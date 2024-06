„Dacia Spring“ turės konkurentą: „Hyundai“ pristatė mažą miesto elektromobilį

Nedidelio, drąsaus dizaino „Inster“ visureigio kėbulo išskirtinumas – futuristinis, novatoriškas įvaizdis ir erdvus salonas. Modernių technologijų paketas padeda užtikrinti saugų ir išskirtinį vairavimą. „Inster“ gali būti įkraunamas sparčiojo įkrovimo stotelėse, o viena įkrova jis gali įveikti didžiausią atstumą savo segmente – iki 355 km.

Unikalios funkcijos

„Inster“ dizainas įkvėptas 2021 m. tik Korėjoje pristatyto benzininio modelio „Casper“ formų. Naujasis modelis pasižymi pailgintu kėbulu ir ratų baze, kad salone būtų daugiau erdvės, o kelyje jis būtų stabilesnis.

Kiek didesnio kėbulo „Inster“ atsiduria tarp tradicinių A segmento mažųjų miesto automobilių ir didesnių B segmento kompaktinių modelių. Tai užtikrina manevringumą ir patogumą, kurio tikisi pirkėjai. O dėl erdvesnio salono ir didesnės bagažo skyriaus talpos jis pasižymi ypatingu praktiškumu bei lankstumu. Palyginti su didesniais minėto segmento modeliais, dėl kompaktiškų matmenų „Inster“ idealiai tinka kelionėms mieste, nes jį dar patogiau pastatyti į stovėjimo vietą.

„Inster“ kėbulo dizainas traukia žvilgsnį tvirtu, tačiau nedideliu visureigio profiliu ir lygiais paviršiais, o išraiškingi automobilio sparnai, pažangus, išskirtiniais elementais papuoštas priekinis buferis ir tvirta priekinė apsauga išryškina „Inster“ priekinės ir galinės dalies dizainą.

Modelio individualumas atsiskleidžia per LED dienos šviesų žibintų ir pikselius primenančių posūkio signalų dizainą, taip pat galinio centrinio žibinto ir buferių dizainą. Klientai gali susikurti dar išskirtinesnę automobilio išvaizdą pasirinkdami LED projekcinius priekinius žibintus ir dviejų spalvų kėbulo dizainą su kontrastingu juodu stogu. Priklausomai nuo specifikacijos, vairuotojai galės rinktis 15 colių plieninius ratlankius su ratlankių gaubtais bei 15 arba 17 colių lengvojo lydinio ratlankius.

Salono universalumas

„Inster“ viduje galima rasti gausybę technologijų ir patogių dalykų: 10,25 colio skaitmeninį prietaisų skydelį, 10,25 colio informacijos ir pramogų sistemos jutiklinį ekraną su navigacija bei išmaniojo telefono belaidžio įkrovimo funkcija. Ekranas yra kompaktiškos centrinės konsolės, suprojektuotos siekiant suteikti didesnį erdvės pojūtį, dalis.

Pikselius primenanti tematika atkartojama ir automobilio viduje, o ant „Inster“ vairo tvirtinimo dalies esanti grafika sustiprina pažangų įvaizdį. Salone gali būti pritaikytos viršutinės durelių apdailos detalės, kad savininkai galėtų dar labiau personalizuoti savo automobilį.

Šio modelio salonas universalus ir erdvus, o priekinės sėdynės suprojektuotos taip, kad būtų galima patogiai įlipti ir išlipti iš abiejų pusių. Visos sėdynės, įskaitant vairuotojo, gali būti sulankstomos – tai leidžia dar labiau išplėsti modelio naudojimo galimybes. Taip pat galima rinktis sujungtas sėdynes priekyje, šildomų sėdynių ir vairo šildymo funkcijas. Antrosios eilės sėdynės padalytos santykiu 50:50, jos yra stumdomos bei atlenkiamos.

Tiek išorėje, tiek automobilio viduje panaudotos tvarios medžiagos. „Inster“ išorė nudažyta juodais blizgiais perdirbtais dažais. Juose vietoj įprastai į juodus dažus maišomo anglies juodumo pigmento naudojamas dažiklis, pagamintas iš perdirbtų padangų atliekų. Vidaus detalėms pasirinktas perdirbtas polietilentereftalatas (PET) iš plastiko butelių ir iš cukranendrių išgautas biopolipropilenas.

