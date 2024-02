Praktiškiausia BMW 5 serijos versija bandys įtikti visiems: siūlys hibridines, dyzelines, elektrines versijas

„Tai – jau šeštoji itin populiaraus „BMW 5“ modelio universalo karta. Šis modelis tapo dar progresyvesnis, jame pritaikytos geriausios skaitmeninės inovacijos, pažangiausi autonominio vairavimo ir parkavimosi sprendimai bei idealiai subalansuotas dinamiško vairavimo galimybės su komforto ir universalumu ilgesnėms kelionėms. Be to, naujos kartos modeliai yra žymiai tvaresni – nuo mažesnių emisijų visame automobilio gyvavimo cikle, 100 proc. veganiškų medžiagų salono apdailoje iki to, jog pirmąkart šis modelis turės dvi vien elektra varomas versijas. Tai bus jau 8-tasis elektromobilis BMW modelių gamoje“, – sako BMW prekės ženklo vadovas Martynas Daujotas.

Didesnių matmenų ir atletiško dizaino

Iš išorės naujasis „BMW 5 Touring“ atrodo dar pailgesnis ir sportiškesnis. O tą lemia ne tik patobulintos dizaino linijos, bet ir pasikeitę modelio matmenys. Palyginus su pirmtaku, naujasis universalas yra 97 mm ilgesnis (5,06 m), 32 mm platesnis (1,9 m) ir 17 mm aukštesnis (1,515 m). Be to, naujasis automobilis turi ilgiausią ratų bazę savo klasėje – 2,995 m (+20 mm palyginus su pirmtaku).

Modernumo naujajam „BMW 5 Touring“ suteikia ir atnaujintas modelio priekis. Čia sumontuoti naujo dizaino priekiniai žibintai, kurių viduje esantys beveik vertikalūs LED elementai atlieka ir dienos šviesos ir posūkių žibintų funkcijas.

Dar vienas svarbus dizaino elementas – atnaujintos priekinės BMW grotelės. Jos galės būti užsakomos su šviečiančiu kontūru.

Žvelgiant iš šono, naujojo „BMW 5 Touring“ sportiškumą pabrėžia plokšti galiniai šoniniai langai, ilgas stogo spoileris ir elektrinėje bei hibridinėje versijose standartiškai montuojami 18 bei 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai. Už papildomą mokestį galima užsisakyti iki 21 colio dydžio ratlankius.

Progresyvumo naujajam modeliui suteikia ir išplatintos ratų arkos, atnaujinti automobilio galiniai LED žibintai bei papildomai pasirenkamas panoraminis stogas.

Modernus ir pilnai veganiškas interjeras

„BMW 5 Touring“ salone, vairuotoją sups lenktas BMW ekranas, sudarytas iš dviejų monitorių – 12,3 colio skersmens informacinio ekrano ir 14,9 colio skersmens valdymo ekrano. Pastarasis bus naudingas ir keliaujant, pavyzdžiui įsijungiant debesijos pagrindu veikiančius BMW žemėlapius, valdant įvairius automobilio parametrus ar prijungiant savo telefoną per „Apple CarPlay“ arba „Android Auto“, tiek ir poilsiaujant – sustojus ar, pavyzdžiui, įkraunant elektromobilio bateriją, šiame ekrane bus galima žaisti „AirConsole“ žaidimus, žiūrėti vaizdo įrašus per „YouTube“ ir kitas programėles.

Dar viena technologinė inovacija salone – papildomai užsakoma interaktyvi valdymo juosta šalia valdymo skydo. Jutikliniai paviršiai leis reguliuoti temperatūrą salone ar atliks kitas funkcijas. Modernesniu dizainu pasižymi ir automobilio vairas su naujais daugiafunkciais mygtukais.

Valdyti įvairius nustatymus bus patogu dėl intuityvios 8.5 operacinės sistemos versijos su „QuickSelect“ funkcija. Valdymo komandas bus galima teikti tiek liečiant ekraną, tiek ir balsu. Įvairias automobilio funkcijas per nuotolį bus galima valdyti ir telefonu – automobilis turi 5G ryšį (standartinėje įrangoje – dvi 5G antenas, papildomai užsakant – keturias antenas) bei eSim kortelę. Tai leis pasiekti automobilį ir jį atrakinti, užrakinti, pašildyti ar atlikti kitus veiksmus per nuotolį, per „My BMW“ programėlę.

Dėl išaugusių „BMW 5 Touring“ matmenų, keleiviai turės daugiau erdvės, ypač sėdint gale. Komforto suteiks ir standartiškai montuojamos sportinės sėdynės, puiki garso izoliacija bei papildomai užsakoma „Bowers & Wilkins" erdvinio garso sistema su iki 18 garsiakalbių ir 655 vatų galia.

