„Rally Žemaitija 2024“ – kur ir kada geriausia žiūrėti ralio klasiką?

Ralio fanų patogumui šįkart žemėlapyje yra užfiksuotos ir labiausiai rekomenduotinos lenktynių stebėjimo vietos. Už šią „Rally Žemaitija“ dalį atsakingas Edvinas Vašteris, pasakodamas apie šiųmetinius greičio ruožų ir žiūrovų zonų ypatumus akcentavo, kad beveik visos jos turi vieną bendrą bruožą – automobilių sporto gerbėjams nusigauti iki taškų, iš kurių geriausia sekti veiksmą lenktynes, galima tik važiuojant tuo pačiu keliu, kuriame vyks sportinės batalijos. Privažiuoti į greičio ruožo vidurį iš šalies įmanoma vos keliose vietose.

„Viena vertus, taip patys žiūrovai susipažįsta su greičio ruožu ir pro automobilio priekinį langą pamato tą patį vaizdą, kaip ir sportininkai. Tačiau reikia susitaikyti su tuo, kad „žvalgybą“ atlikti būtina bent pusantros ar net dvi valandas iki pirmojo „kovinio“ ekipažo starto, nes po to kelias bus uždarytas. Be to, pasirinkus vieną stebėjimo tašką, jame teks būti iki pravažiuos visi ralio dalyviai“, – teigė E. Vašteris.

Patys nekantriausi ralio gerbėjai savaitgalio fiestą gali pradėti nuo vizito į testinį 3,63 km ilgio greičio ruožą visai greta Kelmės, tarp Pakarčemio ir Sirvydų. Nuo penktadienio 11 valandos kiekvienas ekipažas turės galimybę pasitikrinti, kaip veikia technika, kokia jų pačių sportinė forma ir prisipratinti akis prie greičio. Vadinamąjį „Shakedown“ sekciją leidžiama įveikti po du kartus.

Varžybos prasidės netoli Kražių ilgiausiu (beveik 14 km) visame ralyje greičio ruožu, skirtu Tomo Savicko atminimui pagerbti, ir finišuos netoli Kaltinėnų. 1-3 GR visi ekipažai įveiks du kartus. Teisėjai „Dacia“ saugos automobiliais patikrinę trasą ją uždarys 17:00 val.

Gerai ralio senbuviams žinoma 2-4 GR startas greta Karklėnų, o finišas – prie pat Kražių. Šią 8,45 km atkarpą taip pat visi važiuos du kartus. Trasa uždaroma 17:45.

Pirmosios lenktynių dienos desertas – naktinis greičio ruožas pačioje Kelmėje. Į beveik 4 km ilgio 5 GR startą prie Dvaro ir Serbentų sankryžos sportiniai automobiliai atvažiuos apsiginklavę papildomomis šviesų „patrankomis“, nes vienintelis asfaltinis egzaminas prasidės 23:30 val.

„Rally Žemaitija 2024“ organizatoriai šeštadienį rekomenduoja pradėti susirandant saugią vietą greta 6 ir 8 -10 GR (abiejų greičio pirmieji 1,5 km bus identiški, o pabaigos visiškai skirtingos). Čia, greta Plumpių kaimo, 2019-aisiais nutrūktgalvišku šuoliu per trampliną išgarsėjo Giedrius Firantas, todėl lig šiol viena populiariausių ralio „regyklų“ buvo vadinama „Firanto tramplinu“. Šiais metais, gavus paties ralio veterano sutikimą, 6 km ilgio GR oficialiai pakrikštyta „Firanto“ vardu. Pirmasis lenktynininkų ekipažas čia pasirodys netrukus po 11 val.

Išsaugoję sveiką techniką iki 8-10 GR starto, dar kartą šį trampliną sportininkai šturmuos 14:15 val. Antroji 13,7 km ilgio greičio ruožo dalis ralio rėmėjų garbei pavadinta „Dacia“ vardu. E. Vašteris teigia, kad šio greičio ruožo antrąją pusę gali prisiminti tik vyresni lenktynininkai – šios atkarpos šalies ralio čempionatuose nebuvo daugiau nei dešimtmetį.

Ilgas bus ir 7 GR – nuo Raudiškių iki Katiliškių ekipažai turės nuvažiuoti 13,4 km. 9 GR Pašilės apylinkėse nebus naujas, tačiau jo stenogramos irgi netiks – šįkart 8,3 km visiems ekipažams teks važiuoti į priešingą pusę nei buvo įprasta pusę.

Paskutinysis „Power Stage“ statusą turintis 11 GR šįkart bus 7,77 km ilgio drieksis tarp Kražių ir Klimbalių. Čia organizatoriai paruošė sportininkams keletą naujų elementų, tačiau visų jų esmė ta pati – greitai važiuoti įmanoma tik iki ralio pabaigos išsaugojus maksimalią dėmesio koncentraciją, drąsą ir tikslumą spaudžiant akseleratorių bei stabdžio pedalą.

„Rally Žemaitija 2024“ organizatoriai primygtinai prašo visų žiūrovų bei žiniasklaidos atstovų pasirūpinti savo bei savo draugų saugumu. Atvykę stebėti lenktynių pasirinkite vietą pastatyti automobiliui taip, kad šis netrukdytų kitų transporto priemonių judėjimui ir būtų saugiu atstumu nuo trasos. Nepalikti be priežiūros vaikų. Nesivežkite su savimi naminių gyvūnų, kurie galėtų netikėtai išbėgti į trasą. Dideliu greičiu skriejantis sportinis automobilis net teoriškai negali spėti laiku sustoti. Būtina visda laikytis nuo trasos saugiu atstumu. Pavojingos vietos būna atitvertos STOP juostomis ir pažymėtos ženklais su užrašu „Pavojinga zona“. Šiose vietose stovėti kategoriškai draudžiama. Be to, niekuomet negalima stovėti nugara į trasą, net jei joje judantys automobiliai atrodo „lėti“.

Pavojingiausia vieta - už posūkio ar tramplyno. Labiausiai pavojingi 50 – 70 metrų, esantys iškarto po posūkio ar tramplyno abejose trasos pusėse. Leidžiantis nuo tramplyno po šuolio (ar po posūkio) automobilis gali staiga pakeisti trajektoriją. Tai gali nutikti dėl gedimo ar ekipažo padarytos klaidos. Nevaldomas automobilis gali nusiridenti daugiau nei 100 metrų bet kuria kryptimi. Visada pakluskite teisėjų, policijos ir saugos darbuotojų bei kitų oficialių varžybų asmenų rekomendacijoms ir reikalavimams.