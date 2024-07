Latvijoje – apmaudi Ryčio Gurklio klaida, pasibaigusi diskvalifikacija

Rytis Gurklys pasakoja, kad dienos pradžia nuteikė pozityviai. Chronometruojamuose važiavimuose jis rodė geriausius rezultatus savo klasėje „Super 1600“ ir atrodė, kad viskas klostosi pagal planą.

Pirmoje kvalifikacijoje Rytis Gurklys finišavo antras, kadangi į „Joker“ ratą pasuko iš paskos tuo metu lyderiavusio Audriaus Krago. Antroje kvalifikacijoje kiek nesusiklostė startas, tačiau Ryčiui Gurkliui pavyko atsigriebti ir šį važiavimą jis laimėjo. Trečioje kvalifikacijoje Rytis Gurklys pademonstravo puikų startą ir visą distanciją įveikė pirmoje vietoje. Tačiau finale reikalai pasisuko visiškai priešinga linkme.

„Finale buvo „restartas“ dėl „falšstarto“, kurį padarė varžovai. O kai mus perstatė iš naujo, „falšstartą“ padariau aš. Buvo tikrai didelė įtampa, jaudinausi. Šiek tiek per daug paleidau rankinį ir automobilis pajudėjo per anksti. Tuomet starto takelyje man buvo parodyta juoda vėliava, kuri reiškė mano diskvalifikaciją. Labai apmaudu, nes per visą savo karjerą esu padaręs du „falšstartus“, bet niekada neteko būti dėl to diskvalifikuotam“, - sakė Rytis Gurklys.

Kaip sako Rytis Gurklys, šis sezonas jam klostosi itin sunkiai. Šiemet varžybose Estijoje sugedo jo „Škoda Fabia“ variklis, etape Vilkyčiuose jis liko ketvirtas, o dabar taškų praradimą lėmė diskvalifikacija. Po keturių Latvijos ir Lietuvos ralio kroso čempionato etapų Rytis Gurklys metinėje įskaitoje nusirito į ketvirtą vietą.

Tačiau sportininkas turi šansų ne tik grįžti į greičiausiųjų trejetuką, bet ir laimėti čempiono vardą. Tiesa, tam reikia maksimaliai geros įvykių sekos paskutiniuose dviejuose etapuose.

„Turėčiau laimėti ir kvalifikacijas, ir finalus abejose likusiose varžybose. Tokiu atveju susilyginčiau taškais su Audriumi Kragu ir nugalėčiau čempionate, kadangi esant taškų lygybei aukščiau klasifikuojamas geriau paskutiniame etape pasirodęs sportininkas. Suprantu, kad toks scenarijus yra labiau teorinis nei praktinis, bet tikrai dėsiu visas pastangas, kad toks mano planas pavyktų. Su komanda rankų tikrai nenuleidžiame ir ruošiamės artėjančioms varžyboms“, - kalbėjo jaunasis lenktynininkas.

Penktasis Latvijos ir Lietuvos ralio kroso čempionato etapas įvyks rugpjūčio 11-ą dieną. Lenktynės vėl grįžta į Šilutės rajone esantį Vilkyčių automobilių sporto kompleksą.