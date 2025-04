Elektromobiliai. Kuo dar jie gali būti naudingi?

Bandant vis naujus elektromobilius tai vienas, tai kitas modelis reguliariai pradžiugindavo maloniais naujais technologiniais atradimais. Tai elektromobilius labiausiai galime „kaltinti“ dėl spartaus interneto technologijų integravimo apskritai visuose automobiliuose, nes visų pirma jos didžiausią prasmę turėjo ir pažangą demonstravo būtent elektriniuose modeliuose.

Elektromobilių plėtra buvo paskata tobulinti energijos regeneracijos sistemas – taip buvo įdarbinta anksčiau nereikalinga šiluma ar net perkaitusiais stabdžiais virstanti stabdymo energija. Jei anksčiau, pamačius kelio ženklą „stati nuokalnė“, reikėdavo stabdyti švelniau, nes visada kildavo rizika stabdžius perkaitinti, tai važiuodamas elektromobiliu ir pamatęs tokį ženklą apsidžiaugi. Kodėl? O gi todėl, kad regeneracinių stabdžių energija važiuojant į nuokalnę ne tik kad nebus iššvaistyta, bet ir papildys baterijos atsargas.

Elektroninės sistemos tarpusavyje sąveikauja daug sparčiau, todėl kartu su elektriniais modeliais buvo ištobulintos ir įvairios saugumo sistemos, be kurių dabar neįsivaizduojame jau kone visų automobilių, nes tiesiog tiek pakilo standartas.

Taigi, galime dėkoti elektriniams automobiliams, kad aukštyn trūktelėjo visą pramonę. Bet viena ypatinga savybė vis dar tebėra išskirtinai elektromobilių teritorija.

REKLAMA

REKLAMA

Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (169 nuotr.) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) +165 „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo) „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai (nuotr. gamintojo)

(169 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Lietuvos metų automoblis 2025“ elektromobilių testai

Elektra į ir elektra iš

Tai – dvipusio įkrovimo technologija, angliškai populiariau vadinama V2X (vehicle to X, kur X gali būti įvairūs energiją iš elektromobilio galintys priimti įrenginiai, sistemos, tinklai ir pan.). Ši technologija leidžia elektra varomam automobiliui ne tik pačiam įsikrauti, bet ir baterijoje sukauptą energiją tiekti atgal į tinklą (vehicle to grid arba V2G) arba tiesiog įkrauti kitą įrangą (vehicle to load arba V2L), kurios darbinis galingumas neviršija nustatytų elektromobilio parametrų. Dar vienas V2X tipas – V2H (vehicle to home), kuris leidžia nuo elektromobilio „užmaitinti“ netgi gyvenamą namą.

REKLAMA

Kaip tai veikia? Tarkime, jūs nuvažiavote savo elektromobiliu į sodybą ar poilsiaujate nuošalioje vietoje, kur nėra stabilaus elektros energijos tiekimo arba jis tiesiog nutrūko. V2L funkciją turintis elektromobilis gali veikti kaip nešiojamas maitinimo šaltinis. Prie jo galima prijungti buitinius prietaisus (virdulius, maisto gamybos įrangą, kompiuterį ar net televizorių), elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus, žoliapjoves) ir pan. Visi jie bus maitinami iš elektromobilio pagrindinės baterijos. Jei mėgstate kavą ir į poilsio vietą vežate jos gaminimo aparatą, jį taip pat galėsite jungti į V2L.

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, kol kas dar ne visi gamintojai diegia šią funkciją, bet ji populiarėja. Pavyzdžiui, „Kia“ šią technologiją pristatė 2021 metais kartu su tuomet debiutavusiu EV6 elektromobiliu. EV6 salone yra standartinis buitinis lizdas, į kurį galima jungti įvairius prietaisus, pavyzdžiui – nešiojamąjį kompiuterį.

Taip pat „Kia“ siūlo papildomą V2L adapterį, kuris viename gale turi vartotojams įprastą kištukinį lizdą, o kitas galas jungiamas į elektromobilio įkrovimo lizdą. Šis adapteris leidžia atiduoti energiją išoriniams prietaisams įprasta buitiniam naudojimui 3,6 kW galia ir 230 V įtampa. Tokia galimybė atsirado gamintojams įdiegus integruotą dvipusį baterijos valdymą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dabar šią funkciją galima rasti ir kiniškuose BYD elektromobiliuose (atidavimo galia siekia nuo 2,2 iki 3,3 kW), ir įvairiuose „Kia“ bei „Hyundai“ modeliuose (3,6 kW), ir net „Ford E-Transit“ komerciniame „mikriuke“ (2,3 kW). Tad akivaizdu, kad toks poreikis yra.

Balansuoja kaštus

V2X technologija atsirado ne tik dėl jau minėtų priežasčių. Suprantama, smagu turėti naujausių galimybių kupiną elektromobilį, tačiau jo universalumo poreikis dar labiau išaugo dabartiniame kontekste, kai elektros energijos kainos gana nepastovios, o jų rėžiai būna tikrai platūs.

REKLAMA

Su biržos kaina susijusius elektros apmokėjimo planus turintys vartotojai neretai vengia sujungti daugybę energiją naudojančių prietaisų brangesniais laikotarpiais, o stengiasi tai daryti kainai pasiekus žemesnį tašką. Taip pat daugybė elektromobilių savininkų turi įsirengę namie ar įsigiję nuotolines saulės elektrines. Kitaip sakant, gali apsirūpinti nebrangia elektros energija dienos metu, kai šviečia saulė.

Visiems šiems vartotojams elektromobilis su dvipusio įkrovimo funkcija yra ne tik automobilis, bet ir nemenkas energijos kaupiklis, leidžiantis balansuoti energijos vartojimą.

REKLAMA

Čia ypač į akis krenta talpesnes baterijas turinčių elektromobilių galimybės. Pavyzdžiui, vieno iš naujesnių elektromobilių „Kia EV9“ panaudojama baterijos talpa gali siekti 96 kWh. Tai – didelis septynvietis šeimoms skirtas modelis, gerai pritaikytas ir ilgesnėms kelionėms, todėl tokio dydžio baterija neturėtų stebinti.

Kartu ji reiškia, ir kad šis elektromobilis 3,6 kW galia išorės prietaisus pamaitinti gali ganėtinai ilgą laiką, jeigu tik jūsų reikmėms užtenka tokios galios. Vasarą atokioje sodyboje, kur elektros tereikia maistui paruošti ir vandeniui pašildyti, pilnai įkrautos talpesnės baterijos ir V2L sprendimo gali pakakti visam savaitgaliui. Ir tai – skaičiuojant tiek kelionės, tiek ir viešnagės elektros poreikius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sumontavus papildomą V2X įrangą atsiranda galimybė padidinti energijos atidavimo į išorę galią ir tiekti ją tiesiai į lokalų – namų ar sodybos – tinklą. Energiją tokiam tikslui galima sukaupti palankia kaina arba, kaip jau minėjau, iš saulės elektrinės, o tada naudoti ją, kai pirkti tampa brangiau.

Naujoji elektromobilių era atveria vis platesnį vartotojams naudingų funkcijų aruodą, telieka jomis naudotis. Elektromobiliai gali būti puikūs elektros tinklo balansuotojai, tad netolimoje ateityje, tikiu, sulauksime dar išmanesnių ir lankstesnių energijos valdymo sprendimų, kurių neatsiejama dalis bus elektrinės transporto priemonės.