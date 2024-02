Po vandeniu atsidūrusio Vilkyčių automobilių sporto komplekso šeimininkai skaičiuoja nuostolius

Šilutės rajone, greta Vilkyčių miestelio, ant Veiviržo upės kranto 1987-aisiais metais Kazimiero Gudžiūno įkurtas automobilių sporto kompleksas kasmet sutraukia tūkstančius automobilių sporto gerbėjų.

Čia per metus organizuojamos mažiausiai trejos tarptautinės autokroso ir ralio kroso varžybos. Būtent Vilkyčių automobilių sporto komplekse jau daugelį metų be pertraukų vyksta vienintelės tokio statuso varžybos mūsų šalyje - Europos automobilių kroso čempionato etapas. Jį rengti ASK „Vilkyčiai“ teisę gavo ir šiemet.

Tiesa, šiais metais organizatoriams teks įdėti kur kas daugiau darbo ir finansų į trasos ir aplinkinės infrastruktūros paruošimą, kadangi pakilęs Veiviržo upės vanduo apsėmė dalį komplekso. Dar didesnius nuostolius atnešė pajudėję ledai.

Dabar, kai vanduo visiškai nuslūgo ir tapo įmanoma įžengti į kompleksą, organizatoriai ėmėsi skaičiuoti padarytą žalą bei laukiančius darbus.

„Buvo labai daug sniego, o paskui vasarį viskas staiga nutirpo ir prasidėjo potvynis. Trasa buvo užlieta. Vanduo išplovė pačią dangą, o ledai išstumdė atitvarus, kitas konstrukcijas. Padaryta labai daug žalos trasai ir visai infrastruktūrai. Šią žiemą tai jau antras kartas, nes pirmas atodrėkis buvo po iškart po naujųjų metų, antrasis – vasarį. Atsirado labai daug nenumatytų darbų ir išlaidų, bet iki varžybų tikrai viską spėsime sutvarkyti. Žiūrint į ateitį, tai tokių atvejų išvengti neįmanoma. Šiokie tokie pylimai yra padaryti, bet jie nuo potvynio pilnai apsaugoti negali“, - sakė ASK „Vilkyčiai“ vadovas ir autosporto komplekso įkūrėjas Kazimieras Gudžiūnas.

Kaip tvirtina Kazimieras Gudžiūnas, komplekso istorijoje analogiškų atvejų yra buvę ir anksčiau, tačiau pastaraisiais metais Veiviržo vanduo trasos nepasiekdavo.

Nepaisant gamtos staigmenų ASK „Vilkyčiai“ vadovas užtikrino, kad birželio 8-9 dienomis čia suplanuotas Europos automobilių kroso čempionato etapas tikrai įvyks.