Sulaužytu pirštu, bet su šypsena: Ignas Daunoravičius baigė Breslau ralį ir juda link Dakaro

Šiame ralyje Ignas dalyvavo vienišių („Original by Motul“) kategorijoje – be komandos, be mechanikų, tik su įrankių dėže ir dideliu ryžtu. Dar prieš startą motociklas „KTM Rally Replica“ buvo beveik naujas – lietuvis buvo spėjęs atlikti vos vieną bandomąjį važiavimą motokroso trasoje. Pirmos dvi ralio dienos tapo tikra kova ne tiek dėl rezultato, kiek dėl savitarpio supratimo su motociklu.

„Trečią dieną pagaliau „susidraugavome“ – tada jau galėjau važiuoti greitai. Šitas KTM yra sunkesnis, pritaikytas ilgiems greičio ruožams, o Breslau ralio trasoms labiau tiko lengvesni, manevringesni Enduro tipo motociklai. Bet džiaugiuosi – įveikiau viską vienas,“ – po finišo kalbėjo I. Daunoravičius.

Laiminga pabaiga – nepaisant traumos

Didžiausi išbandymai laukė paskutinę ralio dieną. Organizatoriai parengė pelkėtą dviejų kilometrų ruožą, kuriame lietuvis krito ir, kaip vėliau paaiškėjo, susilaužė rankos pirštą. Tačiau net nežinodamas traumos masto, Ignas tęsė kovą – sugedus sankabai, paskutinį greičio ruožą teko įveikti beveik neperjungiant pavarų, praktiškai viena ranka.

„Dabar jau juokinga – važiuoji per pelkę, griūni, susitrenki, atsikeli, vėl spaudi. Tik grįžęs namo sužinojau, kad pirštas – lūžęs. Bet svarbiausia – finišavau. Technika gyva, mes taip pat,“ – juokavo Ignas.

Nors technika ir buvo išbandyta iki ribos, didesnių problemų išvengta. KTM motociklas netrukus bus sutvarkytas.

Tuo pat metu – nauja patirtis Italijoje

Vos spėjęs sugrįžti iš Lenkijos, Ignas jau pakeliui į Italiją – liepos 3–5 dienomis jis dalyvaus „Italian Baja“ Europos taurės etape, tačiau šįkart jau ne kaip vairuotojas, o kaip šturmanas.

Jį prie vairo pasikvietė amerikietis Taz Harvey, su kuriuo lietuvis lenktyniaus „Nissan Terrano II“ visureigiu, priklausančiu Italijos komandai „Technosport“.

Įdomu tai, kad T. Harvey kvietė Igną prisijungti ir prie Dakaro ralio 2026-ųjų programos, tačiau lietuvis jau buvo susitaręs su prancūzų komanda. Tad ši partnerystė Italijoje bus jų pirmasis bendras išbandymas.

„Konkurentai Benediktui Vanagui mes tik sąlyginai. Važiuosime visai kitoje klasėje, o mūsų visureigis neprilygsta T1 ar T3 bolidams. Bet mūsų tikslas – kaupti patirtį, o ne kovoti dėl sekundžių,“ – paaiškino I. Daunoravičius.

Lietuvio ir amerikiečio tandemas startuos nacionalinėje kategorijoje, kurioje iš viso registruoti 44 dalyviai. Ignas – jau visateisis tarptautinės ralio bendruomenės dalyvis, ir atrodo, kad jo kelias link Dakaro tik įsibėgėja.