„Volvo“ pristatė atnaujintus elektrinius sunkvežimius, skirtus darbuotis mieste

Išaugęs poreikis

Europoje daugėja mažos taršos zonas nusistačiusių miestų, o tvarumo siekių kartelę aukštyn kelia ir vis daugiau verslo organizacijų. Todėl visus miesto transporto ir logistikos poreikius galinčių patenkinti ir tuo pačiu teršalų į aplinką neišskiriančių sunkvežimių poreikis taip pat yra didesnis nei bet kada anksčiau. Siekdama patenkinti šį poreikį, bendrovė „Volvo Trucks“ pristato atnaujintus vidutinio svorio elektrinius sunkvežimius FL ir FE.

Abu modeliai idealiai tinka daugybei paskirčių judriuose miestuose: nuo distribucijos, šiukšlių išvežimo iki civilinės inžinerijos statybų. Elektrinės šių modelių versijos debiutavo 2019 m. ir yra parduodamos daugybėje Europos, Artimųjų Rytų, Afrikos, Azijos valstybių bei Australijos rinkose.

Elektrinių sunkvežimių baterijų įkrovimo galia kintamosios srovės (AC) stotelėse buvo beveik padvigubinta iki 43 kW, o tai leido sutrumpinti įkovos laiką maždaug 50 proc. Gamintojas taip pat atnaujino baterijų blokus, kurių konfigūracija dabar leidžia viena įkrova nuvažiuoti iki 450 km.

„Volvo Trucks“ siūlo plačiausią rinkoje elektrinių sunkvežimių gamą. Mes nuolat juos tobuliname, kad vis daugiau įmonių galėtų žengti žingsnį nulinės emisijos transporto priemonių savo kasdienėje veikloje link. Atnaujinti „Volvo FL“ ir FE modeliai yra idealūs darbo įrankiai įmonėms, kurių darbotvarkėje tvarumas yra labai svarbus. Be to, šie modeliai gali būti naudojami pačiose įvairiausiose srityse“, – pažymėjo „Volvo Trucks“ produktų valdymo vadovė Jessica Sandström.

Reikalavimus pranokstantis saugumas

Švedijos sunkvežimių gamintojui saugumas yra itin svarbi tema – šios transporto priemonės nuolat turi dalytis ribotą erdvę keliuose su lengvaisiais automobiliais, dviratininkais, paspirtukininkais bei pėsčiaisiais. Todėl „Volvo FL“ ir FE modeliuose įdiegta daugybė naujų saugumo sistemų, kurios padidins ne tik vairuotojų, bet ir kitų eismo dalyvių saugumą.

Tarp naujų saugumo technologijų: pažeidžiamų eismo dalyvių aptikimo sistema, šoninio susidūrimo išvengimo pagalba ir vairuotojo budrumo kontrolės funkcija. Po atnaujinimų FL ir FE modelių saugumas viršija 2024 m. ES įsigaliosiančius Bendruosius saugos reikalavimus sunkiajam transportui.

Naujieji sunkvežimiai taip pat pasižymi atnaujintu patraukliu dizainu ir modernizuota priekine kabinos dalimi. Juose montuojami gamintojui būdingos formos LED priekiniai žibintai ir padidintas logotipas ant kabinos priekio.

Be kitų atnaujinimų, gamintojas sumontavo siauresnio korpuso išorės veidrodžius, kad vairuotojas geriau matytų aplinką. Abiejų modelių sunkvežimiuose gali būti įdiegta 360 laipsnių apžvalgos „iš paukščio skrydžio“ sistema. Taip pat galima rinktis šoninę vaizdo kamerą.

Be to, visuose „Volvo“ FL ir FE modeliuose, įskaitant elektrines, dujines ir dyzelines jėgaines, buvo įdiegta daug naujų funkcijų. Dėl to sunkvežimiai tapo dar geriau pritaikyti šiuolaikinėms, miestuose veikiančioms verslo įmonėms.

Elektrinėse versijoje įdiegti nauji galios nuėmimo įtaisai, leidžiantys dirbti su antstatų įranga be elektromechaninio variklio. Taip supaprastinama specifinių paskirčių antstatų gamyba ir sumažinamas jų svoris.

Vairuotojų patogumui, kabinų viduje įdiegtas naujas LED apšvietimas ir rakinama daiktadėžė. Sunkvežimių rakteliai dabar taip pat turi naujų, patogių funkcijų.

Naujuosius „Volvo FL“ ir FE modelius galima užsisakyti jau dabar, o pristatymai prasidės 2024 m. pirmąjį pusmetį.