Didesnį patogumą užtikrins ir platesnė bagažinės anga bei santykiu 40:20:40 nulenkiamos galinės sėdynės, kurios leidžia erdvę daiktams išplėsti nuo 570 l iki 1700 litrų.

Pasirodys dvi elektrinės universalo versijos

Savo konkurenciniame segmente „BMW 5 Touring“ yra pirmasis premium modelis, kuris turi ir vien elektra varomas versijas „i5 Touring“.

Sportiškoji „BMW i5 M60 xDrive Touring“ versija turės du elektros variklius, kurių bendra galia sieks net 442 kW/601 AG. Nuo 0 iki 100 km/val. greičio šis modelis įsibėgės per vos 3,9 sek., o jo maksimalus greitis yra elektroniniu būdu ribojamas iki 230 km/valandą.

Kitame elektromobilyje – „BMW i5 eDrive40 Touring“ – ant galinės ašies montuojamas 250 kW/340 AG variklis. Su juo universalas iki 100 km/val. įsibėgės per 6,1 sekundės.

Elektra varomuose universaluose montuojama 81,2 kWh talpos baterija. Jos pakaks ilgiems atstumams įveikti, nes inžinieriai „BMW i5 Touring" modelyje įdiegė itin efektyvius elektros variklius, adaptyvią energijos regeneracijos sistemą ir šilumos siurblį, pritaikytą šildyti bei vėsinti tiek saloną, tiek važiuoklę bei aukštos įtampos akumuliatorių. Tad su šiomis technologijomis „BMW i5 M60 xDrive Touring“ viena įkrova geba įveikti nuo 445 iki 506 km, o „BMW i5 eDrive40 Touring“ – nuo 483 iki 560 kilometrų.

Be to, elektriniai universalai greitojo įkrovimo stotelėse galės būti įkraunami net iki 205 kW galia. O per AC jungtį standartiškai – 11 kW galia (už papildomą mokestį – 22 kW).

Nauji dyzeliniai varikliai ir dvi hibridinės versijos

Be elektrinių versijų, naujasis „BMW 5 Touring“ taip pat turės ir modelius su nauju dyzeliniu varikliu su 48 voltų lengvojo hibrido technologija bei 8 laipsnių automatine pavarų dėže. Tiesa, Lietuvoje pasirodys tik vienas dyzelio variantas – visais ratais varomas „520d xDrive Touring“ su keturių cilindrų 145 kW/197 AG galios varikliu.

2024 m. vasarą šią gamą išplės ir dar dvi iš tinklo įkraunamo hibrido versijos – „BMW 530e Touring“ ir „BMW 530e xDrive Touring“.

Ir malonus vairuoti, ir gebantis vairuoti pats

Apskritai, naujasis universalas yra itin malonus vairuoti automobilis, subalansuojantis dinamiškumą su komfortu. Prie to prisideda net tik ilga ratų bazė, bet ir plati tarpvėžė, beveik tobulai subalansuotas 50:50 ašių apkrovos pasiskirstymas, pažangios lengvos konstrukcijos ir optimizuotas kėbulo ir važiuoklės jungties standumas. Automobilyje montuojamas sportinis vairo mechanizmas, pažangi ratų praslydimą ribojanti sistema ir naujausia stabdžių sistemos versija. „BMW i5 Touring“ ir vėliau debiutuosiantys iš tinklo įkraunami hibridiniai modeliai taip pat turės galinės ašies pneumatinę pakabą.

Naujajame „BMW 5 Touring“ modelyje standartiškai integruojamos pusiau autonominės vairavimo ir parkavimo sistemos. O už papildomą mokestį galima užsisakyti pažangias „Driving Assistant Professional" su vairavimo ir eismo juostos asistentais bei atstumo kontrolės palaikymo sistema su „Stop & Go" funkcija.

JAV, Kanadoje ir Vokietijoje prieinamas ir BMW greitkelio asistentas, kuris geba pilnai perimti automobilio valdymą greitkeliuose, kuriuose yra atskirtos priešingos krypties eismo juostos, važiuojant iki 130 km/val. greičiu. Su šia sistema veikia ir aktyvusis eismo juostos keitimo asistentas, kurį vairuotojas kontroliuoja žvilgsniu. Koncernas kol kas nepraneša, kada šios sistemos galėtų pasirodyti kitose rinkose.

BMW įgaliotoji atstovė Lietuvoje „Krasta Auto“, priklausanti tarptautinei „Inchcape“ įmonių grupei, skelbia, kad mūsų šalyje pirmieji „BMW 5 Touring“ modeliai debiutuos 2024 gegužės 25. Elektrinės „BMW i5 Touring“ versijos kainuos nuo 79 550 tūkst. eurų, o dyzelinės – nuo 69 316 tūkst. eurų.