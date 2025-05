Dujomis varomų „Volvo“ sunkvežimių paklausa auga: džiugina degalų sąnaudos ir CO₂ emisijos

Didžiausios šių transporto priemonių rinkos – Švedija, Norvegija, Nyderlandai, Ispanija ir Jungtinė Karalystė. Dujiniai varikliai montuojami į „Volvo FM“, „FH“ ir „FH Aero“ modelius, tinkamus tiek suskystintoms gamtinėms dujoms (LNG), tiek biodujoms, gaminamoms iš organinių atliekų.

Dujiniai „Volvo“ sunkvežimiai gali nuvažiuoti iki 1 000 km, todėl puikiai tinka tolimųjų reisų, regioninio pervežimo ir statybų sektoriui. Jų našumas prilygsta dyzeliniams analogams, tačiau CO₂ emisija – žymiai mažesnė.

„Daugelis klientų renkasi dujinius sunkvežimius kaip veiksmingą sprendimą sumažinti taršą jau dabar“, – teigia Janas Hjelmgrenas, „Volvo Trucks“ produktų vadovas. – „Jie padeda ne tik taupyti degalus, bet ir mažinti aplinkos poveikį.“

Europos biodujų asociacijos duomenimis, pasaulinė biodujų gamyba per 2024 m. padidėjo 21 proc.. Tai reiškia, kad vis daugiau vežėjų gali rinktis bio-LNG ir pasiekti net 100 % CO₂ emisijos mažinimą („nuo šaltinio iki ratų“), priklausomai nuo degalų kilmės. Be to, biodujų tiekimo infrastruktūra daugelyje Europos šalių jau išplėtota, o valstybės skatina šios technologijos plėtrą taikydamos mokesčių lengvatas ir subsidijas.

Technologija, kuri lenkia konkurentus

„Volvo“ dujiniai varikliai kurti remiantis patikima D13 dyzelinio variklio platforma. „Volvo G13 LNG“ agregatas pasižymi trimis galios versijomis: 420 AG (2 100 Nm), 460 AG (2 300 Nm) ir 500 AG (2 500 Nm). Jo našumas, sukimo momentas ir degalų ekonomija lenkia konkurentus, o maksimalus degalų bako tūris – 225 kg – leidžia be sustojimo nuvažiuoti iki 1 000 km.

„Mūsų dujiniai sunkvežimiai yra tylūs, galingi ir komfortiški vairuoti. Vairuotojai vertina jų reakciją ir mažesnį triukšmo lygį“, – pabrėžia J. Hjelmgrenas. – „Tai vienas iš svarbiausių žingsnių siekiant neutralizuoti transporto sektoriaus emisijas.“

Pagrindiniai faktai