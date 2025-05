Elektromobilių padangos: pagal kokius kriterijus reikėtų rinktis automobilio apavą?

Kodėl elektromobiliams tokios svarbios padangos?

Gamintojai be paliovos varžosi kurdami vieną už kitą efektyvesnius elektromobilius. Turbūt nereikia plėstis, kuo toks svarbus šis parametras – jis rodo, kiek energijos automobiliui reikia sunaudoti, norint nuvažiuoti pasirinktą atstumą. Taigi, efektyvesni elektromobiliai taupiau važiuoja ir taip sutaupo savininko išlaidas. Be to, taupesni elektromobiliai su analogiškos talpos baterijomis gali be sustojimo įveikti ilgesnius atstumus, nes tiesiog tas pats energijos kiekis panaudojamas efektyviau.

Taigi, kuo čia dėtos padangos? Pasirodo, jos tiesiogiai dalyvauja elektra varomos transporto priemonės našumo dėlionėje. Ir joje užima tikrai ne paskutinę vietą.

Kaip jau minėjau, automobiliai su keliu liečiasi tik padangų paviršiumi. Tame sąlyčio plote vyksta sukibimo procesas su kelio danga ir atsiranda trintis, kuri virsta pasipriešinimu riedėjimui. Šiam pasipriešinimui įveikti elektromobilis, kaip ir bet kuris kitas automobilis, taip pat naudoja energiją, tad kuo mažiau jos reikia (kuo mažesnis padangos pasipriešinimas riedėjimui), tuo efektyviau veikia automobilis. Žinoma, visada galima mažinti sukibimo plotą ir, tuo pačiu, pasipriešinimą, siaurinant padangą, bet taip dažnu atveju aukojame ir stabilumą bei saugumą kelyje.

Šalia to verta nepamiršti dar keleto svarbių momentų. Elektromobiliai dažniausiai yra bent keletu šimtų kilogramų sunkesni už atitinkamus modelius su vidaus degimo varikliais, tad labiau apkrauna padangas. Be to, jie užtikrina akimirksniu pasiekiamą maksimalų sukimo momentą, tad su kiekvienu pajudėjimu agresyviau prasuka ratus, taip iš padangų reikalaudami maksimalaus sukibimo.

Štai vienas didžiausių ir erdviausių rinkoje elektromobilių – 5 metrų ilgio „Kia EV9“ – turi beveik 100 kWh talpos bateriją, todėl sveria net per 3 tonas, o panašių apimčių, 4,83 metro ilgio „Hyundai Santa Fe“ su hibridine jėgaine yra net tona lengvesnis. Tačiau elektrinio EV9 ratus gali sukti ir 282 kW galią bei 700 Nm išvystantys elektros motorai, o „Santa Fe“ galingiausias variantas yra iš tinklo įkraunamo hibrido sistema, pasiekianti 186 kW galią ir 367 Nm sukimo momentą.

Kalbant apie reikalavimų sąrašą, jame dar būtina įrašyti ir tai, kad ant elektrinių modelių sumontuotos padangos turi veikti kaip galima tyliau. Kodėl? O gi todėl, kad elektromobilis neturi garsiai burzgiančio ir kitus triukšmus maskuojančio vidaus degimo variklio, tad logiška, jog kiti garsai, pavyzdžiui, vėjo ar padangų girdimi labiau. Taigi, kaip matote, elektromobiliuose naudojamoms padangos keliami visai nemenki lūkesčiai.

Ką siūlo gamintojai?

Kaip su tuo tvarkosi gamintojai? Atsakymas – ganėtinai paprastas: montuoja specialiai elektromobiliams pritaikytas padangas arba jas bent jau rekomenduoja. Specialios padangos sukuriamos iš modifikuotų gumos junginių, dažnai joms būdingas ir specifiškas raštas, jos turi sustiprintas sieneles. Visa tai suteikia padangoms visas anksčiau išvardintas pageidaujamas savybes: jos yra geriau pritaikytos papildomoms apkrovoms, pasižymi mažesniu pasipriešinimu riedėjimui ir kelia mažiau triukšmo kelyje.