Spartaus įkrovimo galimybė

„Inster“ išsiskiria įkrovimo greičiu nuolatinės srovės (DC) stotelėse ir didžiausiu tik elektra įveikiamu atstumu viena įkrova, todėl vairuotojai gali sugaišti mažiau laiko įkrovimo stotelėse, nuvažiuoti toliau ir išnaudoti visus turimos energijos privalumus.

Standartiškai „Inster“ montuojama 42 kWh baterija, tačiau papildomai galima įsigyti 49 kWh ilgojo nuotolio akumuliatorių. Abiejų modelių ratus suka vienas variklis. Jo galia baziniame modelyje siekia 71,1 kW (97 AG), o „Long-Range“ versijoje – 84,5 kW (115 AG). Abi versijos išvysto 147 Nm sukimo momentą.

Šis modelis, kurio numatomas nuvažiuojamas atstumas viena įkrova yra geriausias segmente – 355 km (WLTP), iš naujo apibrėžia mažo miesto elektromobilio galimybes ir užtikrina įspūdingą lankstumą, mat apskaičiuotos energijos sąnaudos siekia 15,3 kWh/100 km (WLTP).

Bateriją įkraunant 120 kW nuolatinės srovės (DC) didelės galios įkrovimo stotelėje, optimaliomis sąlygomis „Inster“ gali būti įkrautas nuo 10 iki 80 proc. per maždaug 30 minučių. Standartiškai „Inster“ taip pat turi 11 kW galios įkroviklį, be to, papildomai galima įsigyti baterijos šildymo sistemą ir didelio energinio efektyvumo šilumos siurblį.

Išorėje ir viduje pasiekiama „Vehicle-to-Load“ (V2L) funkcija suteikia galimybę elektros energija aprūpinti išorinius įrenginius (110 V / 220 V), todėl energiją galima įkrauti ir panaudoti abiem kryptimis nesukant galvos dėl papildomos įrangos. Tai suteikia galimybę įkrauti įvairius įrenginius, pavyzdžiui, elektrinius dviračius, paspirtukus ir stovyklavimo įrangą.

Patogios funkcijosm

„Inster“ siūlys daugybę pažangiausių technologijų, išmanių saugos ir vairuotojo pagalbos funkcijų. Be to, „Inster“ turi 64 spalvų LED aplinkos apšvietimą, skaitmeninį prietaisų skydelį, vienu prisilietimu valdomą stoglangį ir „Hyundai Digital Key 2 Touch“ (NFC) prieigą.

Naujajame „Hyundai“ A segmento mažajame miesto elektromobilyje siūlomas išsamiausias technologijų paketas šiame segmente, įskaitant plačias pažangios pagalbos vairuotojui sistemos (ADAS) funkcijas, tokias kaip aplinkos vaizdo stebėjimo kameros (SVM), susidūrimo parkuojantis išvengimo pagalbinė sistema (PCA-R), aklosios zonos stebėjimo jutikliai (BVM) ir susidūrimo priekyje išvengimo pagalbinė sistema (FCA 1.5).

Taip pat siūloma pagalbinė automobilio palaikymo eismo juostoje sistema (LKA) ir eismo juostos sekimo sistema (LFA), avarijos aklojoje zonoje išvengimo sistema (BCA), avarijos važiuojant atbulomis išvengimo sistema (RCCA), įspėjimo apie saugų išvažiavimą funkcija (SEW), išmanioji greičio palaikymo kontrolė (SCC) su „Stop and Go“ funkcija, pagalbinė važiavimo greitkeliu sistema (HDA 1.5), išmanioji greičio ribojimo pagalbinė sistema (ISLA), vairuotojo dėmesingumo įspėjimo sistema (DAW), tolimųjų šviesų perjungimo pagalbinė sistema (HBA), įspėjimo apie priekyje važiuojančio automobilio nusukimą nuo važiuojamosios dalies (LVDA) ir gale sėdinčių keleivių įspėjimo sistemos (ROA).

ADAS parkavimo sistema sujungia įspėjimo apie priekyje ir gale esantį atstumą parkuojantis sistemą (PDW) su geresnį matomumą užtikrinančia galinio vaizdo stebėjimo kamera (RVM).

Šią vasarą „Inster“ pirmiausia bus pristatytas Korėjoje, o vėliau – Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Azijos bei Ramiojo vandenyno regione. Dauguma įrangos ir technologijų bus montuojamos kaip standartinė įranga, o patobulintos patogumo ir dizaino parinktys bus pasirenkamos papildomai. Specifikacijos bus patvirtintos artėjant automobilio pristatymui rinkoje.