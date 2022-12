„Little Bastard“ – prakeiktas James Dean‘o „Porsche“

REKLAMA

Išimtimi netapo ir pražūtingas aktoriaus „Porsche 550 Spyder“, kuriam vėliau buvo prikabinta prakeikto automobilio etiketė – ne, jis negalėjo stebuklingai „išsigydyti“ kėbulo įlenkimų ir naktimis nesileisdavo į miegančio miesto gatves žudyti kaip Stephen Kingo „Kristina“, tačiau tikintieji paranormaliais dalykais teigė ir vis dar teigia, jog net ir po avarijos „Little Bastard“ nesiliovė nešti nesėkmių.

1954-aisiais, pasirašęs sutartį su „Warner Bros“ kompanija dėl vaidmens filme – „Į rytus nuo Rojaus“, James Dean‘as nusprendė norįs ne tik pelnyti šlovę kino ekrane, tačiau ir siekti lenktynininko karjeros. Ta proga jis įsigijo „Triumph Tiger T110“ motociklą, tačiau filmo prodiuseriams nutarus, kad jaunajai kino žvaigždei, bent jau filmavimo laikotarpiu, važinėti dvirate transporto priemone buvo pernelyg pavojinga, netrukus sėdo į naudotą 53-iųjų „MG TD Midget“ sportinį rodsterį. Artimas aktoriaus draugas Lew Brackeris keliuose interviu prisiminė, kad neilgai trukus po jų pažinties Dean‘as ėmė beprotiškai žavėtis „Porsche“ markės ratuočiais, tad iškart po to, kai juosta buvo nufilmuota, iškeitė „MG“ į naujutėlaitį „Porsche 356 1500 Super Speedster“.

Įdomus pasirinkimas – juk tuo metu visi vaikėsi mados pirkti amerikietiškus automobilius, tokius kaip „Ford Thunderbird“ ar „Chevrolet Bel Air“. Tačiau mažutis ir lengvas „Porsche“, nors ir turėdamas nedidelio litražo širdį, buvo greitas – iš tiesų, jis sugebėjo neatsilikti nuo konkurentų. Šiuo automobiliu James Dean‘as praktiškai kitos savo juostos filmavimo išvakarėse sudalyvavo Kalifornijos „Palm Springs Road Races“ lenktynėse kovo 26-27 dienomis. Aktoriaus debiutas čia, kaip ir kine, nusisekė – pradedančiųjų klasėje jau pirmąją dieną jis buvo greičiausias, o antrosios dienos pagrindinėse lenktynėse finišavo antroje bendros įskaitos vietoje. Vėliau Dean‘as jėgas bandė Bakersfield‘e vykusiose varžybose, o trečią ir paskutinį kartą su „Speedster“ į lenktynių trasą išvažiavo Santa Barbaroje surengtose Atminimo dienos lenktynėse. Startavęs 18-as, aktorius sugebėjo išsiveržti iki ketvirtos pozicijos, tačiau „Porsche“ varikliui neatlaikius per aukštų sūkių, lenktynių nebaigė. Išvažiavęs iš trasos Dean‘as buvęs itin atsargus vairuotojas, ir pats sakydavęs, jog pavojingiausia lenktynių savaitgalio dalis – kelionė į ir iš trasos, tad likimo netampęs už ūsų, net važiuodamas mėgstamiausiu savo maršrutu – vingiuotu Malholando keliu, besidriekiančiu nuo Bel Air rajono iki pat Holivudo kalvų.

Tolesnę lenktynių piloto karjerą kuriam laikui sustabdė ne tik „Speedster“ gedimas, bet ir „Warner Bros“ studija, griežtai uždraudusi birželį pradėtos filmuoti juostos žvaigždei dalyvauti lenktynėse. Tuo metu Dean‘as užsisakė lenktyninį „Lotus Mark IX“ bolidą, tačiau šio ratuočio pristatymas buvo nukeltas iki rudens, o pats aktorius, jau baigiantis filmavimų maratonui, vietoje vėluojančio „Lotus“ staiga nusprendė įsigyti naują „Porsche“. Tam įtakos greičiausiai turėjo bičiulio skambutis: Lew Breckeris viename interviu pasakojo paskambinęs Dean‘ui ir pokalbį pradėjęs klausimu „Spėk, ką mačiau „Competition Motors“ vitrinoje?“, o jau kitą dieną aktorius draugo namuose pasirodė su spindinčiu sidabrinės spalvos „Porsche 550 Spyder“.