Šių privalumų derinys taip pat dažnu atveju leidžia nuvažiuoti ilgesnį atstumą be papildomos įkrovos.

Tokios padangos gali būti šiek tiek brangesnės, tačiau gamintojai paprastai jas montuoja ant ką tik surinktų modelių ir papildomai į kainoraščius šio punkto neįtraukia. Galiausiai, pagrindiniai gamintojai savo kūrinius (ar elektrinius, ar varomus vidaus degimo varikliais) dažniausiai į Europos kelius išleidžia „apautus“ rinkoje puikiai žinomų „premium“ klasės prekių ženklų padangomis, o tokie gamintojai savo produktų gamoje tikrai turi būtent elektromobiliams pritaikytų padangų modelių.

Ką verta žinoti?

Vis dėlto ne visi gamintojai būtinai uždės ant elektromobilio ratų specialiai jiems pritaikytas padangas. Kai kurie taupo ir montuoja standartines padangas, o pirkėjams tik pateikia rekomendacijas, ką jie galėtų pasirinkti, norėdami padidinti našumą. Tokiu atveju dėmesį į padangų modelį reiktų atkreipti patiems pirkėjams.

Dar viena grupė didesnių gamintojų, kaip antai „Tesla“, „Nissan“, BMW ir t. t., montuoja elektromobiliams skirtas padangas arba siūlo naudoti tam tikrų gamintojų padangas, kurios atitinka pasiūlytas charakteristikas. Yra ir gamintojų, kurie patys dirba su padangų gamybos įmonėmis, kad sukurtų konkrečiai savo modeliams geriau pritaikytas padangas.

Pavyzdžiui, „Kia“ ant didesnių savo modelių, tokių kaip EV6 ir EV9, montuoja specialiai elektromobiliams pritaikytas padangas, išlaikančias pusiausvyrą tarp komforto, sukibimo ir didesnio našumo. Abu modeliai priskirtini didesniems šeimos automobiliams, tad toks įmonės pasirinkimas iš tiesų neturėtų stebinti.

Štai EV9 vidutinės gamintojos deklaruojamos sąnaudos siekia 22 kWh/100 km, nepaisant įspūdingo šio modelio dydžio. Tad natūralu, kad kiekvienas energiją taupyti padedantis sprendimas pasiteisina. Netinkamai parinktos ar elektromobiliams nepritaikytos padangos gali nuvažiuojamą atstumą sumažinti net iki 10 ar daugiau procentų.

Ar elektromobiliams pritaikytos padangos kaip nors pakeičia kasdienį vairavimą?

Iš savo patirties galiu pasakyti, kad vairuotojui dėl tokių padangų kažkaip ypatingai prisitaikyti tikrai nereikia. Tiesiog automobilis su jam rekomenduojamomis padangomis važiuoja patikimai ir saugiai, gerai sukimba su kelio danga ir kelia mažiau triukšmo, taip padidinant važiavimo komfortą.

Ar tokios padangos gali greičiau nusidėvėti? Gamintojai teigia, kad specialiai elektromobiliams skirtos padangos ne tik turi tvirtesnes šonines dalis, susitvarkančias su didesniu elektromobilio svoriu, bet ir išsiskiria naujausiais gumos mišiniais, kurie dėvisi lėčiau. Žinoma, padangų nusidėvėjimas labai priklauso ne tik nuo automobilio techninės būklės, bet ir nuo vairavimo manieros.

Tiesiog, elektromobiliai pasižymi momentine galia ir puikiu sukimo momentu, jų padangos dažnai „kenčia“ labiau, tad vairuotojai turėtų pasirūpinti saugiu ir kokybišku elektromobilių „apavu“.