„Peugeot“ tęsia modelių gamos modernizaciją: pristatė tik elektra varomą „e-Traveller“

Jis gali būti komplektuojamas su 5-9 sėdimosiomis vietomis ir užtikrina aukštą keleivių komforto lygį. VIP komplektacijos versija gali suteikti dar daugiau komforto ar patogią bendravimo erdvę su 4 nepriklausomomis viena prieš kitą atsuktomis keleivių sėdynėmis ir prabangia apdaila bei papildoma įranga: trijų zonų klimato kontrole, užtemstančiu stikliniu stogu ir pan.

Tradicinių versijų naujajame elektromobilyje montuojamos stumdomos ir išimamos sėdynės. Antroje jų eilėje dabar montuojamos papildomos lentynėlės, taip pat integruotos saulės užuolaidos.

Visas „E-Traveller“ versijas vienija ypač didelė bendra erdvė. Elektromobilyje ji nė kiek nenukenčia, nes baterija sumontuota po grindimis. Automobilis gali būti dviejų ilgių: standartinis (4,98 m) ir prailgintas (5,33 m). Jo 1,9 m siekiantis aukštis užtikrina nesudėtingą parkavimą bet kokiose požeminėse aikštelėse.

Priklausomai nuo konfigūracijos, naujasis „E- Traveller“ gali vežti iki 9 žmonių ir naudoti 1500 litrų bagažinės tūrį arba talpinti 5 žmones ir 3000 litrų bagažo. Bagažo erdvę galima dar išplėsti iki 4900 litrų, jeigu automobilyje važiuoja ne daugiau 3 žmonių.

Pažangi sukibimo valdymo kontrolės sistema ir nusileidimo nuokalnėse pagalbinė sistema leidžia išplėsti kelionių naujuoju modeliu galimybes ir patikimai valdyti jį ten, kur prastesnis sukibimas su kelio danga.

Labiau skaitmeninis

Naujasis modelis perėmė visų atnaujintų „Peugeot“ gamos modelių išvaizdos savybes. Dabar jį galima atskirti pagal naudo dizaino priekines groteles su naująja prekių ženklo emblema centre, taip pat automobilyje montuojami visiškai nauji priekiniai LED žibintai, ant jo galima išvysti ir markei būdingą trijų liūto nagų žymių šviesos parašą, o buferis optimizuotas pagal saugumo ir geresnės aerodinamikos užtikrinimo reikalavimus.

Salone montuojamas naujas vairas, kuris, papildomai užsakius, gali būti šildomas. Centrinėje konsolėje taip pat įdiegtas naujas pavaros valdiklis „e-Toggle“.

Standartiškai visuose naujuosiuose „E- Traveller“ dabar montuojamas 10 colių įstrižainės skaitmeninis prietaisų skydelis bei tokių pat išmatavimų didelės raiškos centrinis jutiklinis ekranas, kuriame galima valdyti pramogų ir informacijos sistemą. Balso asistentas „OK PEUGEOT“ leidžia natūralios kalbos komandomis valdyti pagrindines automobilio funkcijas.

Įspėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema, kelio ženklų atpažinimas, eismo juostos laikymosi pagalba, automatinė avarinė stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcijomis, greičio ribotuvas – visos šios pažangios pagalbos vairuotojui sistemos diegiamos naujajame modelyje, kaip ir patobulinta adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo technologija.

Dvi baterijos

Prancūziškame elektromobilyje montuojamas našus 100 kW/136 AG galią ir 260 Nm sukimo momentą pasiekiantis elektrinis motoras. Skirtingiems poreikiams patenkinti siūlomos dvi baterijos. Kasdieniam naudojimui mieste ir priemiesčiuose skirta 50 kWh talpos baterija, kuri užtikrina viena įkrova nuvažiuojamą iki 224 km atstumą (duomenys tvirtinami pagal WLTP kombinuoto ciklo metodiką).

Siekiantiems didesnio universalumo, siūlomas 75 kWh talpos akumuliatorius. Su juo elektromobilis gali nuvažiuoti iki 350 kilometrų (duomenys tvirtinami pagal WLTP kombinuoto ciklo metodiką).

Siekiant optimizuoti viena įkrova įveikiamą distanciją, elektromobilyje įrengta nauja regeneracinė stabdžių sistema. Vairuotojas po vairu esančiomis mentelėmis gali pasirinkti vieną iš trijų šios sistemos intensyvumo lygių.

Standartiškai automobilyje montuojamas 11 kW trifazis integruotas įkroviklis, kuris suteikia galimybę greitojo įkrovimo 100 kW galios stotelėje 50 kWh talpos bateriją nuo 5 iki 80 proc. įkrauti per 38 minutes, o 75 kWh akumuliatorių – per 45 min.

Naujausios kartos ryšio technologijos

„E-Traveller“ modelyje diegiama „PEUGEOT i-Connect“ sistema užtikrina šiuolaikinius poreikius atitinkantį, greitą naudojimąsi ryšio paslaugomis per palaikomas „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ programėles. Be to, per šias programėles išmanieji telefonai prie automobilio gali būti prijungiami belaidžiu būdu. Juos galima patogiai pasidėti ant centrinėje konsolėje įrengto bevielio įkrovimo zonos.

Pasirinkus „PEUGEOT i-Connect Advanced“ technologiją, ji apims ir itin našią nuolat prijungtą „TomTom“ navigacijos sistemą. Taip pat programinės įrangos naujiniai gali būti atsisiunčiami nuotoliniu būdu.

Elektromobilio naudotojai visada turi galimybę nuotoliniu būdu paleisti arba suplanuoti išankstinį elektromobilio baterijos pašildymą ar atvėsinimą, taip pat patikrinti, suplanuoti, pradėti ar atidėti baterijos įkrovimą.