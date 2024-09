„Land Rover“ iš mirusių prikėlė klasikinį „Defender“ visureigį

Užsakovai gali pasirinkti 90-ojo ar 110-ojo kėbulo konstrukciją ir sukonstruoti savo svajonių klasikinį „Defender V8“, pasitelkdami naują skaitmeninį „Land Rover Classic“ konfigūravimo įrankį. Be to, jiems asmeninę pagalbą siūlo Koventryje (Jungtinė Karalystė) ir Esene (Vokietija) įsikūrusių „Classic Works“ padalinių specialistų komandos.

Kiekvienam „Works Bespoke“ pagamintam klasikiniam „Defender V8“ gražuoliui „Land Rover Classic“ inžinieriai skiria šimtus valandų kruopštaus darbo. Kiekvienam modeliui, kurį parengia specialistų komanda, naudojami 2012–2016 m. pagaminti donoriniai automobiliai. Jie visiškai atnaujinami iki pat smulkiausių detalių, iš naujo perprojektuojami ir patobulinami, kad užsakovai galėtų nesijaudinti dėl transporto priemonės kokybiškumo, patvarumo ir ilgaamžiškumo.

REKLAMA

REKLAMA

Klasikiniame „Defender V8“ montuojamas originalus „Land Rover“ 5 litrų darbinio tūrio V8 konstrukcijos atmosferinis benzininis variklis pasiekia 405 AG galią. Kaip ir klasikinėse „Land Rover Classic Islay Edition“ ir „Trophy“ versijose, variklis suporuotas su aštuonių pakopų automatine ZF pavarų dėže. Kad būtų užtikrintas patogus važiavimas ir optimalus sukibimas, automobilyje įrengiama inžinierių specialiai parinktų charakteristikų pakaba.

REKLAMA

„Works Bespoke“ suteikia klientams galimybę susikurti tobulą klasikinį „Defender V8“ – tiksliai jų gyvenimo būdą atitiksiantį automobilį. Kiekvienas jų sukurtas su meile, o kūrybiškumas yra vienintelė riba, kai reikia individualizuoti kiekvieną transporto priemonę pagal savininko pageidaujamas specifikacijas. „Works Bespoke“ užsakovai įgis nepakartojamos patirties, nuo pradžios iki pabaigos kurdami savo geriausią klasikinį „Defender V8“, – sakė „Land Rover Classic“ direktorius Paulas Barrittas.

REKLAMA

REKLAMA

Modernizuotas „Land Rover Defender“ (20 nuotr.) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) +16 Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo) Modernizuotas „Land Rover Defender“ (nuotr. gamintojo)

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Modernizuotas „Land Rover Defender“

Modifikuota išvaizda

Projektuodami kiekvieną automobilį, specialistai gali naudoti daugybės spalvų ir įvairiausių medžiagų apdailą, kad kiekviena detalė atitiktų savininko gyvenimo būdą. Išorei dažyti galima rinktis spalvas iš „Heritage“, „Contemporary“, „Premium“ ar „SV Metallic“ palečių arba užsisakyti pateikto pavyzdžio atitaikymo paslaugą. Automobilio stogas gali būti tiek kėbulo spalvos, tiek kontrastuojančio atspalvio – pavyzdžiui, kalkakmenio, kaip neseniai išleistoje „Islay Edition“ versijoje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Personalizavimas apima daug daugiau nei kėbulo spalvų pasirinkimą. Kad kiekvienas automobilis tiksliai atitiktų poreikius, suteikiama galimybė patobulinti daugybę išorės detalių. Štai galima rinktis „Heritage“, „Standard“ arba „Adventure“ grotelių bei variklio dangčio išvaizdą, sidabrines ar juodas durų rankenėles, „Silver“ bei „Black“ paketų tvirtiklius.

Galima pasirinkti 16 colių skersmens juodus arba kalkakmenio spalvos „Wolf“ ratus arba 18 colių „Sawtooth“ lengvojo lydinio ratlankius. Be to, kartu su priedais, apimančiais stogo bagažinę, išorinį kelioninį daiktų laikiklį, kopėčias ir gervę, siūlomi šoniniai laipteliai. Jie pravers išsileidus į tolesnes keliones bekele. Taip pat galima išsirinkti klasikinio stiliaus ant stogo montuojamų prožektorių rinkinį arba visą ant stogo montuojamą LED šviesos juostą.

