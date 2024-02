BMW atnaujino 4 serijos kupė ir kabrioletą

„BMW 4-tos serijos modeliai yra vertinami kaip išskirtiniai BMW kūriniai, kuriuose sportiškumas deri su estetika. Tą puikiai atspindi ir naujieji dvejų durų „BMW 4“ modeliai – nuo sportiškos M kupė versijos, konkurencingos lenktynių trasoje, iki atviro kabrioleto, kuriuo nepaprastai malonu leistis į atostogų keliones įprastais keliais. Praturtinti technologiniais sprendimais naujieji modeliai užtikrins dar daugiau saugumo, komforto ir patogų valdymą, taip pat ir per programėlę išmaniajame telefone, kuris galės tarnauti ir kaip automobilio atrakinimo bei užvedimo raktas“, – sako BMW prekės ženklo vadovas Martynas Daujotas.

Naujo tipo žibintai

Atnaujindami „BMW 4“ modelių išvaizdą dizaineriai siekė dar labiau pabrėžti šiai serijai būdingą sportiškumo ir elegancijos dermę. Galingai atrodo automobilio priekis, kuriame – masyvios vertikalios formos BMW grotelės, šalia kurių – itin siauri naujo dizaino LED žibintai. Jie pasižymi tuo, kad ir artimosios, ir tolimosios šviesos veikia iš vieno LED modulio. O dienos šviesos ir posūkio žibintų funkciją atlieka novatoriškai integruoti rodyklės formos elementai.

Atskiro paminėjimo verti ir papildomai užsakomi galiniai lazeriniai žibintai – dėl naudojamos lazerinės technologijos jie įgavo itin novatorišką trimatį vaizdą. Beje, „BMW 4“ kupė ir kabrioletas taps pirmaisiais serijiniais BMW modeliais, kuriuose bus galima užsisakyti galinius lazerinius žibintus – lig šiol jie buvo integruoti tik ribotu, 1000 vnt. tiražu išleistame „BMW M4 CSL“ modelyje.

Kabrioleto stogas galės būti išskleidžiamas ar suskleidžiamas per 18 sekundžių ir važiuojant ne didesniu nei 50 km/val. greičiu.

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Atnaujinti „BMW M4“ modeliai

Lietuvoje pasirodys tik sportiškiausios versijos

Nors „BMW 4“ turės įvairių variklio konfigūracijų, Lietuvoje bus prekiaujama tik sportinėmis „BMW M440i xDrive“ kupė ir kabrioleto versijomis. Jų ratus suka „M TwinPower Turbo“ 6 cilindrų benzininis variklis, kurio maksimali išvystoma galia siekia 374 AG. Ji į ratus perduodama per automatinę 8 laipsnių „Steptronic Sport“ transmisiją.

Visais keturiais ratais varomas modelis yra itin greitas – kupė versija nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgi vos per 4,5 sek., o kabrioletas – per 4,9 sekundės. Maksimalus automobilio išvystomas greitis siekia 250 km/val.

Naujieji modeliai taip pat turi 48 voltų hibridinę technologiją, kuri prideda varikliui ir galios (papildomai 8 kW/11 AG), ir efektyvumo. Ji naudoja stabdymo metu susidarančią energiją, kuri kaupiama 48V baterijoje.

Salone – M modeliams būdingi elementai

Naujasis „BMW 4“ kupė ir kabrioletas salone turi į vairuotoją orientuotą BMW išlenktą ekraną. Jį sudaro du monitoriai – 12,3 colio skersmens ekranas ties vairu bei 14,9 colio skersmens valdymo/informacinis ekranas centrinėje konsolėje. Per šį ekraną ir intuityvią vartotojo sąsają galima valdyti įvairius automobilio parametrus, salono apšvietimo ir kitus nustatymus, pramoginį turinį. Be to, atlikti pasirinkimus galima tiek liečiant ekraną, tiek ir teikiant nurodymus balsu.

Komforto ir jaukumo salone suteiks ir patobulintas salono apšvietimas, kuris gali būti pritaikomas prie individualių pageidavimų keičiant nustatymus ekrane.

Standartinėje M modelių komplektacijoje montuojamos sportinės sėdynės, kurios reguliuojamos elektroniniu būdu, turi integruotus porankius. Šios sėdynės turės šildymo funkciją, o papildomai bus galima užsisakyti ir ventiliavimo galimybę.

Ieškantys dar daugiau sportiškumo už papildomą mokestį galės užsisakyti ir 9,6 kilogramo lengvesnes anglies pluošto sėdynes. Nors puikiai tinka sportiškam vairavimui, šios sėdynės yra komfortiškos ir ilgose kelionėse.

„BMW M440i xDrive“ kupė ir kabriolete vairuotojai ras naujo dizaino odinį M sportinį vairą, kuris turi plokščią apatinę dalį, su daugiafunkciniais mygtukais ir raudona juostele ties 12 valandos laikrodžio rodyklės pozicija. Šalia porankio esančiame valdymo skydelyje yra M režimo mygtukai, kuriais galima aktyvuoti individualią automobilio konfigūraciją.

Į standartinę „BMW M440i xDrive“ taip pat įeina „BMW Live Cockpit Professional“ sistema su debesijos pagrindu veikiančiais „BMW žemėlapiais“. Taip pat jau standartinėje „M440i xDrive“ komplektacijoje bus projekcinis ekranas „BMW Head-up Display“, kuris projektuoja vairuotojui svarbią informaciją ant priekinio stiklo, kad nereikėtų atitraukti akių nuo kelio.

Galiausiai, „BMW Live Cockpit Professional“ sistema turi dvi USB jungtis duomenų perrašymui, taip pat belaidžio interneto funkciją ir „Apple CarPlay“ ar „Android Auto“ prijungiamumą.

Autonominio vairavimo galimybės

Didesnį saugumą ir komfortą naujųjų modelių pirkėjams užtikrins „M440i xDrive“ diegiamos autonominio vairavimo ir pagalbos sistemos. Pavyzdžiui, Į standartinę naujojo kupė ir kabrioleto įrangą įeina parkavimo sistema su priekyje ir gale esančiais jutikliais, greičio palaikymo sistema su stabdymo funkcija, įspėjimas apie gresiantį priekinį susidūrimą su automatinio stabdymo funkcija, įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema, įskaitant grįžimo į eismo juostą funkciją, kelio ženklų atpažinimą ir kitos sistemos.

Įsigyjant automobilį už papildomą mokestį galima užsisakyti ir daugiau autonominių vairavimo sistemų.

Oficiali BMW atstovė Lietuvoje „Krasta Auto“ praneša, kad naujieji „BMW M440i xDrive“ kupė ir kabrioleto modeliai Lietuvoje pasirodys šį pavasarį. Kupė modelio kaina prasidės nuo 74,2 tūkst. Eur su mokesčiais, o kabrioleto – nuo 83,3 tūkst. Eur, įskaitant mokesčius.