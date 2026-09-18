Nevažiuojantį „Bugatti Veyron“ sutvarkė už keliasdešimt eurų: dabar jį vertina 1,7 mln. eurų

Automobilis potencialius pirkėjus gąsdino ne be priežasties. Variklis užsivesdavo ir netrukus užgesdavo, pavarų dėžė veikė nepatikimai, o prietaisų skydelyje degė oro pagalvių sistemos įspėjimas.
Vis dėlto M. Armstrongui ši situacija nebuvo visiškai nauja – anksčiau jis jau buvo susidūręs su panašiu gedimu remontuojant kitą „Bugatti Veyron“.
Problema slėpėsi degalų bake
Dar prieš automobilį išgabenant iš Dubajaus buvo nustatyta viena pagrindinių problemų – degalų bake esančios žarnos.
Panašus gedimas jau buvo pasitaikęs kitame M. Armstrongui priklausančiame „Veyron“, todėl automobilį transportavusi bendrovė pabandė žarnas pakeisti. Tačiau tuomet buvo panaudoti netinkami spaustukai ir automobilis netrukus vėl užgeso.
M. Armstrongas degalų sistemos problemą sutvarkė iš naujo, panaudodamas darbui degaluose tinkamą žarną ir tinkamus spaustukus.
Kitas gedimas slėpėsi užvedimo sistemoje. Paaiškėjo, kad automobiliui tinka maždaug 13 eurų kainuojantis uždegimo jungiklis, naudojamas „Volkswagen Transporter T5“.
Tuo nebrangių sprendimų sąrašas nesibaigė. Variklio dangčio dujinės atramos buvo pakeistos detalėmis, naudojamomis „Volkswagen Tiguan“, o oro pagalvių sistemos klaidą padėjo pašalinti vos kelis eurus kainuojantis rezistorius.
Skaičiuojama, kad pagrindinėms automobilį vėl važiuojantį pavertusioms detalėms išleista maždaug 47 eurai. Į šią sumą, žinoma, neįskaičiuotas M. Armstrongo ir jo komandos darbas.
Vienintelis toks „Veyron“
Rizikuoti buvo dėl ko. Tai nėra eilinis „Bugatti Veyron“. Automobilį modifikavo britų bendrovė „Oakley Design“. Didžioji dalis standartinių kėbulo elementų buvo pakeisti anglies pluošto detalėmis, todėl automobilio masė sumažėjo maždaug 50 kg.
Pakeista ir 8,0 litro W16 variklio elektronika. Skelbiama, kad po modifikacijų keturiais turbokompresoriais aprūpintas agregatas išvysto apie 1200 AG ir 1584 Nm. Standartinis „Veyron 16.4“ turėjo 1001 AG.
Išskirtinumo automobiliui suteikia ir geltonos spalvos bei atviro anglies pluošto derinys, didelis galinis aptakas ir pakeistas salonas.
Rizika kainavo daugiau nei milijoną eurų
Pats automobilis, nepaisant jo gedimų, pigus nebuvo. Skelbiama, kad Dubajuje M. Armstrongas už „Veyron“ sumokėjo apie 1,04 mln. eurų. Dar maždaug 104 tūkst. eurų sudarė importo mokesčiai, o pridėjus transportavimo ir kitas išlaidas bendra investicija išaugo iki maždaug 1,19 mln. eurų.
Sutvarkytą automobilį M. Armstrongas vėliau nuvežė vienam žinomiausių Didžiosios Britanijos egzotinių automobilių prekybininkų Tomui Hartley. T. Hartley automobilį įvertino maždaug 1,75 mln. eurų.
Nors „Veyron“ dabar važiuoja, „Youtube“ žvaigždė tikina, kad atliktinų darbų sąrašas yra pakankamai ilgas. Kai kurie iki šiol panaudoti sprendimai yra laikini, o galutiniam remontui reikės ir originalių arba tinkamai pagamintų komponentų.
Tačiau ši istorija parodo ir kitą įdomią „Veyron“ savybę. Nors automobilis buvo vienas techniškai sudėtingiausių savo laikmečio modelių, dalį jo komponentų galima rasti gerokai paprastesniuose „Volkswagen“ koncerno automobiliuose.
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