Senkanti stovinčio elektromobilio baterija: kodėl taip nutinka ir ką daryti?

Tai reiškinys, kai net nenaudojamas ir vietoje stovintis elektromobilis per ilgesnį laiką netenka dalies baterijoje sukauptos energijos. Kodėl taip nutinka? Ir kur dingsta elektros energija? Tokie klausimai kyla per vairuotojų diskusijas.

„Phantom drain“

Tyčia neverčiau skambaus šio fenomeno pavadinimo, užgimusio anglakalbėje žiniasklaidoje, nes lietuvių kalboje neturime gražiai prigijusio vertimo. Pažodžiui tai būtų – fantominis energijos nutekėjimas, ir esmę čia turbūt visi suprantame: kažkur iš elektromobilio baterijos mistiškai dingsta elektros energija!

Dar tik populiarėjant elektromobiliams, buvo pastebėta, kad jų baterijos šiek tiek senka net kai automobiliais nėra naudojamasi. Ypač dėl to buvo nepatenkinti „Tesla“ vairuotojai, mat didelėmis baterijomis pasižymintys šios markės elektromobiliai ir energijos netekdavo juntamesnėmis apimtimis.

Kai kurie vartotojai skųsdavosi per parą prarandantys net iki 8 proc. baterijoje turimos energijos... Istorijų apie tai galite nesunkiai aptikti internete, įvedę į paiešką „Tesla“ ir „phantom drain“. Dabar reiškinys gali būti būdingas patiems įvairiausiems elektromobiliams: nuo prabangaus „Porsche Taycan“ iki mažylio „Peugeot e-208“.

Vis dėlto daugumai modelių šis energijos nutekėjimas apsiriboja procentu ar dviem per parą ir su mistika jis neturi nieko bendra. Iš tiesų, priežastys yra gerokai paprastesnės ir slypi elektromobilio naudojimo įpročiuose. Žinodami, dėl ko kyla šis fenomenas, galėsite nesunkiai užkirsti jam kelią.

Kodėl taip nutinka?

Paradoksalu, bet vairuotojai už galvos nesigriebia, kai, pavyzdžiui, per naktį neįkraunamo išmaniojo telefono baterija nusėda keletu procentu. Telefonas juk tuo metu nėra išjungtas – budėjimo režimu veikia dalis jo sistemų (jums galima prisiskambinti), pats įrenginys retsykiais susisiekia su artimiausiu ryšio bokštu, o jeigu dar palikote keletą įjungtų programėlių, atidarytą naršyklę ir panašiai... Visa tai reikalauja didesnio ar mažesnio kiekio energijos – ją pernakt telefonas ir sunaudoja.

Labai panašiai procesai vyksta ir elektromobilyje. Vien tik užrakinę, mes elektrinės transporto priemonės visiškai neišjungiame, nebent yra sąmoningai nustatyta kitaip. Dažniausiai dalis sistemų nuolat dirba budėjimo režimu, o, spustelėjus elektromobilio raktelį, jos panyra tik į dalinio atjungimo būseną.

Pavyzdžiui, labai patogu nuotoliniu būdu žiemą aktyvuoti klimato kontrolės sistemą, kad prieš rytines keliones būtų pašildytas salonas, ar nustatyti optimalią baterijos temperatūrą, kad ši veiktų našiausiai. Vasarą analogiškai galime norėti automobilį atvėsinti, prieš įsėsdami į jį. Tam elektromobilis budėjimo režimu palaiko ryšio ar telemetrijos įrangą ir gali aktyvuoti vadinamąją ŠVOK (šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo) sistemą.

Be to, daugybės moderniausių elektromobilių savininkai nuotoliniu būdu atsisiunčia programinės įrangos naujinimus, ir tai nėra vien tik prabangių modelių atributas. Pavyzdžiui, vidutinės klasės gamintojos „Kia“ elektromobilių savininkai susikuria paskyrą „Kia Connect“ programėlėje ir gali atsisiųsti visus reikalingus naujinimus tiesiai į automobilį, be jokių lankymųsi dirbtuvėse.

Šie naujinimai įdiegiami elektromobiliui stovint, o tam reikalinga budinti sistemų veikla, skirtingomis aplinkybėmis reikalaujanti skirtingo kiekio energijos.

Kokie sprendimai?

