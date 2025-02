Naudotas iš tinklo įkraunamas hibridas (PHEV): privalumai ir trūkumai

Daugelį metų naudotų automobilių rinka buvo ganėtinai aiškiai struktūrizuota. Nori važiuoti ekonomiškai – renkiesi dyzelį. Nori bet kokių kitų savybių – renkiesi benzininį automobilį. Tačiau dabar naudotų automobilių pirkėjai gali rinktis iš benzininių, dyzelinių, elektrinių, hibridinių ir įkraunamų hibridų.

Kiekvienas pasirinkimas turi savitų privalumų ir trūkumų, tačiau auganti iš tinklo įkraunamų hibridų pasiūla naudotų automobilių rinkoje skatina į juos pažvelgti iš įprasto vairuotojo pusės ir tiesiog užduoti elementarius klausimus: Ar juos brangu eksploatuoti? Ar jie patikimi? Kuo jie pranašesni už kitus?

Iš tinklo įkraunamas hibridas (PHEV) – kaip jis veikia?

Iš tinklo įkraunamas hibridas (PHEV) turi ne vieną, bet du energijos šaltinius – benzininį (arba) dyzelinį variklį ir elektros motorą. Pastarasis, priklausomai nuo pasirinktos konfigūracijos, suka priekinius, galinius arba visus keturis ratus.

Pagal numatymą, elektros variklį varo automobilyje sumontuota didelės talpos baterija, kuri įkraunamam hibridui leidžia tam tikrą atstumą nuvažiuoti vien elektriniu režimu, pavyzdžiui, 30 ar 50 kilometrų. Tačiau kai baterija išsikrauna, automobilis pradeda veikti hibridiniu režimu, didžiąją dalį laiko pasikliaudamas benzininiu (arba) dyzeliniu varikliu.

Vis dėlto, skirtingai nei „savaime“ įsikraunantys hibridai, pavyzdžiui „Lexus NX“ ar „Toyota Yaris Cross“, kurie mažą bateriją įkrauna į pagalbą pasitelkdami vidaus degimo variklį, iš tinklo įkraunamas hibridas tai gali daryti dviem būdais.

Pirmasis – naudojant „Save“ ar „E-Save“ (pavadinimas priklauso nuo gamintojo) funkciją, kuri įjungia benzininį (arba dyzelinį) variklį ir padeda palaikyti numatytą baterijos įkrovos lygį, pavyzdžiui, 60 proc.

Ši funkcija, tam tikruose modeliuose, taip pat padeda visiškai įkrauta bateriją, kol automobilis važiuoja, tačiau tuomet vidutinės degalų sąnaudos gali išaugti ar du ar net tris kartus.

Antrasis būdas – išsikrovusią bateriją įkrauti naudojant viešą įkrovimo stotelę arba tiesiog paprastą, buitinį elektros lizdą.

Naudotų iš tinklo įkraunamų hibridų (PHEV) privalumai

Mažesnės, tiesioginės išlaidos eksploatacijai

Reguliariai naudojant elektrinį režimą galima pastebimai sumažinti išlaidas degalams. Esant poreikiui, įkraunamą hibridą galima naudoti kaip normalų hibridą ir tokiu būdu gerokai ilgesnį laiką išnaudoti įkrautos baterijos privalumus.

Be to, moderniausi iš tinklo įkraunami hibridai elektriniu režimu gali be didesnių pastangų įveikti 100 kilometrų ar net daugiau.

Įkrauti galima bet kur

Daugelis naudotų įkraunamų hibridų nepalaiko nuolatinės srovės (DC) įkrovimo funkcijos ir vietoje to naudoja kintamos srovės (AC) įkrovimą.

Tai reiškia, kad baterijos įkrovimo sparta nėra pati didžiausia. Kita vertus, pavyzdžiui, naudojant įprastą elektros lizdą hibrido baterija pilnai įsikraus per 6-8 valandų.

Norint paspartinti procesą, namuose teks įsirengti „Wallbox“ vadinamą įkrovimo stotelę, kuri leidžia įkrovimo galią padidinti iki 22 kW. Naudojant šį metodą hibridinio automobilio baterija pilnai įsikraus per 1-3 valandas.

Geresnė dinamika

Benzininio (arba dyzelinio) ir elektrinio variklių junginys užtikrina greitą reakciją į akceleratoriaus paspaudimus, palengvina aplenkimo manevrus. Be to, daugelis įkraunamų hibridų leidžia elektriniu režimu važiuoti ne tik mažais greičiais.

Didžiausias leistinas greitis elektriniu režimu siekia 140 km/val. todėl net ir trumpesnės atkarpos greitkelyje link galutinio tikslo gali būti tylos.

Stabdžių sistemos tausojimas

Kadangi įkraunami hibridai leidžia stabdymo metu regeneruoti elektros energiją, tai leidžia sumažinti įprastos stabdžių sistemos apkrovas ir tokiu būdu prailginti jos tarnavimo trukmę.

Papildomos funkcijos

Daugelis įkraunamų hibridų turi iš anksto įdiegtą funkciją, kuri leidžia iš anksto nustatyti salono temperatūrą ar pašildyti bateriją.

Šiomis ir kitomis naudingomis funkcijomis modernūs iš tinklo įkraunami hibridai leidžia naudotis ne tik sėdint salone, bet ir nuotoliniu būdu. Pavyzdžiui, per išmaniems telefonams skirtą programėlę.

Mažesni mokesčiai

Iš tinklo įkraunami hibridai išvengia didesnių registracijos mokesčių. Taip pat, atsižvelgiant į daugelio valstybių siekius sukurti mažos taršos zonas, įkraunami hibridai turėtų išvengti papildomų ir nepatogių draudimų į jas patekti.

Naudotų iš tinklo įkraunamų hibridų (PHEV) trūkumai

Potencialiai brangus remontas

Elektrinės pavaros remontas arba baterijų keitimas gali būti brangus. Pavyzdžiui, „BMW X5“ automobiliui skirta naudota baterija kainuoja vidutiniškai 3 000 eurų.

Didesnė rizika perkant daužtus automobilius

Iš tinklo įkraunami hibridai yra kompleksiškai sudėtingesni automobiliai, todėl tikimybė avarijos metu pažeisti svarbų komponentą tampa didesnė. Baterijos, jutikliai, papildomos aušinimo sistemos – tai tik dalis papildomų komponentų, kuriuos turi iš tinklo įkraunami hibridai.

Gali netikėtai išsikrauti

Kaip ir bet kuris kitas automobilis, įkraunami hibridai turi įprastą 12V akumuliatorių, kuris padeda užvesti automobilį arba padeda užtikrinti sklandų visų sistemų veikimą.

Jeigu pastoviai važinėjate elektriniu režimu, 12V akumuliatorius vieną dieną tiesiog išsikraus. Kaip to išvengti? Tiesiog retkarčiais naudokite hibridinį režimą ir leiskite generatoriui įkrauti akumuliatorių.

Žiemą nuvažiuojamas mažesnis

Jeigu pavasarį ar vasarą elektra nuvažiuojamas atstumas siekia, pavyzdžiui 50 kilometrų, žiemą šis rodiklis nukris iki 20-25 km. Geriausiu atveju – 30.

Kuo žemesnė oro temperatūra, tuo didesni energijos nuostoliai. To negali išvengti nei iš tinklo įkraunami hibridai, nei elektromobiliai.

Keturių varomųjų ratų pavara nėra skirta bekelei

Nemaža dalis iš tinklo įkraunamų hibridų turi visų varančiųjų ratų pavarą, kuri labiau užtikrina komfortą ir saugumą mieste ar greitkelyje, tačiau ji nėra skirta rimtesniems iššūkiams.

Nors elektros varikliai sugeba generuoti momentalų ir didžiulį sukimo momentą, tačiau to kartais gali neužtekti norint išropoti iš rimtesnės pusnies.

Ribotas funkcionalumas

Kai kuriuose modeliuose, pavyzdžiui „Audi Q7“ ar „Škoda Kodiaq“, bagažinės tūris būna mažesnis dėl joje montuojamos baterijos.

Ribotas nuvažiuojamas atstumas

Senesni iš tinklo įkraunami hibridai pasižymi maža baterijos talpa, kuri elektriniu režimu, geriausiu atveju, padeda įveikti 20-40 kilometrų.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuose hibriduose naudojamos baterijos po kelerių metų nusidėvi, maksimalus nuvažiuojamas atstumas gali būti dar mažesnis.

Nevienodas hibridų efektyvumas

Tos pačios klasės įkraunami hibridai gali palikti skirtingą įspūdį. Pvz, „Audi A6“ ir „Volvo S90/V90“ modeliuose naudojamas 2,0 litrų, keturių cilindrų benzininis variklis, tačiau šių dviejų automobilių efektyvumas veikiant hibridiniu režimu skirtingas. „Audi“ tą patį atstumą geba įveikti sunaudodamas 1-3 litrais mažiau degalų.

Kvestionuotina išliekamoji vertė. Sparčiai tobulėjančios baterijų technologijos nuolatos sumenkina anksčiau rinkoje pasirodžiusius modelius. Naujesni modeliai pasiūlo didesnį nuvažiuojamą elektrinį atstumą, geresnius efektyvumo rodiklius. Puikus to pavyzdys – elektromobilių rinka, kurių išliekamoji vertė – vidutiniška (geriausiu atveju).

Į ką atsižvelgti perkant naudotą iš tinklo įkraunamą hibridą (PHEV)?