Naujasis aktoriaus pirkinys buvo kur kas galingesnis ir greitesnis nei prieš tai vairuotas „Speedster“. „550 Spyder“ buvo varomas mažučiu, 1,5 l darbinio tūrio, keturių cilindrų, atmosferiniu ir oru aušinamu varikliu, kurio dydis galbūt skambėjo juokingai, palyginus su JAV gaminamų mašinų V6 ar V8 motorais, tačiau jo išvystomų 112 AG su kaupu užteko vos 550 kg sveriančiam sportiniam automobiliui, galėjusiam įsibėgėti iki 230 km/val. Be to, priešais galinę ašį montuojamas variklis užtikrino subalansuotą svorio paskirstymą, geresnį ratų sukibimą su keliu ir tikslų valdymą. Negana to, kad „Spyder“ per 1953-1956 metus buvo pagaminta vos 90 vienetų, James Dean‘as norėjo, kad jo „Porsche“ butų išties vienetinis egzempliorius, tad jau po poros dienų nuo ratuočio įsigijimo – ir vos savaitė iki lemtingosios avarijos, – kreipėsi į George Barris‘ą, žinomą Holivudo automobilių kėbulų dizainerį, suteikusį išskirtinę išvaizdą ne vienai kino filmuose pasirodžiusiai mašinai, įskaitant ir Betmeno automobilį 60-ųjų serialui. Dizaineris pagal aktoriaus pageidavimus sėdynes apmušė tartanu, o netoliese kėbulų dažymo dirbtuves turėjęs meistras Dean Jeffrey pridėjo užrašą „130“ ant durelių, kapoto bei variklio dangčio, be to, automobilį papuošė ir žymiąja „Little Bastard“ fraze – pravarde, kurią mašinai suteikė James Dean‘as.

Pasakojama, kad pats aktorius „Warner Bros“ kompanijos prezidento Jack L. Warner‘io buvo išvadintas „mažu šunsnukiu“, kai nepakluso paliepimui patraukti savo laikiną namelį ant ratų iš studijos aikštelės. Jaunuolis ketino jam atsilyginti pakrikštydamas naująjį automobilį šiuo vardu ir, nepaisant draudimų, tarp filmavimų dalyvaudamas lenktynėse – Dean‘as jau buvo suplanavęs spalio pirmąją startuoti „Salinas Road Race“ varžybose ir netgi įsigijęs specialiai „Spyder“ pergabenimui iš lenktynių ir atgal skirtą „Ford“ universalą bei priekabą. Dar tą pačią dieną, kai „550 Spyder“ papuošė užrašais, važinėdamas Los Andželo gatvėmis Dean‘as nepraleido progos pristatyti savo automobilio kolegai britų aktoriui Alecui Guinnessui, išėjusiam iš „Villa Capri“ restorano. Prietaringas aktorius vaikinui pasakė, kad „Porsche“ išvaizda jam atrodo blogą lemianti, ir pridūrė, kad jeigu Jamesas įsės į šį automobilį, po savaitės tokiu metu jo jau nebebus gyvųjų tarpe – rugsėjo 30-ąją, lygiai po 7 dienų, įvyko pražūtingas incidentas.

Galima tai laikyti nelemtu sutapimu arba imti tikėti prakeiksmais, tačiau viena iš realiausių priežasčių – per didelis greitis ir nežabotas pasitikėjimas savimi. Pagal pradinį planą, Deanas savo „550 Spyder“ į lenktynių vietą Salinaso mieste turėjo gabenti universalo traukiamoje priekaboje, lydymas „Warner Bros“ kaskadininko vairuotojo Bill Hickmano bei fotografo. Visgi, automobilis nebuvo pakankamai „pravažinėtas“, kad galėtų pilnu pajėgumu dalyvauti lenktynėse, tad jo mechanikas, „Porsche“ technikos meistras Rolf Wütherichas pasiūlė į Salinasą važiuoti lenktyniniu automobiliu, taip ne tik apšlifuojant mechanines dalis, bet ir Deanui gaunant galimybę ilgiau pasėdėti už vairo bei priprasti prie „550 Spyder“. Keletą valandų prieš avariją aktorius buvo sustabdytas kelių policijos pareigūnų, kurie jaunuoliui skyrė baudą už dešimčia mylių per valandą viršytą greitį – panašu, kad šios pamokos jam neužteko.

Maždaug 18 valandą vakaro, Deano ir Rolfo ekipažui traukiant vakarų pusėn 466-uoju keliu, priešinga kryptimi važiavusio jauno studento vairuojamas „Ford Tudor“ pasuko kairėn, į 41-ąjį kelią, o aktorius, skriedamas beveik 137 km/val. greičiu nespėjo sustabdyti savo automobilio ar pasukti į šoną, siekiant išvengti smūgio. Laiko pritrūko, atstumas iki kliūties buvo per mažas, automobiliai vienas į kitą rėžėsi praktiškai kaktomuša. Daug sunkesnis „Ford“ nuo smūgio pačiuožė daugiau nei 10 metrų, o lengvasvoris „Spyder“ keliskart vertėsi, galiausiai nusileisdamas griovyje ant ratų. „Porsche“ mechanikas susidūrimo metu buvo išsviestas iš automobilio, bet liko gyvas, „Ford“ automobiliu važiavęs studentas atsipirko vos keliais įbrėžimais, tačiau sportinį „Spyder“ vairavęs Deanas liko įkalintas mašinoje – sumaitota koja buvo įstrigusi tarp sankabos ir stabdžio pedalų. Dėl lūžusio kaklo ir sunkių išorinių bei vidinių sužalojimų aktorius neilgai trukus mirė – jį iš metalo laužo, kuriuo virto „Porsche“ ištraukė iš paskos važiavęs ir daugiau nei 10 minučių atsilikęs Bill Hickmanas.

