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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Kišenėje liks daugiau vietos: automobilių gamintojai atsisveikina su vienu įprastu daiktu

2026-10-01 19:33 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-10-01 19:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iš visų technologijų, kurias išbandžiau per pastaruosius metus, mano kasdienybę labiausiai pakeitė ne galingesnis variklis ir ne didesnis ekranas, o skaitmeninis vairuojamo automobilio raktas. Apie tokį pokytį beveik negalvojame, kol jo nepatiriame.

Naujas „Škoda“ salonas Vilniuje (nuotr. Vytauto Pilkausko)

Iš visų technologijų, kurias išbandžiau per pastaruosius metus, mano kasdienybę labiausiai pakeitė ne galingesnis variklis ir ne didesnis ekranas, o skaitmeninis vairuojamo automobilio raktas. Apie tokį pokytį beveik negalvojame, kol jo nepatiriame.

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Visi žinome tą judesį prieš išeidami iš namų – delnu perbraukiame kišenes ir tikriname šventąją trijulę: telefoną, piniginę ir raktus. Beraktė prieiga, kurią siūlo daugelis šiuolaikinių automobilių, šio ritualo nepanaikino: raktelio nebereikia traukti iš kišenės, bet jis vis tiek turi joje būti. Skaitmeninis raktas žengia dar vieną žingsnį ir iš sąrašo išbraukia patį daiktą.

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Vieną dieną supratau, kad tikrinu jau tik du daiktus. Telefonas, kuris ir taip visada su manimi, tapo raktu, o raktelis liko stalčiuje.

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Straipsnio autorius – Dainius Jakas

Kaip telefonas tampa raktu

Skaitmeninis raktas nėra programėlė su mygtukais. Tai kriptografinis raktas, saugomas telefono skaitmeninėje piniginėje pagal bendrą pramonės standartą, kurį kuria automobilių ir telefonų gamintojus vienijantis Automobilių ryšio konsorciumas.

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Raktas saugomas toje pačioje apsaugotoje telefono lusto srityje, kurioje laikomi banko kortelių duomenys, todėl jo negalima tiesiog nukopijuoti kaip failo. Su automobiliu telefonas susisiekia keliais kanalais: artimojo lauko ryšiu (NFC), „Bluetooth“ ar naujausiu iš jų – itin plačiajuosčiu UWB ryšiu, kuris atstumą matuoja centimetrų tikslumu.

Lietuvoje ši technologija jau nebėra egzotika. „Kia“ skaitmeninį raktą 2.0 jau siūlo visoje elektromobilių gamoje – nuo miestui skirto „EV2“ iki didelio septynviečio „EV9“: telefonas ar išmanusis laikrodis automobilį atrakina, užrakina ir „užveda“. JAV portalo „Cars.com“ žurnalistai, ilgai bandę šią sistemą visureigyje „EV9“, pastebi, kad ją paruošti naudoti užtrunka vos kelias minutes – tereikia gamintojo programėlės ir aktyvių „Kia Connect“ paslaugų.

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Labiausiai mane nustebino viena smulkmena: net baterijai visiškai išsekus ir telefonui išsijungus, NFC raktas dar kelias valandas veikia, naudodamas specialiai jam rezervuotą energiją, todėl prie užrakintų durų neliksite.

Vertingiausia dalis – dalijimasis

Šios technologijos patogumas geriausiai atsiskleidžia ne atrakinant duris, o dalijantis raktu. Skaitmeninę jo kopiją artimam žmogui galima nusiųsti per kelias minutes – nesvarbu, ar jis yra už sienos, ar kitame mieste.

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Prieigos lygius pasirenkate patys. „Cars.com“ bandymuose „EV9“ raktu buvo galima pasidalyti su ne daugiau kaip trimis žmonėmis: vienam žmogui buvo galima suteikti tik teisę atrakinti automobilį, pavyzdžiui, pasiimti siuntinį iš bagažinės, o kitam – teisę automobilį ir atrakinti, ir vairuoti. Žurnalistai aprašė ir kasdienišką situaciją: fizinis raktelis jiems nepastebėjus iškrito iš kišenės ir naktį praleido ant vejos, tačiau į automobilį jie ramiai pateko telefonu.

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Man tai reiškia vieną paprastą dalyką: nebereikia nei raktelio po kilimėliu, nei kelionės per miestą vien tam, kad perduočiau raktą šeimos nariui. Išbandžiau ir praktiškesnį scenarijų – kai artimam žmogui prireikė automobilio man išvykus, raktą nusiunčiau tiesiai iš viešbučio už kelių šimtų kilometrų. Prieš dešimtmetį tokia mintis būtų skambėjusi kaip fantastika, o šiandien tai trunka trumpiau, nei išgerti puodelį kavos.

