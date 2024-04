Vilkyčiuose vienu metu vyks Europos ir Lietuvos čempionatų etapai

Jau eilę metų Vilkyčių autosporto komplekse organizuojamos Europos automobilių kroso čempionato varžybos bus trečiasis iš dešimties etapų, numatytų 2024-ųjų metų sezone. Sezono prologu taps varžybos Vokietijoje, vėliau dalyvių karavanas pajudės į Latviją, o birželio 8-9 dienomis varikliai riaumos Vilkyčių automobilių sporto komplekse.

Čia ir vėl rinksis Senojo žemyno elitas iš tokių autokroso madas demonstruojančių šalių kaip Čekija, Prancūzija, Nyderlandai, Vokietija ar Liuksemburgas. Tradiciškai greičiausiems Europos pilotams pirštinę mes ir keli lietuviai. Tiksli mūsų tautiečių legiono sudėtis paaiškės prasidėjus registracijai, tačiau nėra jokių abejonių, kad į Vilkyčius susirinkusi publika tikrai galės palaikyti savo šalies atstovus.

Kaip teigia Europos automobilių kroso čempionato etapo Vilkyčiuose organizatorius ir ASK „Vilkyčiai“ vadovas Kazimieras Gudžiūnas, pasiruošimas artėjančioms varžyboms, iki kurių viso labo liko du mėnesiai, vyksta sklandžiai. Nors darbų trasoje ir jos prieigose netrūksta, organizatoriai į viską žiūri optimistiškai. Laikas kol kas – jų sąjungininkas.

„Šią žiemą dėl dviejų staigių atšilimų trasa du kartus buvo užlieta. Gamta padarė šiek tiek žalos infrastruktūrai, tačiau dirbame ir tikrai spėsime pasiruošti lenktynėms. Kaip visuomet Tarptautinė automobilių federacija Europos automobilių kroso čempionato etapų organizatoriams taiko aukščiausius standartus, todėl dirbame, kad viską įgyvendintume ir galėtume sukurti dar vieną puikų renginį. Visuomet siekiame, kad renginį puikiai įvertintų ir FIA, ir dalyviai, ir žiūrovai“, - sakė ilgametis autokroso varžybų organizatorius Kazimieras Gudžiūnas.

Beje, eilę metų jau buvo įprasta, kad antrasis birželio savaitgalis Vilkyčių trasoje būna skirtas Europos autokroso čempionato dalyviams. Tačiau šiemet organizatoriai nusprendė sukurti dar didesnę fiestą ir sumanė kartu su Europos automobilių kroso čempionato etapu rengti ir Lietuvos automobilių kroso čempionato etapą. Tai reiškia, kad birželio 8-9 dienomis į Vilkyčius susirinkę žiūrovai vienu šūviu nušaus du zuikius. Jų lauks ne tik Europos, bet ir Lietuvos autokroso grandų kovos.

„Ankstesniais metais kartu su Europos čempionato etapu vykdydavome „Vilkyčių taurės“ varžybas, kuriose galėjo dalyvauti Lietuvos, Latvijos sportininkai, vairuojantys nacionalinių klasių reikalavimus atitinkančią techniką. Tačiau tai nebuvo šalies čempionato etapas, todėl dalyvių nesurinkdavo gausiai – atvažiuodavo tik labiausiai atsidavę autokrosui ir suprantantys, kaip smagu būti tokio grandiozinio renginio kaip Europos autokroso čempionato etapas dalimi.

Tačiau šiemet tomis pačiomis dienomis kartu su Europos autokroso čempionato etapu vyks jau nebe papildomos „Vilkyčių taurės“ varžybos, bet nacionalinio autokroso čempionato antrasis etapas. Tai reiškia, kad greta pusšimčio dalyvių iš Europos mes turėsime antra tiek lietuvių, lenktyniausiančių ir kovosiančių dėl savo čempionato įskaitos taškų. Bus dvigubai daugiau veiksmo, dvigubai daugiau važiavimų ir, žinoma, dvigubai daugiau gerų emocijų.

Be to, Lietuvos lenktynininkams šis renginys turės tikrai didelę pridėtinę vertę, kadangi mūsų šalies sportininkai galės stebėti, kaip konkuruoja ir elgiasi trasoje autokroso grandai iš užsienio valstybių. Tai puiki proga pasisemti patirties patiems ir tuo pačiu kilstelėti lietuvišką autokrosą į aukštesnį lygį“, - kalbėjo ASK „Vilkyčiai“ vadovas Kazimieras Gudžiūnas.