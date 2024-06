„Citroën“ paskelbė kiek kainuos septynių vietų „C3 Aircross“: pranoks daugelį konkurentų

Šeimos SUV modelis, kuriame telpa iki 7 keliautojų

4,39 m ilgio krosoveris su 2,67 m ratų baze išsiskiria rekordiniu erdvumu savo klasėje. Antrosios sėdynių eilės keleiviai 5 vietų versijoje gali jaustis itin patogiai. Už jų nugarų yra 460 litrų talpos bagažinė. Ieškantiems dar didesnio universalumo, gamintojas pirmą kartą siūlo 7 vietų „C3 Aircross“ versiją – pirmąją tokią segmente. Ši versija, išlaikanti tuos pačius matmenis, suteikia ypač didelį lankstumą kompaktiškame ir manevringame modelyje.

Dėl ilgiausios savo kategorijoje ratų bazės, galinės durys yra ypač ilgos. Tai leidžia keleiviams lengvai atsisėsti ant antros eilės sėdynių 5 vietų versijoje ir patogiai įsitaisyti trečioje eilėje 7 vietų versijoje. Trečiosios keleivių eilės erdvė įrengta pagal tą patį standartą kaip ir kitos sėdynės – su galvos atramomis, porankiais, puodelių laikikliais, USB lizdu, erdve kojoms ir oro kondicionieriumi.

Išraiškingas automobilio išorės dizainas perteikia SUV stiliaus tvirtą stovėseną ir galią. Naujas dizainas atspindi didesnį ryžtą, sportiškumą ir atsparumą, išsiskirdamas aštresniais kampais ir įtikinamesniu stiliumi. Tiesus stogas bei 1,66 m kėbulo aukštis užtikrina patogią erdvę keleiviams.

Nuo pat projekto pradžios norėjome sustiprinti „C3 Aircross“ pozicijas SUV pasaulyje. Mes pasirinkome griežtą, įtikinamą dizainą, kuris suteikia automobiliui jėgos ir tvirtumo. Daugiau nei 20 cm siekianti prošvaisa, paaukštinta vairavimo padėtis ir subtilus šviesos žaismas dėl konstrukcinių sprendimų leidžia naujajam modeliui žengti dar vieną žingsnį ir tapti tikru SUV,“ – sako „C3 Aircross“ dizaino projektų vadovas Borisas Reinmolleris.

Citroën C3 Aircross (8 nuotr.) Citroën C3 Aircross (nuotr. gamintojo) Citroën C3 Aircross (nuotr. gamintojo) Citroën C3 Aircross (nuotr. gamintojo) +4 Citroën C3 Aircross (nuotr. gamintojo) Citroën C3 Aircross (nuotr. gamintojo) Citroën C3 Aircross (nuotr. gamintojo) Citroën C3 Aircross (nuotr. gamintojo) Citroën C3 Aircross (nuotr. gamintojo)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Citroën C3 Aircross

Dėmesys komfortui

Bendrovė „Citroën“ garsėja ypatingu dėmesingumu vairuotojų lūkesčiams, kurie apima automobilių komfortą, erdvumą ir praktiškumą. Todėl visiškai naujame „C3 Aircross“ įdiegta „C-Zen-Lounge“ interjero sistema su projekciniu vaizdo ekranu, sumažinto dydžio vairu ir dar labiau patobulintomis „Citroën Advanced Comfort“ sėdynėmis. Šios sėdynės yra su nauju apmušalu, kuriame yra papildomas 10–15 mm storio standžiųjų putų sluoksnis, taip pat optimizuota šoninė atrama.

Važiavimo komfortą padidina „Citroën Advanced Comfort“ pakaba su progresyviais dviejų kamerų hidrauliniais amortizatoriais – jie pirmą kartą sumontuoti jau bazinėje įrangoje.

Horizontalus prietaisų skydelis su markei būdingomis vertikaliomis ventiliacijos angomis yra padalintas į du lygius. Ši erdvė padengta specialiu audiniu, o abiejuose jos galuose įrengtos šiltos šviesos zonos, suteikiančios automobilio keleiviams malonesnę savijautą.

Tarp prietaisų skydelio ir priekinio stiklo apačios įrengtas nedidelis informacinis ekranas. Dėl šios naujoviškos funkcijos nereikia dvigubo ekrano, todėl vairuotojas visą reikiamą informaciją gali matyti nenukreipdamas akių nuo kelio.

Įrangos versijoje „You“ montuojama speciali išmaniųjų telefonų integravimo stotelė su išmaniojo telefono laikikliu. Įstačius telefoną, vairuotojas gali automatiškai paleisti valdymo programėlę, naudodamas NFC belaidę technologiją.