Neabejoju, kad dalį vairuotojų erzina net ir tais keliais procentais sumažėjusios energijos atsargos. Jos gali tapti ir dar žymesnės, kai elektromobilis paliekamas pastovėti ilgiau: tarkime, savaitę ar dvi. Ypač tai taikytina žiemą, kai energiją ir taip siurbia visi, kas netingi. O čia – dar visas tuntas papildomų sistemų, turinčių didesnį ar mažesnį apetitą.

Pavyzdžiui, „Tesla“ elektromobiliuose gali būti aktyvuotas vadinamasis budėjimo režimas („Sentry mode“). Jam veikiant, automobilis vaizdo kameromis stebi aplinką ir prireikus gali įrašyti nufilmuotą įvykį bei informuoti savininką. Panaši pastaba gali būti taikoma ir šios markės modelių apsaugos nuo salono perkaitimo funkcijai, kuri budinčiu režimu palaiko aktyvią klimato kontrolės sistemą.

Išeitis? Sistemas išjungti ir naudoti tik tada, kai reikia. Tai neišjungs visų elektrą budėjimo režimu naudojančių sistemų, bet baterijos likučio pokytis per parą šias sistemas išjungus bus juntamai mažesnis.

Kalbant apie kitų markių modelius, reikėtų atkreipti dėmesį į ryšio sistemų parinktis. Kai nustatyta dalijimosi duomenimis galimybė, kaip ir minėjau, elektromobilis gali siųstis, o vėliau ir diegti programinės įrangos naujinimus, tačiau tai vers ryšio sistemas veikti budėjimo režimu.

Jeigu norite išsaugoti kuo daugiau baterijos, pavyzdžiui, naktį, galite nustatyti, kad programinės įrangos naujinimus automobilis diegtų kitu, patogesniu metu. Kai kurie elektromobiliai turi tik rankinio (vartotojo įjungiamo) atnaujinimų siuntimo nustatymo galimybę.

Esu bandęs daugybę ir senesnių, ir naujų elektromobilių, tad pastebėjau, kad dalis gamintojų labiau linkę aktyvuoti maksimalų kiekį sistemų ir, tik tada, jei vairuotojas patiria rūpesčių, leidžia jam jas vieną po kitos atjungti. Tuo metu oponuojančios stovyklos inžinieriai kaip tik labiau rūpinasi praktiškumu, tad laikosi filosofijos maksimaliai tausoti baterijos resursus, o vairuotojui leisti pačiam apsispręsti, kada aktyvuoti norimas funkcijas.

Kaip pavyzdys, naujausiuose „Kia EV9“ ar EV6 modeliuose naujinimai nuotoliniu būdu atsisiunčiami važiuojant, o vėliau vairuotojas per informacijos ir pramogų ekraną paraginamas pradėti diegimą, kai kelionė yra baigta, o motorai – išjungti. Diegimą galima pradėti iš karto arba atidėti vėlesniam laikui, kai vairuotojui bus patogu. Tai – paprastas sprendimas, kai vairuotojui leidžiama pačiam rinktis, kada papildomai panaudoti baterijos energiją.

Dar viena pastaba, aktualesnė nuosavuose namuose gyvenantiems vairuotojams, – laikyti elektromobilio raktelius toliau nuo automobilio. Dalis elektromobilių gali aktyvuotis vien tik aptikę netoliese esantį raktelį, tačiau ne visuose šią funkciją įmanoma išjungti, tad automobilis gali nuolat veikti budėjimo režimu. Beje, automobilio raktelių laikymas toliau nuo automobilio taip pat gali padėti apsisaugoti nuo vagysčių, kai netoliese esančio raktelio signalas yra dirbtinai sustiprinamas ir kitu prietaisu imituojamas atrakinimo signalas.

Žinoma, dalies programinės įrangos sprendimų, kurie gali priversti elektromobilį veikti budėjimo režimu, šiame trumpame komentare būsiu nepaminėjęs. Tačiau pasikonsultavę su pardavėju ar gamintojo atstovu, manau, galite išgaudyti visus baterijos energijos rijikus ir pagal savo poreikius nuspręsti, kuriuos iš jų verta pasilikti.

Bendras patarimas – nepalikite elektromobilio su nedidele baterijos įkrova ilgam laikui arba palikdami jį prijunkite prie namų įkrovimo stotelės bei nustatykite įkrovimo limitą. Tai užtikrins, kad sugrįžus po ilgesnio laiko net ir labai didelis budinčių sistemų energijos nuotėkis neiškraus baterijos visiškai.