KTM išgyvena krizę: kontrolinis „MV Agusta“ akcijų paketas atsidūrė ruso rankose

Atrodo, kad krizė privertė KTM imtis ryžtingų veiksmų. Nors bendrovė daugelį metų dominavo Europos motociklų rinkoje, dabar ji atsidūrė sudėtingoje situacijoje – sandėliuose susikaupė didžiuliai neparduoti motociklų kiekiai, o finansiniai įsipareigojimai pasiekė pavojingą ribą. Dėl to KTM valdančiai bendrovei „Pierer Mobility Group“ teko pradėti restruktūrizacijos procesą.

Kol kas neaišku, kokia ateitis laukia KTM valdomų prekių ženklų „Husqvarna“ ir „GasGas“, tačiau vienas svarbus žingsnis jau žengtas – italų motociklų gamintojas „MV Agusta“ grįžo į Timuro Sardarovo rankas.

Rusų verslininko valdoma „Black Ocean Group“ perėmė 50,1 proc. „MV Agusta“ akcijų ir vėl tapo pagrindiniu akcininku. Ironiška, kad T. Sardarovas jau buvo šios bendrovės savininkas – prieš kelerius metus jis pardavė ją KTM, o dabar jos valdymą susigrąžino už mažesnę kainą.

Sugrįžo „į namus“

2016 m. jis įsigijo 49 proc. „MV Agusta“ akcijų, o 2018-aisiais tapo pagrindiniu bendrovės akcininku ir vadovu. Vis dėlto 2022 m. jis nusprendė parduoti 25,1 proc. akcijų KTM. Šis sandoris gamintojui suteikė ne tik finansinę paramą, bet ir padėjo optimizuoti tiekimo grandines.

2023 m. KTM padidino savo akcijų dalį iki 50,1 proc., tačiau šis žingsnis netrukus virto nemenku galvos skausmu. 2024-ieji tapo rekordiniais – bendrovės pardavimai šoktelėjo net 116 proc. iki 4 000 vienetų. Taip pat augo ir atsarginių dalių prekyba.

Tuo tarpu „MV Agusta“ stovi ant gerokai stabilesnių pamatų. 2024-ieji tapo rekordiniais – pardavimai išaugo 116 proc, pasiekdami 4 000 motociklų per metus, o atsarginių dalių pardavimai taip pat muša rekordus. Be to, gamintojas plečia savo pardavimo tinklą – šiemet salonų skaičius turėtų išaugti nuo 219 iki 270.

„Dabar, kai vėl visiškai kontroliuojame įmonę, esame stipresni nei bet kada anksčiau. Paskutiniai dveji metai buvo pokyčių laikotarpis, kuris leido pasiekti išskirtinius 2024-ųjų rezultatus“, – teigė T. Sardarovas.

Jis taip pat patikino, kad „MV Agusta“ liks ištikima savo šaknims – centrinė būstinė ir toliau veiks Italijos Varezės regione, o priešingai nei KTM, gamybos perkėlimas į Kiniją nėra svarstomas.