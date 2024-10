Lietuvis iškovojo centrinės Europos „Porsche Sprint Challenge“ čempiono titulą

„Porsche“ čempionatai ir lietuviai juose

Visame pasaulyje „Porsche“ rengia mono tipo čempionato lenktynes, kuriose dalyviai lenktyniauja vienodais „911 GT3 Cup“ automobiliais . 5 ar 6 etapus turintys čempionatai vyksta Šiaurės Amerikoje, Australijoje, Japonijoje, Europoje dėl didelio populiarumo yra išsiskirstę net į kelis regionus: atskiri „Porsche Sprint Challenge“ vyksta Didžiojoje Britanijoje, Beniliukso šalyse, Vokietijoje, Europos pietų regione, centrinėje Europoje ir netgi šiaurės šalyse.

Šiaurės šalių, arba NEZ čempionatas populiarus tarp Lietuvos lenktynininkų, nes tai – savas kraštas. Varžybos vyksta Suomijoje, Estijoje ir Latvijoje. Tačiau šiemet šiaurės šalių zonos čempionatas buvo atšauktas dėl to, kad nesusirinko pakankamai dalyvių.

Norintiems lenktyniauti buvo pasiūlyti prisijungti prie centrinės Europos čempionato, ir iš tiesų, čia sudalyvavo iš „Aurum 1006 km“ lenktynių automobilių sporto gerbėjams pažįstami Marius Bartkus, Aurelijus Rusteika, Egidijus Gražys, Tautvydas Rudokas. Nei vienas jų nevažiavo pilno sezono, po kelias lenktynes, pasiekė neblogų rezultatų.

Tačiau labiausiai visus nustebino naujokas Eduardas Klepikas, šiemet prisijungęs prie „Dream 2 Drive“ komandos . Įdomu tai, kad šie metai – vos antras sezonas lenktynininko karjeroje. Tačiau jis iš karto buvo itin konkurencingas, kovojo priekyje ir pasiekė reikšmingų pergalių.

Sunki pradžia

„Čia yra antri mano lenktyniavimo karjeros metai. Pirmaisiais varžiausi su „Porsche Baltic“ ekipa toje pat serijoje, tik NEZ, šiaurės šalių. Buvo sunku, buvau pabaigoje, arba geromis dienomis pakildavau iki vidurio. Pabaigoje supratau, kad turiu ką mokytis. Išsikėliau tikslą šiemet užlipti ant podiumo. Tačiau šiaurės šalių čempionatą atšaukė, pasiūlė važiuoti centrinėje Europoje. Iš tiesų bijojau, nes nesijaučiau pasiruošęs“, - kalbėjo E. Klepikas.

Gąsdino ne tik aukštas lygis, bet ir visiškai nepažįstamos trasos. Penki etapai dar nevažiuotose trasose: „Red Bull Ring“ ir „Salzburgring“ Austrijoje, „Tor Poznan“ Lenkijoje, „Autodrom Grobnik“ Kroatijoje ir „Automotodrom Brno“ Čekijoje.

Be to, ir psichologinis nusiteikimas prieš „Porsche Sprint Challenge“ sezoną nebuvo pats geriausias. Jis prasidėjo nuo didelės avarijos Mugello trasoje, per 12 valandų lenktynes, kuriose Eduardas ruošėsi lenktyniauti kartu su „Porsche Baltic“ komanda . Jas Klepikas pabaigė nuvažiavęs vos du posūkius po starto, ir atsitrenkęs į susisukusį kitos lietuvių komandos „RD Signs“ „Lamborghini“.

„Buvo didelis chaosas starte, ir sudaužiau automobilį antrame posūkyje, komandos draugai taip ir neprisėdę prie vairo tapo žiūrovais. Buvo labai liūdna patirtis, tačiau priėjo „RD Signs“ komandos vadovas Eugenijus Andriulis, kuris pasakė: „Jeigu taip stipriai dėl to pergyvenu, gal reikia pagalvoti, ar lenktynės – man“. Nes taip anksčiau ar vėliau nutinka. Žinojau, kad lenktynės yra man, tai greit nusiraminau ir atsitiesiau“, - nesėkmingą sezono startą prisiminė Eduardas.

Kaip naujokai tapo lyderiais

Atsitiesus važiuoti į tolimesnį ir sudėtingesnį „Porsche Sprint Challenge“ čempionatą jį paskatino „Dream 2 Drive“ komandos vadovas Tauras Tunyla. Ir problemą, kad visos trasos nežinomos, jis paskatino spręsti su simuliatoriais. Taurui, jo komandai ir mechanikams šis sezonas taip pat buvo visiškai naujas: jie pirmą kartą prisilietė prie naujausio „Porsche 911 GT3 Cup“ automobilio, pirmą kartą varžėsi centrinės Europos trasose.

„Iki sezono mes buvome autsaideriai, nesame buvę nei vienoje trasoje, tik pradėjome dirbti su „Porsche Cup“ automobiliu, reikėjo surinkti daug informacijos. Bet simulatoriai padarė savo. Eduardas prieš kiekvienas lenktynes simuliatoriuje prasukdavo po maždaug 400 ratų ir demonstravo neįtikėtiną atsidavimą. Esu užtikrintas, kad nei vienas kitas vairuotojas neįdėjo tiek darbo, kiek Eduardas“, - kalbėjo T. Tunyla, ir iš savo pusės dėkojo Le Mano 24 valandų serijoje lenktyniaujančios „Manthey Pure Rxcing“ komandos vadovui lietuviui Edgar Kochanovskij, kuris „Dream 2 Drive“ komandai padėjo greičiau susipažinti su nauju automobiliu.

