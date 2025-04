Nauja tendencija „TikTok“: giriasi ir skatina atsikratyti „Tesla“ automobiliais

Pastaraisiais mėnesiais kritika dėl Elono Musko įtakos JAV politinei aplinkai vis dažniau perauga į nepasitenkinimą jo verslais, o pagrindiniu taikiniu tapo būtent „Tesla“.

Protestai prie bendrovės salonų bei aptarnavimo centrų kilo ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir kitose pasaulio šalyse. Neseniai paskelbti įmonės rezultatai patvirtino niūrias prognozes – per pirmus tris 2025 metų mėnesius „Tesla“ pardavė 336 681 automobilį, kai tuo pačiu laikotarpiu 2024-aisiais šis skaičius siekė 386 810 vienetų.

Tačiau prieš E. Musko elgesį protestuojantys „Tesla“ vairuotojai ne tik, kad nebenori pirkti šios markės automobilių. Vis daugiau žmonių savo poziciją aktyviai išsako socialiniuose tinkluose ir parodo kaip tai daro pasirinkdami kitų gamintojų elektrines alternatyvas. Tokius sprendimus lydinčios „TikTok“ vaizdo įrašų bangos socialiniuose tinkluose tampa virusinėmis sensacijomis ir kelia klausimą – ar tai tik trumpalaikė mada, ar ilgalaikis „Tesla“ reputacijos nuosmukio ženklas?

Šiuose „TikTok“ vaizdo įrašuose dažniausiai pastebimi „Rivian R1T“ ir „R1S“ modeliai, tačiau žavi ir kita tendencija – žmonės renkasi stebėtinai įvairius elektromobilius. Vaizdo įrašuose užfiksuoti tokie modeliai kaip „BMW i4“, „Lucid Air“, „Porsche Taycan“ bei „Cadillac Escalade iQ“. Kai kurie „TikTok“ vartotojai žengė dar toliau ir netgi sugrįžo prie tradicinių benzininių automobilių.

REKLAMA

REKLAMA

Į šią tendenciją greitai įsitraukė ir vienas „Subaru“ automobilių pardavėjas. Jis paragino žmones savo „Tesla“ modelius keisti į elektrinį „Subaru Solterra“.

Šių „Tesla“ keitimo vaizdo įrašų garso takeliu tapo Taylor Swift hitas „Look What You Made Me Do“ – akivaizdi ir sąmoningai pasirinkta užuomina į Eloną Muską bei jo kompaniją.

REKLAMA

Nepaisant pastarųjų mėnesių iššūkių, „Tesla“ vis dar turi galimybių atsigauti ir šiemet pagerinti pardavimus. Bendrovė jau spartina atnaujintojo „Model Y“ gamybą, nes būtent šis modelis tradiciškai buvo geriausiai parduodamas „Tesla“ automobilis.

Be to, 2025-aisiais rinkoje turėtų pasirodyti pigesnė, galiniais ratais varoma „Cybertruck“ versija, kuri galėtų būti prieinama už mažesnę kainą nei dabartinis modelis, kainuojantis nuo 79 990 JAV dolerių.

Tačiau automobilių rinkoje išlieka nemažai nežinomųjų. Visų pirma, dar sunku įvertinti realią Donaldo Trumpo administracijos įvestų naujų tarifų įtaką. Ji gali sukelti papildomų sukrėtimų automobilių rinkoje, ir taip jau išgyvenančioje reikšmingus pokyčius.