Teigiama, kad per tas devynias dienas, kuomet Deanas turėjo automobilį, Alecas Guinnessas nebuvo vienintelis, turėjęs blogą nuojautą ir įspėjęs jį elgtis su ratuočiu atsargiau: įtartinai į „Porsche“ žvelgė aktoriaus dėdė Charlie Nolanas, kolega aktorius Nick Adamsas bei su Deanu tą dieną, kai jis įsigijo „Spyder“, buvusi mergina Ursula Andres. Net jeigu ir tai nekelia šiurpulių, šiek tiek daugiau paslapties „Porsche 550 Spyder“ suteikia tolesnė automobilio istorija – aktoriaus mirtis nebuvo pirma ir paskutinė nelaimė, susijusi su lenktyniniu bolidu. Po avarijos aliuminio ir plieno krūva virtusį „Porsche“ nupirko kėbulų dizaineris George Barrisas, anksčiau prisidėjęs prie „Little Bastard“ tobulinimo. Jis sulamdytą automobilį parsigabeno į savo dirbtuves, tačiau nepraėjus daug laiko, „Porsche“ nuslydo nuo vilkiko priekabos, ant kurios buvo laikomas, sulaužydamas šalia buvusio mechaniko koją. Kiek vėliau Barrisas pardavė variklį bei važiuoklės dalis dviems „Porsche 550“ savininkams – lenktyniaudami tarpusavyje automobiliais, turinčiais „Little Bastard“ dalis, abu vyrai patyrė avarijas. Vienas jų, įsirėžęs į medį, žuvo akimirksniu, antrajam pasisekė labiau – jis liko gyvas, nors ir patyrė sunkius sužalojimus. Teigiama, kad Barrisas savo dirbtuvėse turėjo užsilikusias ir dvi „Porsche“ padangas, nenukentėjusias per avariją, kurias taip pat pardavė. Žinoma, neilgai trukus jos abi sprogo vienu metu, automobilis šio įvykio metu nulėkė nuo kelio. Galiausiai, bandydamas iš sumaitoto „Spyder“ pavogti vairą, ranką į metalo nuolaužas iki kaulo persirėžė vėliau sugautas vagišius, o po šio incidento Barrisas nusprendė apsėstą automobilį paslėpti.

Po ilgų įtikinėjimų, Kalifornijos kelių policija perėmė „550 Spyder“ į savo rankas, norėdami nuolaužas panaudoti rengdami parodas, skirtas eismo saugumo švietimui, tačiau pirmoji ekspozicija žlugo dar neprasidėjusi, mat garažas, kuriame buvo saugomas automobilis, sudegė iki pamatų. Sutapimas, bet pačiam „Little Bastard“ liepsnos jokios žalos nepadarė.

Ne itin sėkminga buvo ir antroji paroda, mat vienoje Naujojo Orleano mokykloje eksponuojamas automobilis tiesiog pabiro dalimis, o viena jų krisdama sulaužė netoliese stovėjusiam mokiniui klubo kaulą.

Fatališka nelaimė nutiko tiesiog gabenant buvusį James Deano lenktyninį automobilį: sunkvežimis, vežęs „prakeiktą“ ratuotį, neteko kontrolės, o vairuotojas mįslingu būdu iškrito iš kabinos, dar paslaptingesnėmis aplinkybėmis žūdamas aplamdytam „Porsche“ kėbului užkritus ant jo.

Dar du sunkvežimiai, gabenę „Spyder“ pateko į avarijas, laimingų atsitiktinumų dėka išvengiant aukų, tačiau po poros metų ir patys Kalifornijos policininkai nusprendė atsikratyti mažąja išpera, grąžindami automobilį Barrisui. Tik „Porsche“ niekuomet taip ir nebegrįžo į jo dirbtuves – 1960-aisiais, vežama atgal į Los Andželą mašina tiesiog… dingo. Iki pat šios dienos nežinoma, kur ir kaip tarsi žemę skradžiai prasmego „Little Bastard“, tačiau atsiranda žmonių, teigiančių mačiusių ar turinčių informacijos apie prakeiksmo persekiojamą „Porsche“.

Kaip bebūtų, 50-ųjų James Deano mirties metinių proga Ilinojaus Volo automobilių muziejus paskelbė skirsiąs 1 mln. dolerių premiją suradusiam „550 Spyder“ nuolaužas. Žmogus, teigiantis žinąs, kur yra paslėptas šis automobilis, prieš keletą metų išties atsirado, tačiau po ilgų derybų ir netgi melo detektoriaus testo, bendro susitarimo nebuvo pasiekta. Taigi, tiesa apie menamą (ar tikrą, kiekvieno valia rinktis, kuo tikėti) prakeiksmą ir „Little Bastard“ vis dar slypi kažkur anapus…