REKLAMA

Kaip ir ankstesniuose klasikiniuose „Defender V8“ modeliuose, kiekviename „Works Bespoke“ automobilyje standartiškai montuojami modernūs, geresnį matomumą bet kokiomis sąlygomis užtikrinantys LED priekiniai žibintai ir išskirtinai klasikinių ar modernių detalių suteikiantys „Heritage Lighting“ arba „Crystal Lighting“ paketų elementai.

Mėgstantiems keliones bekele ir iškylas gamtoje gamintojai siūlo nuotykių paketo elementus, apimančius ant stogo montuojamos palapinės pagrindą ir kopėčias, o papildomai pasirenkamas „Ply Guys Camper Conversion“ paketas suteikia galimybę galinę kabinos erdvę paversti į pagal užsakymą sudėliojamas gyvenamąsias patalpas.

REKLAMA

Detaliai atkurtas salonas

Automobilyje atkuriamas lengvai atpažįstamas klasikinio „Defender“ salonas. Vidaus erdvė įrengiama pagal užsakovo pageidaujamas specifikacijas, o dėl kruopščiai parinktų modernių funkcijų ji yra patogesnė.

Automatinė pavarų dėžė valdoma rankine intuityvia svirtele, o sėdynės, šoninė apdaila, durelės, stogo apmušalai ir prietaisų skydelis padengiami prabangia oda. Jos apdaila gali būti vieno iš penkių vienspalvių arba vieno iš aštuonių dvispalvių variantų. Įmanoma pasirinkti ir išskirtinio patogumo „Premium“ sėdynių parinktį, taip pat gali būti montuojamos itin gerai prilaikančios „Recaro“ sėdynės – jų elementai atitinka aukščiausius standartus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Blizgiai juodoje centrinėje konsolėje esanti „Land Rover Classic“ informacijos ir pramogų sistema apima ir modernias funkcijas, kaip antai palydovinę navigaciją, skaitmeninį radiją ir „Bluetooth“ jungtis. Jų duomenys matomi 3,5 colio jutikliniame, originalo stilistiką atitinkančiame ekrane.

Kad ištirtų daugybę galimybių, užsakovai raginami pasinaudoti naujuoju klasikinio „Defender V8“ konfigūratoriumi, o paskui siūloma pasikonsultuoti su „Land Rover Classic“ produktų ekspertais ir personalizuoti automobilį dar labiau.

REKLAMA

Techninė specifikacija

Atkurdami legendinius modelius, „Works Bespoke“ specialistai pasitelkia kruopščiai atrinktus 2012–2016 m. gamybos donorinius automobilius ir juose sumontuoja 5 litrų V8 konstrukcijos variklius, pasiekiančius 405 AG ir 515 Nm sukimo momentą. Galia visiems ratams perduodama per 8 laipsnių automatinę ZF transmisiją.

Visuose klasikiniuose „Defender V8 by Works Bespoke“ automobiliuose naudojamos tik aukščiausios kokybės dalys. Pavyzdžiui, juose montuojami keturių stūmoklių „Alcon“ stabdžiai. Jų priekiniai diskai yra 335 mm, o galiniai – 300 mm skersmens.

REKLAMA

Toks puikiomis stabdymo savybėmis pasižymintis derinys atitinka automobilio dinamines galimybes. Pritaikius „Defender“ pakabos atnaujinimo komplektą su patobulintų charakteristikų „Eibach“ spyruoklėmis, stabilizatoriais bei „Bilstein“ amortizatoriais, užtikrinamas puikus komfortas tiek asfaltuotuose keliuose, tiek bekelėje.

Nuotykių ieškotojams, entuziastams ir kolekcininkams sukurto naujojo klasikinio „Defender V8“ kainos prasideda nuo 190 000 svarų sterlingų be PVM (maždaug 224 200 eurų) už keturvietį 90-ojo kėbulo modelį ir nuo 199 000 svarų sterlingų (apie 234 800 eurų) be PVM už penkių vietų 110-ąjį modelį. Septynių vietų 110-ąjį modelį galima įsigyti nuo 204 000 svarų sterlingų be PVM (apie 240 800 eurų).

Automobilis debiutuos „Goodwood Revival“ festivalyje 2024 m. rugsėjo 6–8 dienomis. Ten jo gerbėjai turės galimybę ne tik išvysti atgimusią ikoną, bet ir susitikti su „Land Rover Classic“ komandos nariais.