Lietuvoje debiutuoja iš tinklo įkraunamas „Audi Q7“ hibridas: elektra leis nuvažiuoti 90 kilometrų

„Audi Q7 TFSI e“ visureigis ne tik išsiskiria atnaujinta išvaizda, bet ir yra efektyvesnis bei dar tinkamesnis kasdienėms kelionėms. Jo dugne montuojama nauja 25,9 kWh talpos skysčiu aušinama ličio jonų baterija miesto sąlygomis elektros režimu leidžia nuvažiuoti iki 90 kilometrų atstumą.

Hibridai populiarėja

„Audi“ prekės ženklo vadovas Lietuvoje ir Latvijoje Ilgvars Lubka pastebi, kad įkraunamų hibridų populiarumas auga.

„Vis daugiau mūsų klientų renkasi iš tinklo įkraunamus hibridus kaip alternatyvą automobiliams su vidaus degimo varikliais. Priežasčių yra daug, pavyzdžiui, įmonių politika siekiant mažinti transporto taršą, noras gauti daugiau galios ir turėti daugiau įvairios įrangos standartinėje komplektacijoje. Pavyzdžiui, galingiausia „Audi Q7 TFSI e“ versija yra artima „Audi SQ7“ – tai taip pat sulaukia daug dėmesio.

Didžiausias įkraunamų hibridinių automobilių privalumas yra tas, kad jie sujungia geriausias dviejų pasaulių ypatybes – kasdienį važiavimą į darbą ir atgal elektriniu režimu ir ilgo nuotolio keliones hibridiniu režimu. Taigi, tai puikus būdas ateityje pereiti prie visiškai elektrinio mobilumo. Kai vien elektriniu režimu galite nuvažiuoti iki 90 km, tai iš tiesų yra trumpojo nuotolio elektromobilis, o elektros variklio generuojamos 130 kW galios užtenka ir užmiestyje“, – sako Ilgvaras Lubka, „Audi“ importuotojo Lietuvoje ir Latvijoje „Moller Baltic Import“ atstovas.

Jis akcentuoja, kad dauguma klientų kasdien nuvažiuoja iki 100 km, todėl naujasis „Audi Q7 TFSI e“ jiems yra labai praktiškas pasirinkimas, leidžiantis kasdien važiuoti labai ekonomiškai ir beveik be taršos.

„Neabejoju, kad naujasis „Q7 TFSI e“ dar labiau padidins įkraunamos hibridinės technologijos populiarumą, nes Q7 yra vienas iš mūsų ilgalaikių bestselerių“, – teigia I. Lubka.

Jis atkreipia dėmesį, kad „Audi“ siūlo labai platų elektrifikuotų modelių asortimentą, todėl kiekvienas klientas gali pasirinkti geriausiai jo poreikius atitinkantį automobilį.

Galingas ir efektyvus

„Audi Q7 TFSI e“ turi 130 kW galios ir 460 Nm sukimo momentą pasiekiantį elektros motorą, suporuotą su 250 kW galios (340 AG) trijų litrų šešių cilindrų varikliu. Bendra šios sistemos galia siekia 394 AG, o nuo 0 iki 100 km/val. leidžia įsibėgėti vos per 5 sekundes.

Važiuojant ramiai hibridinė pavara ypač ekonomiškai vartoja degalus, o elektrinis režimas leidžia kasdienėms kelionėms reikalingą atstumą nuvažiuoti apskritai nedeginant degalų ir nekeliant taršos.

„Q7 TFSI e“ elektros bateriją galima krauti iki 7,4 kW galia, tai reiškia, kad visiškai išsikrovusios baterijos energijos atsargų papildymas iki 100 proc. trunka maždaug 3 valandas ir 45 minutes.

„Audi Q7 TFSI e“ taip pat įdiegta funkcija, užtikrinanti išmanųjį baterijos atsargų papildymą veikiant įkrovimo režimui. Ši sistema aktyvuojama tik važiuojant didesniu nei 65 km/val. greičiu, tuomet pasiekiamas maksimalus efektyvumas, o vairuojant mieste ir nuolat stabdant bei vėl greitėjant, jėgainė ilgesnį laiką veikia elektros režimu. Be to, pasirinkus įkrovimo režimą, baterijos energijos atsargų papildymui nenaudojamas 3 litrų TFSI variklis, o vietoje to pasitelkiama regeneracija.

Naujųjų iš tinklo įkraunamų Q7 pirkėjams papildomai bus siūlomi ir HD matricos LED priekiniai žibintai su papildomą tolimųjų šviesų spindulį skleidžiančiu „Audi“ lazeriu, apšviečiančiu gerokai didesnį atstumą. Pirmą kartą papildomai gali būti montuojami ir skaitmeniniai OLED galiniai žibintai, kurių stilių taip pat galima keisti. Be to, pagalbinių sistemų duomenis gaunantys galiniai OLED žibintai perspėja apie prie automobilio priartėjusius eismo dalyvius.

Pirmą kartą įkraunamuose hibriduose montuojama ir papildomą saugumą bei komfortą užtikrinanti visų vairuojamų ratų sistema. Įkraunamų hibridų pirkėjams nuo šiol papildomai siūloma ir aktyvioji elektromechaninė kėbulo svyravimų stabilizavimo sistema (eAWS).

Kitas naujojo „Q7 TFSI e“ akcentas – galimybė „myAudi“ programėlėje aktyvuoti „Park Assist“ funkciją, kuri padės pastatyti automobilį. „Park Assist“ suranda laisvas vietas automobilių stovėjimo aikštelėse, parenka vairuotojui idealią statymo trajektoriją ar net nuvairuoja automobilį į pasirinktą vietą.