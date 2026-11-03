„Ferrari“ kuria jachtą, kuri galės skrosti virš vandens: neįprastas projektas jau įgauna formą

„Ferrari“ vardas įprastai siejamas su galingais sportiniais automobiliais ir automobilių lenktynėmis, tačiau bendrovė nusprendė savo inžinerinę patirtį pritaikyti ir buriavimo sporte. 2025 metų birželį pristatytas „Hypersail“ projektas skirtas sukurti ne pramoginę jachtą, o pažangią lenktyninę burlaivio konstrukciją, galinčią įveikti didelius atstumus atviroje jūroje.
Prie projekto dirba „Ferrari“ inžinieriai, buriavimo specialistai ir prancūzų laivų konstruktorius Guillaume'as Verdier. Komandai vadovauja patyręs italų buriuotojas Giovanni Soldini.
Šiuo metu netoli Pizos esančioje laivų statykloje jau baigtas gaminti ir nudažytas anglies pluošto jachtos korpusas. Toliau montuojamos elektros bei hidraulinės sistemos, o povandeniniai sparnai, kilis ir vairo mechanizmas ruošiami galutiniam surinkimui.
Virš vandens pakils naudodama povandeninius sparnus
Neįprasčiausias „Ferrari Hypersail“ konstrukcijos elementas – povandeninių sparnų sistema, leidžianti laivui pasiekus tam tikrą greitį pakelti didžiąją korpuso dalį virš vandens.
Ši technologija nėra nauja buriavimo sporte, tačiau ją pritaikyti maždaug 30,5 metro ilgio vienkorpusei jachtai, skirtai atviroje jūroje vykstančioms lenktynėms, yra sudėtinga inžinerinė užduotis.
Įsibėgėjus jachtai, povandeniniai sparnai sukuria keliamąją jėgą, kuri pakelia korpusą. Sumažėjus su vandeniu besiliečiančiam plotui, mažėja ir pasipriešinimas, todėl laivas gali pasiekti didesnį greitį.
„Hypersail“ naudos tris atramos taškus: pavėjiniame borte esantį sparną, pasukamame kilyje įrengtą sparną ir papildomą sparną prie vairo.
Jų padėtį ir keliamąją jėgą reguliuos elektroninė valdymo sistema. Jutikliai nuolat stebės jachtos judėjimą, o sparnuose įrengtos judamosios plokštumos keis savo kampą, padėdamos išlaikyti stabilumą.
Toks veikimo principas primena aktyviąsias automobilių važiuoklės valdymo sistemas, tačiau jachtoje tenka įvertinti ne tik konstrukcijos judėjimą, bet ir nuolat besikeičiančias vėjo bei bangavimo sąlygas.
35 metrų stiebas ir milžiniškos burės
„Ferrari Hypersail“ matmenys taip pat įspūdingi. Jachtos ilgis siekia maždaug 30,5 metro, o jos stiebas bus apie 35,5 metro aukščio.
Bendras burių plotas galės siekti 462 kvadratinius metrus. Tokia konstrukcija turėtų generuoti pakankamai traukos, kad jachta įsibėgėtų ir pakiltų ant povandeninių sparnų.
Vis dėlto svarbiausias iššūkis bus ne vien pasiekti didelį greitį, bet ir išlaikyti stabilumą ilgose kelionėse, kai keičiasi vėjo kryptis, stiprumas ir bangų aukštis.
Dėl šios priežasties daug dėmesio skiriama elektroniniam sparnų valdymui ir konstrukcijos standumui. Anglies pluošto korpusas turi atlaikyti dideles apkrovas, kartu išlikdamas kuo lengvesnis.
Gamintojas kol kas neskelbia, kokį didžiausią greitį „Hypersail“ galės pasiekti. Šie duomenys paaiškės tik pradėjus tikrus bandymus vandenyje.
Elektros energiją gamins pati
Dar vienas išskirtinis „Hypersail“ bruožas – siekis užtikrinti jachtos energetinį savarankiškumą.
„Ferrari“ numato, kad laive esančioms elektroninėms, hidraulinėms ir kitoms pagalbinėms sistemoms nereikės naudoti iškastinio kuro. Elektros energiją jachta turėtų pasigaminti pati.
Pagrindinis jos šaltinis bus apie 100 kvadratinių metrų ploto saulės elektrinė, kurios moduliai jau sumontuoti jachtos konstrukcijoje. Papildomą energiją gamins laivagalyje įrengtos vėjo turbinos.
Neįprastas sprendimas numatytas ir burių valdymo sistemoje. Naudojant „Winch by Wire“ technologiją, įgulą sudarančių buriuotojų fizinis darbas taip pat galės būti paverčiamas elektra.
Sukdami specialius mechanizmus, kuriais tradiciškai įtempiamos ir reguliuojamos burės, įgulos nariai generuos energiją. Ji bus naudojama elektrinėms burių valdymo ir hidraulinėms sistemoms. Sukaupta elektros energija bus saugoma dviejose aukštosios įtampos baterijose.
Pirmieji bandymai nukelti į 2027 metus
Pristatydama „Hypersail“ projektą 2025 metų birželį, „Ferrari“ planavo jachtą nuleisti į vandenį ir pradėti bandymus dar 2026 metais. Tačiau darbų grafikas pasikeitė.
Pagal naujausią planą pirmieji bandymai numatyti 2027 metų pavasarį. Prieš tai jachtą ketinama perkelti iš Pizos į Livorną, kur bendradarbiaujant su Italijos jachtų gamintoja „Azimut“ įrengiama speciali projekto bazė.
„Azimut“ ne tik suteiks reikiamą infrastruktūrą, bet ir padės vykdyti bandymus jūroje. Tam ruošiama specialiai pritaikyta pagalbinė jachta, kuri leis inžinieriams tikrinti „Hypersail“ konstrukcijos ir povandeninių sparnų veikimą kontroliuojamomis sąlygomis.
Pirmiausia planuojama išbandyti korpusą, sparnus ir jų valdymo sistemas, o vėliau pereiti prie bandymų su burėmis.
Būtent šie bandymai parodys, ar „Ferrari“ pavyko įgyvendinti ambicingiausią projekto tikslą – sukurti lenktynėms skirtą jachtą, galinčią stabiliai judėti virš vandens paviršiaus ir naudoti pačios pasigamintą elektros energiją.
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