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Saugumas, kurį verta suprasti

Natūraliausias klausimas, kurį girdžiu iš skaitytojų, – kas nutinka pametus telefoną. Atsakymas paprastas: skaitmeninius raktus galima nuotoliniu būdu atšaukti naudojantis programėle arba automobilio ekranu, o fizinis raktelis niekur nedingsta – jis lieka atsarginiu variantu stalčiuje.

Įdomiausia, kad skaitmeninis raktas tam tikrais atžvilgiais yra saugesnis už įprastą belaidį pultelį. Klasikinėms beraktėms sistemoms pavojų kelia vadinamosios retransliacijos atakos: vagys specialia įranga pratęsia namuose esančio raktelio signalą iki automobilio. UWB ryšys atstumą matuoja taip tiksliai, kad sistema atpažįsta dirbtinai pratęstą signalą. Pavyzdžiui, „BMW“ gamintojas savo pranešimuose spaudai taip pat pabrėžia, kad dėl šios technologijos tokios atakos tampa praktiškai neįmanomos.

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Vis dėlto sistema dar nėra tobula: „Cars.com“ žurnalistams daugiausia nervų kainavo ne pats raktas, o programėlė, kuri kartais paprašydavo iš naujo prisijungti. Tai – techninė smulkmena, kurią verta žinoti, tačiau ji netrukdė kasdien važinėti be fizinio raktelio.

Vienas praktinis patarimas prieš patikint raktą telefonui – pasitikrinkite suderinamumą. Sistemai reikia palyginti naujo įrenginio: iš „Apple“ telefonų tinka „iPhone 11“ ar naujesni modeliai, taip pat palaikomi naujesni „Samsung“ bei „Pixel“ telefonai ir išmanieji laikrodžiai. Oficialų suderinamų įrenginių sąrašą „Kia“ skelbia „Kia Connect“ svetainėje, todėl į jį verta žvilgtelėti dar prieš perkant automobilį.

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Rinka, kurioje lyderiai jau pasikeitė

Telefoną visaverčiu automobilio raktu pirmieji pavertė prabangos gamintojai. „BMW“ 2020-aisiais tapo pirmąja marke, įdiegusia „Apple“ automobilio raktą, o 2021-aisiais su elektriniu „iX“ pristatė ir UWB technologija grindžiamą versiją. Šio gamintojo sistema leidžia raktu pasidalyti su penkiais žmonėmis ir net nustatyti apribojimus jaunam vairuotojui – nuo didžiausio greičio iki garso sistemos garsumo. „Tesla“ dar anksčiau pripratino savo automobilių savininkus vietoj raktelio naudoti telefoną. „Cars.com“ šią sistemą iki šiol vadina etalonu, o ilgai jų bandytame „Model Y“ telefonas kaip raktas veikė be priekaištų.

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Tikroji naujiena ta, kad ši patirtis nustojo būti prabangos klasės privilegija. Kai skaitmeninis raktas tampa standartine 30 tūkst. eurų kainuojančio miesto elektromobilio įranga, technologija nustoja būti vien įspūdinga naujovė ir tampa kasdieniu įrankiu – o būtent kasdienybėje ji vertingiausia.

Skaitmeninis raktas nepadidina galios ir nepailgina nuvažiuojamo atstumo, todėl automobilių reklamose apie jį kalbama puse lūpų. Mano patirtis kitokia: būtent tokios smulkmenos ir nulemia, ar technologija tampa patogaus gyvenimo dalimi.

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Pastebėjau ir kitą dėsningumą: apie gerą technologiją galiausiai nustoji galvoti. Pirmąją savaitę skaitmeninis raktas atrodė kaip atrakcija, kurią norisi rodyti draugams, o po mėnesio jis tapo toks pat savaime suprantamas kaip belaidis internetas namuose. Būtent tada naujovė ir prigyja.

Po kelių mėnesių be raktelio kišenėje paaiškėjo viena: grįžti prie senos tvarkos nebesinori. Telefoną ir taip nešiojuosi visur, tad automobilio raktas pagaliau atsidūrė ten, kur dvidešimt pirmame amžiuje jam ir vieta. O raktelis stalčiuje tegul primena laikus, kai išeinant iš namų tekdavo tikrinti tris daiktus, – panašiai kaip popierinis žemėlapis daiktadėžėje primena laikus iki navigacijos.

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