Į Latviją sugrįžusi žiema žada tikrą ralio spektaklį: vasario 15 d. startuos jubiliejinis „Rally Sarma“

Dėl šiltesnių orų organizatoriai buvo priversti atidėti renginio datą, tačiau dabar Gulbenės regioną vėl kausto žiema, o trasos yra sutankintos ir paruoštos lemiamoms kovoms. Be tradicinių automobilių klasių, šiemet pirmą kartą startuos ir SSV (side-by-side vehicle) kategorijos ekipažai, kurie žiūrovams žada dar daugiau greičio bei dinamikos.

BJRČ populiarumas auga

2024 m. Baltijos jūros ralio čempionate varžėsi daugiau nei 240 ekipažų iš 14 šalių. Praėjusiais metais nugalėtojų taurę iškovojo Estijos rinktinė, pranokusi Latviją, Suomiją ir kitas stiprias komandas.

REKLAMA

REKLAMA

Individualiose klasėse išsiskyrė latviai Emīls Blūms ir Didzis Eglītis („Mitsubishi Lancer Evo IX“) bei Madars Dīriņš ir Gints Lasmanis („Honda Civic“) – jie tapo savo klasių čempionais. Be to, jaunas turkų lenktynininkas Can Alakoç drauge su Latvijos šturmanu užsitikrino pergalę 3 klasėje.

REKLAMA

Pernykštis sezonas įtvirtino BJRČ svarbą – vis daugiau komandų įsipareigoja dalyvauti visuose etapuose, nepaisant jų nesutapimo su nacionalinėmis pirmenybėmis.

Jubiliejinis ralis su unikalia trasa

„Ralis Sarma 2025“ startuos įspūdingu šou etapu Gulbenės miesto centre, po kurio dalyviai stos prie rimtesnių išbandymų – trijų ilgesnių nei 15 km greičio ruožų, kuriuos įveiks po du kartus. Trasa sujungs legendinius kelius, seniai užmirštas istorines atkarpas bei visiškai naujus ruožus, todėl ši 50-mečio ralio versija bus išskirtinė.

REKLAMA

REKLAMA

Registracija į varžybas tęsis iki vasario 7 d., o visa naujausia informacija skelbiama autorally.lv svetainėje bei socialiniuose tinkluose.

Baltijos jūros ralio čempionato 2025 m. tvarkaraštis: