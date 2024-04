Molėtuose įvyks Lietuvos automobilių slalomo čempionato atidarymas

Lietuvos automobilių slalomo čempionato pirmojo etapo dalyviai savo jėgas išmėgins ir į kovą dėl pirmųjų metinės įskaitos taškų stos Molėtų universalios daugiafunkcinės aikštės pašonėje. Čia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje įvairūs slalomo ar šonaslydžio renginiai yra vykę ir anksčiau, tačiau Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapas šioje vietoje dar niekada nėra vykęs.

„Molėtuose pirmąjį Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapą organizuojame dėl kelių mums labai svarbių priežasčių. Pirmiausia tai, kad Molėtų universali daugiafunkcinė aikštė yra puikiai pritaikyta automobilių sporto renginiams - turi kokybišką asfaltuotą dangą, kas yra ypač svarbu automobilių slalomo disciplinai. Didelė erdvė, kurioje galime įrengti pačias įvairiausias trajektorijas. Čia galėsime patikrinti lenktynininkų meistriškumą įvairiomis aplinkybėmis. Kita priežastis yra lokacija - norėjome surengti slalomo čempionato etapą tame mieste, kuriame jo niekada nėra buvę“, - sakė varžybų organizatorius Darius Šileikis.

Lietuvos automobilių slalomo čempionato dalyviams šiose varžybose reikės įveikti dvi skirtingas trasos konfigūracijas po du kartus. Būtent tokius reikalavimus trasai apibrėžia varžybas reglamentuojantys dokumentai. Įdomu tai, kad slalomo čempionato etapuose visi važiavimai yra įskaitiniai ir jų metu pasiektas rezultatas, pridedant gautas baudas už trasoje padarytas klaidas, tampa galutiniu rodikliu nustatant dalyvio poziciją.

Lietuvos automobilių slalomo čempionate varžomasi skirtingose klasėse, kurios suformuotos atsižvelgiant į automobilių varančiąsias ašis. Prie starto stos priekine, galine bei abiem ašimis varomų transporto priemonių vairuotojai. Taip pat kaip visuomet organizuojama ir atviroji OC klasė, Jaunių, Moterų įskaitos bei svečių kategorija.

Kaip tvirtina renginio organizatorius Darius Šileikis, Lietuvos automobilių slalomo čempionato sezono prologas taps švente ne tik dalyviams, bet ir susirinkusiai publikai. Greta trasoje besivaržančių sportininkų važiavimų stebėjimo žiūrovai savo jėgas galės išmėginti ir lenktynių simuliatoriuje. Čia per pertraukas tarp savo važiavimų galės apsilankyti ir patys varžybų dalyviai. Be to, vairuotojiškos pramogos lauks ir pačių mažiausių.

„Norime Molėtų miesto gyventojams sukurti šventę, kurioje jie patys bus įtraukti į aktyvią sportinę veiklą. Varžybų metu molėtiškiai turės galimybę sudalyvauti automobilių slalome svečių įskaitoje. Su partneriais ‚Simuliatorių akamedija Šiauliai“ mes atsivežame virtualių lenktynių simuliatorių, kur tiek dalyviai, tiek žiūrovai galės išbandyti žiedo, ralio, „drifto“ ar net Formulės-1 automobilius. Taip pat, parengėme staigmeną ir mažiesiems žiūrovams - vaikams įrengsime mini slalomo trasą, kur mažieji vairuotojai savo jėgas galės išbandyti vaikišku elektriniu automobiliu“, - sakė organizatorius.

Varžybų startas balandžio 20-ą dieną Molėtuose numatytas 10 val. Daugiau informacijos apie renginį, dalyvių sąrašą bei registraciją galima rasti ČIA.