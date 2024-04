Ralistas Justas Simaška išbandė žiedinį GT3 klasės automobilį: „Jis viską daro taip lengvai ir tiksliai“

Kol Baltijos šalyse orai dar sunkiai prognozuojami, „ES Motorsport“ komanda ankstyvąsias treniruotes prieš žiedinių lenktynių sezoną nusprendė surengti jau sužaliavusiose Čekijos giriose šalia Brno miesto, kur yra įsikūrusi moderni, ilga, gana sudėtinga, tačiau saugi „Automotodrom Brno“ trasa. Čia greičiausią Baltijos šalyse „Mercedes-Benz AMG GT GT3 EVO“ automobilį pirmą kartą išbandė ir ralio lenktynininkas Justas Simaška, šiemet pradėjęs bendradarbiauti su žiedinėse lenktynėse ne pirmus metus matoma įmone „Ignera“.

Justas pripažįsta, kad prieš kelionę į Čekiją jaudinosi: jis nėra važiavę žiedinėse lenktynėse, nėra netgi važiavęs su žiedui pritaikytais automobiliais, tik ralyje. Ir čia – nuo nulio iš karto į aukščiausią lygį, GT3 klasę, 550 AG pasiekiantį automobilį su efektyvia aerodinamika, kuris praėjusiais metais laimėjo „Aurum 1006 km“ lenktynes ir visas Baltijos šalių čempionato varžybas. Jaudulys dingo vos po kelių susipažinimo ratų.

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Justo Simaškos treniruotės Čekijoje

Automobilis nustebino savo galimybėmis

„Eina sau. Paspaudi „gazą“ – važiuoja, stabdai – stabdo, pasuki vairą – suka. Ji viską daro taip lengvai ir tiksliai, kaip nesu pratęs. Sunkiausia patikėti, kaip automobilis gali taip laikytis ant kelio, ypač greituose posūkiuose, kai pradeda veikti aerodinamika. O greičio visiškai nesijaučia. Šitą automobilį vairuoti ir meška išmoktų“, – negalėdamas paslėpti šypsenos po pirmųjų ratų emocijas bėrė Justas, pirmą kartą patyręs ralio automobiliams neįprastą sukibimą ir žvėrišką riaumojančio V8 variklio galią.

Tiesa, nors važiuoti šiuo GT3 klasės automobiliu paprasta, važiuoti išties greitai – labai sudėtinga. Lenktynininkas pažymėjo, kad jeigu ralyje yra daugiau improvizacijos, žiede norint parodyti gerą laiką reikia chirurginio preciziškumo. Ir jei ralyje sekundės yra laimimos neatleidžiant akseleratoriaus, tai žiedinėse lenktynėse tempas priklauso nuo labai tikslaus stabdymo.

Ralistas žiede gėdos nepridarė

„Mokymosi diena buvo labai sklandi ir informatyvi, komanda, mechanikai ir lenktynių inžinierius – puikūs mokytojai. Spėjau pajusti, kur „palieku“ sekundes. Nors su stabdžiu jau elgiuosi teisingai, bet vis dar stabdau per anksti ir posūkiuose palaikau per mažą greitį. Tiesiog sunku patikėti, perlipti per save, kad šis automobilis išties taip greitai gali stoti, ir taip gerai valdytis“, – aiškino stropiai besimokinantis J. Simaška.

Komandos nariai pagyrė naujoką žiedinėse lenktynėse: jis gana greitai prisipratino automobilį ir pradėjo demonstruoti jau patyrusiems sportininkams konkurencingą tempą, važiavo saugiai, protingai.

Mechanikai prasitarė, kad aštriai važiuoti įpratusiems ralio lenktynininkams būna itin sunku persiorientuoti prie skrupulingai tikslaus ir švelnaus žiedinio važiavimo: stabdydami kaire koja šie greitai sudegina stabdžius, iš įpratimo vis bandydami užsimesti automobilį į posūkį greitai pribaigia padangas, tačiau Justas važiavo taip – kaip reikia. Džiaugiasi, kad jam padėjo treniruotės simuliatoriuje.

Iš pamokų tiesiai į egzaminą

„Važiavau į Brno laikydamas save visišku pirmoku, važiavau mokytis. Ir pirmoji diena mokykloje buvo visai nebloga. Neturėjau jokių incidentų, viskas vyko pagal planą. Nors geriausiu rato įveikimo laiku nesu iki galo patenkintas, nes manau, kad galiu geriau, bet kaip šuoliui nuo nulio iki aukščiausios klasės žiedinio automobilio – viskas gerai“, – dieną apibendrino J. Simaška, nekantriai laukdamas pirmųjų varžybų.

„Igneros“ palaikomas Justas kartu su „ES Motorsport“ komanda šiemet lenktyniaus Baltijos šalių ilgų nuotolių žiedinių lenktynių čempionate. Pirmasis startas – 4 valandų lenktynės „Porsche Ring“ trasoje Estijoje gegužės 3-4 dienomis. Liepos 17-20 dienomis jis dalyvaus „Aurum 1006 km“ lenktynėse Palangoje, rugpjūčio 16-18 dienomis grįš į Estiją, antrąjį Baltijos šalių ilgų nuotolių lenktynių etapą, o rugsėjo 20-22 dienomis sezonas baigsis Poznanėje, Lenkijoje.