Darbas atsipirko. Jau pirmose varžybose, nepaisant daug sudegintų nervų ląstelių dėl sugedusio motoro, kuris buvo pakeistas per naktį, Eduardas pirmame važiavime finišo liniją kirto 4-as, o antrame – 6-as.

„Porsche Sprint Challenge“, kaip ir kitose tarptautinėse varžybose vairuotojai skirstomi į atskiras kategorijas pagal patirtį. Naujokai ir mėgėjai eina į AM klasę, greiti vairuotojai žaidžia Pro AM kategorijoje, o profesionalūs, algą už lenktyniavimą gaunantys vairuotojai vadinami Pro. Eduardas Klepikas pirmosiose varžybose startavo kaip AM vairuotojas, tačiau pamatę jo tempą organizatoriai greitai vyriškį perkėlė į Pro AM klasę. Lietuvį papiktino tai, kad pirmame etape AM kategorijoje besivaržančio vairuotojo iškovoti taškai nebuvo perkelti į Pro AM kategoriją, tad nuo antrojo etapo reikėjo kovoti iš naujo.

Nepaisant to, vėlgi, aukojamas laisvalaikis, į darbą simuliatoriuje iškeičiami savaitgaliai su šeima ar draugais ir komandos atsidavimas lenktynėms davė apčiuopiamų rezultatų.

Salzburgringe per didelį lietų Eduardas pirmame važiavime buvo 2-as, o antrame – pirmas. Lenkijoje ir Kroatijoje jis laimėjo visus važiavimus ir įsitvirtino tiek Pro AM kategorijos, tiek bendros įskaitos lyderio pozicijoje. Aišku, taškų persvara buvo per maža, kad anksčiau laiko galėtų užsidėti čempiono karūną, tad sudalyvavo ir paskutiniame etape Čekijoje. Pirmame sprinte buvo ketvirtas, antrame laimėjo, ir taip tapo pirmuoju lietuviu, iškovojusiu čempiono titulą „Porsche Sprint Challenge“ serijoje.

Iškovojo du titulus

„Prieš sezoną buvo daug abejonių, bet „Dream 2 Drive“ komanda ir Tauras labai gerai sudirbo kaip treneris, Ignas Abečiūnas buvo labai stiprus mentorius, kuris su manimi sistemingai dirbo visus du metus, įdėjo daug darbo, ir šį rezultatą gali laikyti savo pasiekimu. Taip pat, kaip praktinis treneris simuliatoriuje daug prisidėjo ir mano vyresnysis sūnus Henrikas Klepikas, kuris lenktyniauja kartingų sporte. Planavau važiuoti ne dėl rezultato, tiesiog mokytis naujose trasose, kaupti patirtį, bet su stiprių trenerių, mentorių ir draugų dėka gavosi viskas daug geriau. Visos pastangos, darbui simuliatoriumi ir fizikos pamokoms paaukota vasara atsipirko neišblėstančia šypsena“, - emocijomis dalijosi čempionas.

Kartu su sprinto serija vyksta ir 1 valandos ištvermės lenktynės tais pačiais „Porsche“ automobiliais. Čia Eduardas koviniu ginklu dalijosi su Tauru Tunyla. Tiesa, viename etape, Lenkijoje visas valandos lenktynes suvažiavo ir „Aurum 1006 km“ lenktynėms besiruošęs Kajus Šikšnelis. Jis užėmė antrą vietą, bet kadangi dalyvavo kaip svečias, jo taškai nebuvo įskaitiniai. „Dream 2 Drive“ ekipa trijuose etapuose, kuriuose dalyvavo, ant podiumo, pasiekė vieną pergalę. Deja, vieną etapą turėjo praleisti dėl sugedusio variklio. Nepaisant to, pasiekimų pakako užsitikrinti vicečempionų vardą.

Komanda žiūri toliau

Įgavusi geros patirties užsienyje su „Porsche 911 GT3“ automobiliu „Dream 2 Drive“ komanda Baltijos šalyse ilgai neužsibus, tik iki lapkričio mėnesio. Kol orai leis, Estijoje esančioje „Porsche Ring“ trasoje vykdys testus bei treniruotes „Porsche“ automobiliu savo lenktynininkams ir klientams, o lapkritį automobilius išveš į Ispaniją.

Gruodžio – kovo mėnesiais planuoja dalyvauti pietinės Europos „Porsche Sprint Challenge“ čempionate, taip pat rengs testus klientams Barselonoje. „Dream 2 Drive“ projektas iš virtualių lenktynių čempionato, suteikusio mėgėjams galimybę sėsti prie tikro sportinio automobilio ir lenktyniauti realybėje išaugo į profesionalią komandą, aptarnaujančią aukščiausios klasės gamyklinius automobilius, inovatyviais sprendimais ruošiančią aukšto lygio pilotus tarptautinėms lenktynėms. Tiesa, nors jau ne pirmą sezoną Tauro Tunylos projektas žiūri į stipresnę konkurenciją užsienyje, pirminė misija talentingiems mėgėjams simuliatoriuje suteikti galimybę startuoti tikrose lenktynėse toliau gyvuoja.

„O mane tai skatina pabandyti dar aukštesnės klasės serijas. Šiuo metu svarstau apie „Porsche Carrera Cup“, kur konkurencija dar didesnė, kur yra daug PRO vairuotojų, bet jau leidžia važiuoti ir Pro AM lenktynininkus. Mane tai skatina išbandyti aukštesnį lygį, palenktyniauti su aukščiausios prabos profesionalais“, - norus varžytis dar aukštesniame lygyje atskleidė, tačiau konkrečių planų neišdavė 2024-ų metų centrinės Europos „Porsche Sprint Challenge“ čempionas.