Perkant naudotą iš tinklo įkraunamą hibridą reikia laikytis įprastų naudoto automobilio pirkimo taisyklių. Patikrinkite automobilio istoriją, atidžiai apžiūrėkite kėbulą, patikrinkite kaip veikia įdiegta elektronika, tačiau vėliau atsižvelkite ir į keletą specifinių savybių.

Prieš pradedami bandomąjį važiavimą, įjunkite baterijos įkrovos lygio išsaugojimo funkciją. Nesąžiningi pardavėjai norėdami užmaskuoti rimtesnes problemas nori, kad automobilis važiuotų vien elektriniu režimu ir tokiu būdu neišgirstumėte pašalinių garsų iš variklio skyriaus ar nesužinotumėte kaip veikia pavarų dėžė.

Naudojant hibridinį režimą stebėkite kaip sistema veikia ir ar iš viso veikia. Kaip dažnai sistema į pagalbą pasitelkia elektrinį režimą, o kada – benzininį, kaip sklandžiai vyksta persijungimas tarp vidaus degimo variklio ir elektros motoro.

Jeigu automobilis turi fiksuotą, atskirai įjungiamą regeneracinio stabdymo (šalia pavarų svirties ieškokite raidės „B“) režimą, patikrinkite kaip sklandžiai jis lėtina automobilį. Stabdymo efektyvumą vertinkite ne tik spausdami pedalą, bet ir stebėdami kaip sklandžiai regeneracinio stabdymo sistema mažina automobilio greitį.

Kadangi iš tinklo įkraunami hibridai turi ne vieną, bet dvi aušinimo sistemas (vieną varikliui, kitą baterijai), atliekant automobilio patikrą tiesiog būtina atlikti kompiuterinę diagnostiką, kuri leis pažvelgti į visus sistemos parametrus ir nustatyti ar joje nėra rimtų trūkumų.

Taip pat patikrinkite ar veikia baterijos įkrovimas. Nebūtina ieškoti atskiros įkrovimo stotelės, tiesiog suraskite artimiausią elektros lizdą. Bet kokios klaidas, dažniausiai, simbolizuoja įkrovimo lizdo problemas.

Kam tinka iš tinklo įkraunamas hibridas (PHEV)?

Iš tinklo įkraunami hibridai yra tarsi du automobiliai viename – elektrinis ir benzininis (retkarčiais – dyzelinis). Tai vienu metu iššaukia daugybę privalumų ir trūkumų, tačiau kaip ir bet kuris kitas automobilis, taip ir iš tinklo įkraunamas hibridas gali būti geras pasirinkimas tam tikromis aplinkybėmis.

Atsižvelgiant į visus teikiamus privalumus ir trūkumus, iš tinklo įkraunami hibridai geriausiai tinka vairuotojams, kurie kasdien turi įveikti trumpus, iki kelių dešimčių kilometrų siekiančias keliones, o į ilgesnes keliones leidžiasi rečiau.

Kadangi iš tinklo įkraunami hibridai reikalauja reguliaraus įkrovimo, tokį automobilį geriausia būtų įsigyti tiems, kas turi patogų priėjimą prie nuosavo elektros lizdo – namuose, garaže arba darbo vietoje. Pavyzdžiui, kasdien sugrįžus namo ir palikus išsikrovusią bateriją įsikrauti per naktį, įprastos išlaidos degalams gali sumažėti kelis kartus.

Kita vertus, prieš priimant galutinį sprendimą, būtina įvertinti ar didesnė iš tinklo įkraunamų hibridų kaina atsipirks per planuojamą automobilio eksploatacijos laikotarpį. Pavyzdžiui, 3 ar 4 metus.

Jeigu per savaitę nuvažiuojate ne daugiau nei 100 ar 200 kilometrų, galbūt jums automobilis apskritai nėra reikalingas arba kompaktinės klasės automobilis su benzininiu varikliu būtų racionalesnis pasirinkimas. Be to, jeigu manote, kad iš tinklo įkraunamas hibridas gali pakeisti dyzelinę alternatyvą – nepervertinkite iš tinklo įkraunamų hibridų privalumų. Dyzelinis automobilis visada bus pranašiausia priemonė norint įveikti ilgus atstumus greitai ir ekonomiškai.

Taigi, prieš priimant galutinį sprendimą, iš pradžių atsakykite į šiuos klausimus:

Ar galiu nuolatos įkrauti automobilį namuose, darbe ar kitoje vietoje?

Ar galiu automobilį įkrauti kiekvieną kartą, kai baigiu kelionę?

Ar kasdien nuvažiuoju iki 50 kilometrų?

Į kuo daugiau klausimų atsakysite teigiamai, tuo didesnė tikimybė, kad iš tinklo įkraunamas hibridas jums gali būti tinkamas sprendimas.