi atsitikimai, infekcijos ar neurodegeneracinės ligos, tokios kaip demencija ir Parkinsono liga, tačiau reikalingi išsamesni tyrimai.

Vyrų ir moterų, kurie surinko penkis balus, gyvenimo trukmė buvo ilgesnė. Vyrų gyvenimo trukmė pailgėjo 4,7 metų, moterų – 2,4 metų, palyginti su tais, kurie surinko nulį arba vieną balą.

Tyrėjai, dalyvavę tyrime, gyvenimo trukmės pailgėjimą pradėjo matuoti nuo 30 metų, tačiau teigė, kad modelis gali būti naudojamas prognozuojant ilgesnę gyvenimo trukmę ir vyresniame amžiuje.

Dr. F. Qianas sakė: „Jei žmonės nuo mažens išsiugdytų sveikus miego įpročius – pakankamai miegotų, užtikrintų, kad miegas būtų nepertraukiamas ir laikytųsi miego higienos, tai būtų labai naudinga jų sveikatai ilgalaikėje perspektyvoje.“