Per žingsnį nuo podiumo likęs Rytis Gurklys: „Finale pritrūko tik gero starto“

Šių metų ralio kroso sezonas Ryčiui Gurkliui ir visai jo komandai „NG Racing Team“ – gana įtemptas. Tačiau ne dėl lenktynių kalendoriaus. Įtampos ir nežinios įnešė varžybose Estijoje patirtas „Škoda Fabia“ variklio gedimas. Tuomet komanda teigė, kad lūžusio alkūninio veleno pakeisti kitu greitai nepavyks ir ėmėsi ieškoti alternatyvių sprendimų artėjančioms sezono varžyboms. Ir išeitį komanda rado.

„Buvo priimtas sprendimas keisti visą variklį. Taip ir padarėme. Buvo įdėtas kitas motoras ir su juo startavome Vilkyčiuose. Variklis jokių kaprizų nerodė, veikė net labai gerai. Dabar jau galime lengviau atsikvėpti ir ruoštis kitoms sezono varžyboms. Nors po to gedimo Estijoje tikrai atrodė, kad sezonas kimba ant plauko, bet kartu su partneriais „Stokker“, „Hansa-Flex Hidraulika“, „Vailida“, „Bionalis“, „Donis“, „e-medžioklė.lt“, „Fomisas“, „Baltyre LT“ bei Giedriaus Girdžiaus transportavimo paslaugų kompanija pavyko suremti pečius ir dabar galime tęsti sezoną“, - sakė Ryčio Gurklio tėtis Nerijus.

Trečiame Latvijos ir Lietuvos ralio kroso čempionato etape Vilkyčiuose jau nuo ankstyvo ryto Rytis Gurklys ėmė dominuoti savo klasėje „Super 1600“. Jis laimėjo visas tris kvalifikacijas. Ir kai jau atrodė, kad viskas šiam sportininkui einasi kaip iš natų, finalas parodė, koks nenuspėjamas gali būti automobilių sportas.

„Patenkintas esu laimėtomis kvalifikacijomis, nes ten pavyko prisirinkti taškų, o finale tiesiog blogai sustartavau. Vėliau turėjau progą lenkti estą Andreas Aulik, bet jis, išvažiavęs iš „džokerio“, pasuko labiau į išorę ir aš neturėjau galimybės važiuoti savo trajektorija. Teko važiuoti per minkštą trasos dalį, o tuo metu vidumi pralindo ir Valdas Mikužis. Per tuos likusius kelis ratus ne kartą mėginau surizikuoti ir bandyti lenkti, bet Valdas Mikužis puikiai užsidarinėjo. Per viršų juk neperšoksi, tai teko finišuoti ketvirtoje vietoje. Bet šiaip viskas gerai, nes visą dieną tempas buvo geras“, - sakė Rytis Gurklys.

Ketvirtasis Latvijos ir Lietuvos automobilių ralio kroso čempionatas jau liepos 14-ą dieną dalyvius suburs Bauskėje. Rytis Gurklys tvirtina, kad jis čia taip pat ketina startuoti.

Pirmuose dviejuose sezono etapuose „Super 1600“ klasė nesusidarė nesusirinkus pakankamam dalyvių skaičiui ir sportininkai negavo taškų. Tačiau po gausaus etapo Vilkyčiuose tendencijos rodo, jog antroje sezono dalyje likę etapai suburs pakankamai dalyvių, kad čempionatas „Super 1600“ kategorijoje įvyktų.