1 gėrimas gali padėti išvengti aukšto kraujospūdžio: ragina išbandyti

Laimei, kai kurie gėrimai gali atpalaiduoti kraujagysles ir pagerinti kraujotaką, taip žymiai sumažinant ilgalaikės hipertenzijos riziką, rašo express.co.uk.

Kraujospūdžio rodmenis sudaro du skaičiai, matuojami gyvsidabrio stulpelio milimetrais: pirmasis rodo sistolinį, antrasis diastolinį spaudimą.

NHS aukštą kraujospūdį apibrėžė kaip viršijantį 135/85 mmHg, nes tada paprastai atsiranda sveikatos problemų. Šiame etape liga dažnai gydoma vaistais, tačiau daugelis augalų taip pat turi teigiamą poveikį būklei.

Oolong arbata

Vienas epidemiologinis tyrimas Taivane parodė, kad žmonės, reguliariai ir saikingai vartojantys oolong arbatą, pvz., 120 ml ar daugiau per dieną, gali žymiai sumažinti hipertenzijos išsivystymo riziką.

Tiesą sakant, tyrimas parodė, kad išgėrus vos pusę puodelio žaliosios arba oolong arbatos, aukšto kraujospūdžio rizika gali sumažėti beveik 50%. Be to, tų, kurie gėrė daugiau nei du puodelius arbatos per dieną, rizika susirgti sumažėjo 65%.

Tyrėjas Yi-Chingas iš Taivano nacionalinio Cheng Kung universiteto medicinos koledžo ir jo kolegos rašė: „Kinijos gyventojų bendrosios sveikatos priežiūros srityje jau dešimtmečius yra pripažįstamas ryšys tarp arbatos gėrimo ir kraujospūdžio mažėjimo“.

Žaliosios arbatos nauda paprastai yra gerai žinoma, tačiau jos ilgalaikis poveikis sveikatai lieka šiek tiek paslaptingas. Išvados, paskelbtos Vidaus medicinos archyve, buvo paimtos iš 1507 kinų vyrų ir moterų, gyvenančių Taivane, kurie anksčiau neturėjo aukšto kraujospūdžio.

Tyrime dalyvavo žmonės, kurie reguliariai vartojo žaliąją ir oolong arbatą, kuri gaunama iš to paties augalo. Tyrėjai pastebėjo, kad oolong arbatos gėrėjai buvo jaunesni, dažniausiai, vyrai ir turėjo aukštesnį išsilavinimą bei socialinį ekonominį statusą nei arbatos negeriantys.

Be to, komanda pastebėjo, kad oolong arbatos nauda tiriamųjų sveikatai stipriai koreliavo su jos suvartojamu kiekiu.

„Asmenys, kurie nepratę gerti arbatos, turėjo didesnę riziką susirgti hipertenzija nei šio gėrimo mylėtojai, o rizika, susijusi su didesniu arbatos suvartojimu per dieną, palaipsniui mažėjo“, – pažymėjo komanda.

Padeda kovoti ir su aukštu cholesteroliu

Kadangi oolong arbata yra iš dalies fermentuota, joje gausu flavonolių, įskaitant katechiną – unikalų antioksidantų tipą. Šis junginys randamas įvairiuose maisto produktuose, įskaitant vaisius, daržoves, šokoladą, vyną ir arbatą.

Priešuždegiminės oolong arbatos savybės plačiai priskiriamos katechinams, tačiau gėrime taip pat yra teaflavinų ir teasinenzinų. Verta paminėti, kad dar vienas esminis augalo komponentas yra kofeinas, galintis gerokai pakelti kraujospūdį, todėl svarbiausia yra saikas.

Nors kofeinas gali pagerinti protinį budrumą, jis taip pat gali sukelti rimtų problemų, įskaitant padidėjusį širdies susitraukimų dažnį, aiškina WebMd.

Be oolong kraujospūdį mažinančio poveikio, gėrimas taip pat garsėjo savo teigiamu poveikiu aukštam cholesterolio kiekiui. Tyrimai parodė, kad žmonės, kurie suvartoja bent 10 uncijų oolong per savaitę, turi žymiai mažesnę didelio bendro cholesterolio kiekio kraujyje riziką.