Garsioji Eleanora Čekijoje transformavosi į Hellenorą

2000-aisiais pasirodęs filmas „Dingti per 60 sekundžių“ sukūrė naują automobilių kultūros legendą. 1967 metais pagamintą „Shelby GT 500“ automobilį filmo veikėjai pakrikštijo Eleanoros vardu, dėl agresyvaus, sunkiai sutramdomo charakterio. Be to, „Shelby“ meistrų patobulintas „Ford Mustang“ iki šiol yra vienas labiausiai trokštamų automobilių pasaulyje.

Skirtinguose pasaulio kampeliuose, skirtingo kalibro dirbtuvėse buvo sukurta šimtai, ar netgi tūkstančiai skirtingų „Shelby GT 500“ modelio kopijų, tačiau „Mean Machine Garage“ nusprendė žengti kitu keliu – į šį projektą dirbtuvėse plušantys meistrai pažvelgė iš naujos perspektyvos. Kam mėgdžioti, jei gali sukurti savo unikalią legendą?

REKLAMA

REKLAMA

„Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (14 nuotr.) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) +10 „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių) „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“ (nuotr. Organizatorių)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Mean Machine Garage“ patobulintas „Ford Mustang“

Neprilygstamas variklis ir galia

„Hellenor“ širdis – tikras šedevras. Tai 7,0 litrų, V8 tipo variklis, sukurtas garsios JAV kompanijos „Nelson Racing Engines“. Variklis paremtas „Ford Windsor 428“ konstrukcija, tačiau buvo sukurtas pagal individualų užsakymą, o jo kūrimas truko net dvejus metus. Šio variklio galia ir našumas gerokai pranoksta bet kokius įprastus sprendimus, naudojamus serijinėje gamyboje.

REKLAMA

Šis agregatas aprūpintas dviem turbokompresoriais, kurių kompresoriaus įleidiimo skersmuo siekia 72 mm. Jie užtikrina efektyvų oro srauto tiekimą į variklio cilindrus ir leidžia pasiekti 1 200 arklio galių, naudojant įprastą benziną. Naudojant lenktyninį kurą, variklio galia išauga iki 1 700 AG.

Automatinė dėžė – kad galėtų vairuoti bet kas

Įprasta manyti, kad tokio tipo automobiliai būtų komplektuojami su mechanine pavarų dėže, tačiau „Mean Machine Garage“ šiam automobiliui parinko „Chevrolet“ 4 laipsnių automatinę pavarų dėžę.

REKLAMA

REKLAMA

Teigiama, kad šis sprendimas suteikė „Hellenor“ netikėtą valdymo komfortą. Turbokompresoriai pradeda veikti tik pasiekus 3000 aps./min., todėl variklis važiuojant mažesniu greičiu pasižymi švelniu veikimu, o automatinė transmisija užtikrina sklandų pavarų perjungimą, paversdama automobilį tinkamu ne tik lenktynių trasai, bet ir kasdieniam naudojimui.

Moderni klasika

Iš pirmo žvilgsnio „Hellenor“ gali pasirodyti kaip subtiliai patobulinta visiems gerai žinoma „Eleanora“, tačiau pirmasis įspūdis yra apgaulingas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Iš standartinio kėbulo liko vos keli autentiški elementai, nes dauguma detalių buvo sukurtos ir pagamintos iš naujo. Pavyzdžiui, sparnai buvo formuojami „Mean Machine Garage“ specialistų rankomis, o nemaža dalis likusių kėbulo detalių buvo pagamintos iš anglies pluošto ir kitų kompozitinių medžiagų. Automobilio kėbulas buvo „patupdytas“ ant „Roadster Shop“ važiuoklės, leidžiančios tiksliai reguliuoti pakabos parametrus.

REKLAMA

Kėbulas nudažytas tik „House of Kolor“ kataloge randama „Candy Organic Green“ kėbulo spalva, kurią papildo bronziniai ir poliruoto aliuminio akcentai, suteikiantys automobiliui dar daugiau išskirtinumo.

Interjere puikiai dera klasikiniai ir modernūs elementai – aukštos kokybės oda harmoningai papildo originalų metalinį prietaisų skydelį.

Praleido tūkstančius valandų

„Mean Machine Garage“ tvirtina, kad kiekviena „Hellenor“ detalė buvo kruopščiai apgalvota ir suprojektuota prioritetą skiriant kokybei.

Šiam projektui specializuotų dirbtuvių meistrai skyrė trejus metus ir daugiau nei 5 500 darbo valandų, tačiau ko tik nepadarys dėl išskirtinumo ir automobilio, kuris galėtų reprezentuoti „Mean Machine Garage“ vardą visame pasaulyje.