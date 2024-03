Lietuvoje šiemet pasirodysiantis „Audi Q6 e-tron“ siūlys didelę įkrovimo spartą, nuvažiuojamą atstumą

Naujasis modelis išsiskiria ne tik įspūdingomis vairavimo charakteristikomis ir pažangia baterija, bet ir didelį nuvažiuojamą atstumą užtikrinančiu pavaros efektyvumu. Lietuvoje „Audi Q6 e-tron“ ir „SQ6 e-tron“ modelius bus galima užsisakyti jau gegužės gale, o pirmieji elektromobiliai klientams bus pristatyti vėliau šiais metais.

„Pristatydama naująją „Q6 e-tron“ visureigį „Audi“ toliau įgyvendina pažadus iki 2027 metų pasiūlyti pirkėjams elektromobilius visuose pagrindiniuose segmentuose. Ant naujosios PPE platformos gaminamas naujasis „Q6 e-tron“ žymi ženklų technologijų šuolį aukščiausios klasės e. mobilumo sprendimų srityje, – Ingolštato gamykloje vykstant pasaulinei naujojo modelio premjerai kalbėjo „Audi“ generalinis direktorius Gernotas Dollneris. – PPE platformos technologijų pranašumas rodo, kad išnaudodami visą „Volkswagen“ grupėje sukauptą patirtį e. mobilumą galime plėtoti dar didesniu mastu. Pasiekta pažanga leidžia mums pristatyti įvairiems segmentams skirtus aukščiausius standartus atitinkančius masinės gamybos elektromobilius.“

Pasak G. Dollnerio, nors nauji „Audi“ elektromobiliai technologiškai bus panašūs, PPE platformos universalumas leis suteikti ateities modeliams individualų charakterį ir prekės ženklui būdingas važiavimo savybes.

Įspūdingas nuvažiuojamas atstumas ir itin spartus įkrovimas

Galingi, kompaktiški ir efektyvūs elektros varikliai drauge su naujos kartos 100 kWh talpos (94,9 kWh grynoji talpa) baterija, kurią sudaro 180 elementų, užtikrina iki 625 km nuvažiuojamą atstumą viena įkrova. Kaip ir kiti „Audi“ modeliai, naujasis „Q6 e-tron“ išsiskiria sportišku charakteriu, kurį garantuoja 285 kW išvystoma galia. „SQ6 e-tron“ modelis yra dar dinamiškesnis – variklių galia siekia 380 kW. Iš pradžių rinkoje debiutuos dvi visais ratais varomos versijos, o šiek tiek vėliau gamą papildys ir itin efektyvi galiniais varoma modifikacija. „Q6 e-tron quattro“ nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėja per 5,9, p naujasis „SQ6 e-tron“ – vos per 4,3 sekundės. Elektromobiliai išvysto atitinkamai – 210 iki 230 km/val. maksimalų greitį.

„Audi Q6 e-tron“ diegiama naujoji 800 voltų technologija, pasižyminti iki 270 kW priimama galia, užtikrina itin spartaus įkrovimo galimybę. 255 km atstumui reikiamą energiją tinkamoje sparčiojo įkrovimo stotelėje galima papildyti vos per 10 minučių. Įkrovimas nuo 10 iki 80 procentų trunka maždaug 21 minutę. Greta kitų sprendimų įspūdingas įkrovimo charakteristikas padėjo pasiekti ir išmani didelio našumo temperatūros valdymo sistema. Be to, „Q6 e-tron“ yra pirmas „Audi“ elektromobilis, kurio įkrovimas naudojant 400 voltų įkrovimo stotelę gali būti išskirstomas. 800 voltų baterija automatiškai padalinama į dvi vienodos įtampos sekcijas, kurių kiekvieną galima įkrauti iki 135 kW galia.

„Audi Q6 e-tron“ elektros pavaros efektyvumą, o tuo pačiu ir nuvažiuojamą atstumą, padidina pažangi regeneracijos sistema. Naudojant ją galima atlikti iki 95 procentų kasdienio stabdymo. Naujojo „Audi Q6 e-tron“ regeneracijos sistemos galia siekia iki 220 kW.

Naujasis „Audi Q6 e-tron“ priskiriamas vidutinio dydžio prabangių automobilių segmentui. Automobilio ilgis siekia 4771 milimetrą, plotis – 1993, o aukštis – 1648 milimetrus. 2899 milimetrų ratų bazės modelis išsiskiria interjero erdvumu, aukštu komforto lygiu ir yra puikiai pritaikytas kasdieniam naudojimui. Maksimali erdvė užtikrinama ir gale sėdintiems SUV keleiviams. Pagrindinės bagažinės tūris siekia 526 litrus, o priekyje dar įrengta ir papildoma 64 litrų bagažinė.

Elektrinis „Audi Q6 e-Tron" SUV (61 nuotr.)

Pirmoji pasaulyje unikali žibintų technologija

„Q6 e-tron“ montuojami pirmieji pasaulyje aktyvūs keičiamo stiliaus žibintai žymi naują „Audi“ erą, kurioje prekės ženklo automobiliai bus atpažįstami pagal unikalų dizainą ir estetiką.

Antros kartos skaitmeninius OLED žibintus sudaro šeši skydeliai, kuriuose įrengti 360 segmentų pagal specialų algoritmą kas 10 milisekundžių generuoja naują vaizdą. „Audi“ apšvietimo technologijų pažangą taip pat liudija ir aktyvių keičiamo stiliaus žibintų galimybės.

Priekyje unikalus aktyvių žibintų stilius sukuriamas pagal algoritmą tarpusavyje sąveikaujant 12 segmentų, kurie šviečia ryškiau arba pritemsta. Drauge su naujuoju „Audi Q6 e-tron“ debiutuojanti technologija taip pat suteikia išskirtines suasmeninimo galimybes. Elektromobilio savininkai galės rinktis iki aštuonių skirtingų stiliaus variantų, kurie visiškai pakeis atnaujintų LED matricos priekinių ir skaitmeninių OLED galinių žibintų vaizdą.

Naujas ekranas ir pakeistas įrangos valdymas

Ant naujosios elektromobilių platformos gaminamas „Audi Q6 e-tron“ išsiskiria skaitmeniniais interjero sprendimais ir jungiamumo galimybėmis. Svarbiausi skaitmeninės sąsajos elementai – panoraminis ir keleivio MMI multimedijos ekranai.

Dar vienas esminis skaitmeninės sąsajos sprendimas – papildytosios realybės projekcinis ekranas. „Audi“ pažangą iliustruojanti technologija į vairuotoją pakreiptoje priekinio stiklo plokštumoje rodo didelio formato vaizdą su visa svarbiausia informacija. Papildytosios realybės vaizdo projekcijų dydis, žvelgiant iš vairuotojo pozicijos, atitiktų maždaug 224 centimetrų ekrano įstrižainę.

Naujojoje multimedijos sistemoje pirmą kartą naudojama „Android Automotive“ operacinė sistema. Dėl nuotoliniu būdu diegiamų atnaujinimų elektromobilyje visuomet veiks naujausia programinė įranga. Taip pat užtikrinamas ir nuolatinis standartiškai diegiamų „Audi connect“ paslaugų ir „e-tron“ maršruto planavimo funkcijos atnaujinimas. „YouTube“ ir kitas trečiųjų šalių programėles galima įsidiegti naudojant automobilio multimedijos sistemą ir nesusiejant išmaniojo telefono.

Pažangiausios pagalbinės sistemos

Naujajame „Audi Q6 e-tron“ diegiamos pažangiausios pagalbinės sistemos pastebimai palengvina kasdienį vairavimą ir padidina eismo saugumą. Nauja elektromobilyje modelyje diegiama funkcija – adaptyvioji pagalbinė vairavimo sistema „plus“.

Ji ne tik valdo akceleratorių, palaiko pastovų greitį, atstumą ir neleidžia nukrypti nuo eismo juostos, bet ir naudodama didelės raiškos navigacijos žemėlapius bei debesijoje sukauptus kitų transporto priemonių perduotus duomenis užtikrina sklandų „Q6 e-tron“ valdymą ir aukščiausią komforto lygį.