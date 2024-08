Kodėl emocijas žadinantys automobiliai tampa vienaragiais?

Klasikinis derinys – retenybė

Žinoma, išskirtinių, riaumojančius didelio darbo tūrio vidaus degimo variklius turinčių modelių rinkoje tikrai daug, tačiau beveik visi jie – viršutiniame kainų segmente. Vis dar yra superautomobilių su ugnimi besispjaudančiais V8, V10, V12 ar net V16 formos varikliais. Galingų, smagų važiavimą užtikrinančių variklių galima rasti ir „premium“ segmente: „BMW M“, „Mercedes-AMG“ ar „Audi RS“, „Porsche“ modeliuose. Tačiau tai automobiliai, kurie atsieina per 100 tūkst. eurų.

O ką rinktis turint mažesnį biudžetą? Dar yra likę keli karštieji hečbekai su trijų arba keturių cilindrų turbininiais varikliais: jie taip pat nėra pigūs, kainuoja apie 50 tūkst. ir daugiau eurų. Dar yra santykinai silpnas, bet itin lengvas ir manevringas „Mazda MX-5“ rodsteris, ir neseniai debiutavęs naujos kartos „Ford Mustang“.

Pastarasis – tarsi vienaragis. Klasikinis, galiniais ratais varomas dvejų durų kabrioletas arba kupė su V8 varikliu ir mechanine arba automatine pavarų dėže už „Honda Civic Type-R“ kainą. Daugiau išskirtinių, sportiškų modelių iki 100 tūkst. eurų Lietuvos naujų automobilių salonuose nebeliko.

Automobilių istorijos patikros platformos „carvertical“ komunikacijos vadovas Matas Buzelis sako, kad entuziastams skirtų automobilių rinka susitraukė dėl dviejų priežasčių: ekologinės ir kultūrinės. Dėl Europos Sąjungos iškeltų griežtų taršos reikalavimų transporto gamintojai tiesiog patys atsisako charizmatiškų variklių ir elektrifikuoja modelių gamas.

Dėl per didelio išmetamo CO₂, vertinant parduotų modelių gamos vidurkį, jiems yra skiriamos baudos. „Premium“ sektoriaus atstovams jos ne tokios skausmingos, nes jų pirkėjai už gerą produktą yra pasiruošę sumokėti daugiau. O vidutinėje ar ekonominėje klasėje per didele tarša pasižymintys modeliai gali išbrangti taip, kad nebus konkurencingi.

Kita priežastis yra supratimas apie sportišką vairavimą.

Kas yra sportiškumas?

„Dabar žmonės skirtingai suvokia sportiškumą. Vienam sportiškas automobilis yra tas, kuris labai greitai įsibėgėja, tad jie po truputį pereina prie elektromobilių, nes šie žiauriai greiti. Mažėja tokių, kuriems sportiškumas asocijuojasi su galimybe visiškai kontroliuoti automobilį, junginėti pavaras ir kuriems nebūtina, kad iki 100 km/val. automobilis įsibėgėtų taip, kad net skaudėtų“, – aiškina M. Buzelis.

Elektromobiliai dėl savo pavaros subtilybių iš tiesų yra greitesni, sumontuoti galingą elektros motorą nėra sudėtinga. Kaip karštasis hečbekas kainuojanti „Tesla Model 3“ lenktynėse nuo šviesoforo gali „pakrauti malkų“ ir superautomobiliams. Tai gali pasirodyti įspūdinga mėgėjui, tačiau patyrusių vairuotojų tai nežavi.

Be to, eksperto teigimu, keičiasi ir pirkėjų suvokimas apie sportiškus vidaus degimo variklius. Žmonės pamažu pamiršta apie įtraukiančio vairavimo emociją ir per daug susitelkia į skaičius.

„Manau, jog sportiškas automobilis nėra vien tik skaičiai, įsibėgėjimas ar maksimalus greitis, bet ir svoris, geras ryšys su vairuotoju, garsas. Mėgstu sakyti, kad garsas sudaro bent 50 proc. įspūdžio apie mašiną. Nors šiuolaikiniai 4 cilindrų turbininiai varikliai galingesni už senuosius atmosferinius, jie nebeturi tokio gero garso.

Smagios charakteringos detalės yra aukojamos dėl skaičių, rinkodaros, nes sunku išreklamuoti modelį, kuris nėra toks greitas kaip elektrinis krosoveris. Nors trasoje ar užmiesčio kelyje su tokiu lengvasvoriu patirsi nepalyginti daugiau emocijų nei su elektromobiliu ar hibridu“, – lygina M. Buzelis.