Dėl išmaniųjų telefonų integravimo stotelės vairuotojas gali savo telefone pasiekti paslaugų nuorodas, valdomas balso atpažinimo sistema. Jis taip pat gali valdyti automobilio radiją, grojaraščius bei navigaciją. Ant „C3 Aircross“ vairo įrengti valdikliai leidžia vairuotojui neatitraukti rankų nuo vairo, o spustelėjus pradžios mygtuką, galima lengvai grįžti į pagrindinį programėlės puslapį.

„Max“ įrangos versijose yra 10,25 colio spalvotas informacijos ir pramogų sistemos ekranas, šiek tiek pakreiptas į vairuotoją. Ekrane pritaikyta valdiklių architektūra, įkvėpta išmaniųjų telefonų naudojimo patirties. Virtualios nuorodos suteikia prieigą prie pagrindinių navigacijos, telefono, radijo, programėlių ir medijos funkcijų.

Belaidė „Wi-Fi“ ryšio funkcija leidžia sujungti išmanųjį telefoną su automobilio sistemomis bei naudoti „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ programėles. Automobilio komfortą padidina du USB-C lizdai priekyje ir dar du antroje sėdynių eilėje. Be to, centrinės konsolės daiktų saugykloje integruotas 15 W galios įkroviklis.

Įvairūs varikliai

„Smart Car“ platforma, ant kurios sukurtas naujasis „C3 Aircross“, yra pritaikyta įvairioms vidaus degimo, hibridinėms ir elektrinėms galios sistemoms montuoti. Todėl, be tradicinio vidaus degimo variklio, naujojo modelio gamintojai pirmą kartą siūlo 136 AG pajėgumo 48 V hibridinę pavarą, kuri palengvina perėjimą prie elektrifikacijos ir puikiai tinka tokio kėbulo tipo automobiliams. O ilgainiui bus galima įsigyti ir vien tik elektra varomą krosoverį.“

Elektromobilis viena įkrova galės nuvažiuoti daugiau nei 300 kilometrų (laukiama sertifikavimo) ir palengvins kasdienį gyvenimą: jo baterija nuo 20 iki 80 proc. įsikrauna vos per 26 minutes. Be to, automobilyje galima naudotis „ë-Routes“ programėle – kelionių planavimo priemone, kuri analizuoja kelionės maršrutą realiuoju laiku. Nuo 2025 metų bus siūloma ir didesnį atstumą nuvažiuojanti versija, kuri viena įkrova įveiks per 400 kilometrų.

Išanalizavę daugelio vartotojų kasdienius poreikius, gamintojai elektrinėje versijoje įdiegė 83 kW (113 AG) elektros variklį su 44 kWh talpos LFP (ličio geležies fosfato) baterija. Ši technologija užtikrina puikų našumo ir kainos derinį, todėl automobilis patrauklus plačiam vartotojų ratui. Dėl iš karto pasiekiamo maksimalaus sukimo momento elektromobilis garantuoja sklandų pagreitėjimą ir gali išvystyti iki 145 km/val. greitį.

Hibridinė versija idealiai tinka šeimoms, nes užtikrina mažesnes degalų sąnaudas ir išmetamųjų teršalų kiekį, todėl naudinga ir vairuotojo piniginei, ir gamtai. Nedidelis elektros variklis padeda 1,2 litro benzininiam vidaus degimo varikliui žymiai sumažinti degalų sąnaudas ir leidžia važiuoti vien elektros režimu beveik pusę laiko mieste. Nedidelis akumuliatorius įkraunamas automobilio lėtėjimo metu, todėl hibridinės versijos emisija sumažėjo iki 121 g CO2/km.

Naująjį krosoverį taip pat bus galima rinktis su 75 kW/100 AG turbobenzinine jėgaine. Šis 3 cilindrų „PureTech Turbo“ variklis derinamas su 6 pavarų mechanine dėže ir atitinka „Euro7“ standartą. Ši versija bus siūloma už konkurencingiausią kainą rinkoje.

Gausų pagalbinių vairavimo technologijų paketą sudaro aktyvioji stabdymo sistema, vairuotojo nuovargio aptikimo ir perspėjimo funkcija, greičio ženklų atpažinimo sistema, tolimųjų šviesų valdymo pagalba, aktyvioji eismo juostos laikymosi pagalba ir kt.

Naujas modelis bus gaminamas Europoje, Trnavos gamykloje. Tai pirmasis B-SUV segmento modelis Europos rinkoje, kurio elektrinė versija kainuos mažiau nei 30 000 eurų, o versija su vidaus degimo varikliu ir mechanine pavarų dėže atsieis mažiau nei 20 000 eurų.