Paskutiniai mohikanai

Nebrangių, klasikinių, pirmaprades vairavimo emocijas teikiančių modelių Lietuvos rinkoje yra tik du: „Mazda MX-5“ ir „Ford Mustang“. Jie abu turi panašumų: turi galinius varančiuosius ratus, juose sumontuoti atmosferiniai, papildomo pripūtimo neturintys, taigi ir greitesne reakcija į vairuotojo komandas pasižymintys bei natūralesnį garsą skleidžiantys varikliai, kurie vis dar gali būti komplektuojami su mechaninėmis 6 pavarų transmisijomis. Tik jų filosofija skiriasi.

„Mazda MX-5“ privalumas – vikrumas. Jo variklis nėra galingas, 2 litrų 4 cilindrų agregatas rėkdamas išspaudžia viso labo 184 AG, pats modelis – asketiškas, tačiau itin lengvas, paprastas ir žaismingas, paperkantis geru atsaku į vairuotojo komandas.

„Ford Mustang“ – prabangesnis, technologiškai pažangesnis, tačiau vis dar klasikinis amerikietiškas raumeningasis automobilis su brutaliai riaumojančiu net 5 litrų darbo tūrio, V8 formos atmosferiniu „Coyote“ varikliu, kuris sukdamas galinius ratus ir svilindamas padangas akimoju gali savo važiavimą palydėti baltų dūmų kamuoliais. Nauja dvigubo nepriklausomo kintamo skirstomojo veleno technologija (Ti-VCT) leido neatsisakyti didelio V8 motoro: dabar važiuojant žemais sūkiais jis dirba ekonomiškiau, o įsukus – entuziastingai griaudžia išpešdamas 446 AG ir net 540 Nm sukimo momentą.

Šį smarkuolį jau išbandę „Top Gear“ leidinio žurnalistai stebėjosi jo vikrumu ir tikslaus valdymo savybėmis. Jas leido pasiekti greitesnis vairo mechanizmas, riboto praslydimo diferencialas ir nauja elektromagnetinė „Ford MagneRide“ pakaba. Automobilį galima rinktis tiek su automatine 10 laipsnių transmisija, tiek su 6 pavarų mechanine greičių dėže.

„Žmonės turėtų mažiau galvoti apie skaičius, o daugiau apie emociją. Automobilis turi daryti tai, kas skatintų norą juo važiuoti. O labiausiai į vairavimą įtrauks sena gera mechaninė patirtis“, – kalba išskirtiniais projektais pats į lenktynių trasą išvažiuojantis M. Buzelis.

Ką rinktųsi profesionalas?

Lenktynininkas Justas Simaška, tapęs Lietuvos ralio čempionu dviem ratais varomų automobilių įskaitoje su itin vikria R2 klasės „Ford Fiesta“, šiemet pirmą kartą išbandė žiedines lenktynes su galingu GT3 klasės „Mercedes-Benz“ automobiliu, turinčiu V8 variklį. Po pirmųjų testų Brno trasoje jis krykštavo lyg vaikas. Ne vien tik dėl neįtikėtino sukibimo ir automobilio klusnumo, bet ir dėl beprotiško variklio garso bei geros traukos.

„Į lenktyninius modelius žiūriu vienaip, tačiau sau kasdienai ar savaitgaliams norėčiau didele galia ir geru garsu pasižyminčio automobilio. Papildomas geras garsas gal dar svarbiau už dinamiką. Na ir, aišku, kad pakaba būtų sportiška, suprantamai valdoma, bet ne per daug aštri, kad posūkiuose būtų komfortiška važiuoti“, – dėsto J. Simaška.

Kodėl senąsias tradicijas išpažįstantys „Ford Mustang“ ar „Mazda MX-5“ gali egzistuoti Europoje, o kiti gamintojai tokių modelių atsisako? JAV gamintojui „Mustang“ yra vienas iš vertybinių automobilių, tad jame diegiamos klasikinės kompozicijos jie neketina atsisakyti.

Be to, „Ford“ parduoda daug hibridinių, maža CO₂ emisija pasižyminčių „Kuga“ ar „Puma“ modelių, taip pat visiškai elektrinių „Mustang Mach-E“, taigi gali sau leisti už protingą kainą pardavinėti ir modelį su V8 varikliu.