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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Benediktas Čirba „Drift Masters“ sezoną baigė 12-as, o po nesėkmės Kačerginėje lipo ant podiumo

2026-09-20 08:45 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-20 08:45
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Benediktui Čirbai 2026 metų sezonas baigėsi dviem visiškai skirtingais savaitgaliais per vos kelias dienas. „Drift Masters“ finale Varšuvoje lietuvį jau TOP32 etape sustabdė automobilio gedimas, tačiau komanda po nesėkmės nesiskirstė – iš Lenkijos išvyko tiesiai į Kačerginę, kur kitą dieną Čirba Lietuvos drifto čempionato PRO etape iškovojo antrąją vietą.

Benediktas Čirba (nuotr. komandos archyvo)

Benediktui Čirbai 2026 metų sezonas baigėsi dviem visiškai skirtingais savaitgaliais per vos kelias dienas. „Drift Masters“ finale Varšuvoje lietuvį jau TOP32 etape sustabdė automobilio gedimas, tačiau komanda po nesėkmės nesiskirstė – iš Lenkijos išvyko tiesiai į Kačerginę, kur kitą dieną Čirba Lietuvos drifto čempionato PRO etape iškovojo antrąją vietą.

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Rugsėjo 11–12 dienomis Varšuvos PGE Narodowy stadione vykęs „Drift Masters“ finalas sutraukė 55 tūkst. žiūrovų. Sezono uždarymą lydėjo ne tik šonaslydžio kovos, bet ir „Red Bull“ „Formulės 1“ technikos pasirodymai.

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Stiprų važiavimą nutraukė gedimas

Kvalifikacijoje B. Čirba užsitikrino vietą tarp 32 finalinėse kovose dalyvavusių sportininkų, o pirmuoju varžovu tapo 2025 metų „Drift Masters“ čempionas Conoras Shanahanas.

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Pirmajame poriniame važiavime lietuvis važiavo besivejančiojo pozicijoje ir laikėsi itin arti varžovo automobilio. Oficialioje „Drift Masters“ finalo apžvalgoje Čirbos važiavimas taip pat išskiriamas kaip agresyvus ir labai artimas, tačiau antrojo bandymo lietuvis taip ir nebesulaukė.

B. Čirbos BMW sugedo aušinimo sistema – trūkęs vamzdis užbaigė jo pasirodymą Varšuvoje ir pergalė atiteko C. Shanahanui. Airis vėliau laimėjo ir visą finalinį etapą.

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Galutinį 2026 metų čempiono titulą Varšuvoje iškovojo Pawełas Korpulińskis, sezoną baigęs su 509 taškais. C. Shanahanas liko antras, Piotras Więcekas – trečias.

Iš Varšuvos – tiesiai į Kačerginę

Nesėkmė Lenkijoje Čirbos komandos sezono neužbaigė. Susikrovusi techniką ji iš Varšuvos išvažiavo tiesiai į Kačerginės „Nemuno žiedą“, kur rugsėjo 13 dieną vyko penktasis Lietuvos drifto čempionato PRO etapas.

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Čia rezultatas buvo visiškai kitoks. Oficialioje etapo klasifikacijoje B. Čirba užėmė antrąją vietą. Nugalėjo Gustas Valainis, o trečias liko Gediminas Levickas. Iš viso PRO klasėje startavo 24 sportininkai.

Taip savaitgalis, Varšuvoje pasibaigęs techniniu gedimu jau pirmojoje porinių važiavimų stadijoje, Lietuvoje baigėsi podiumu.

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Geriausią sezono rezultatą pasiekė Suomijoje

Ryškiausias B. Čirbos pasirodymas šių metų „Drift Masters“ sezone buvo liepos mėnesį Suomijoje. Ahvenisto trasoje lietuvis, kvalifikacijoje užėmęs tik 24-ąją vietą, poriniuose važiavimuose nužygiavo iki pat finalo.

Pakeliui jis eliminavo ir kvalifikacijos nugalėtoją Piotrą Więceką, o finale nusileido Jackui Shanahanui. Antroji vieta Čirbai buvo pirmasis „Drift Masters“ finalas per penkerius metus ir pakėlė jį į 8-ąją vietą bendroje čempionato įskaitoje.

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Vėlesni etapai susiklostė sunkiau. Vokietijoje techninės problemos neleido B. Čirbai patekti tarp 32 geriausiųjų, todėl dar prieš finalą Varšuvoje jis prarado teorines galimybes kovoti dėl čempiono titulo.

Galutinėje 2026 metų „Drift Masters“ įskaitoje Benediktas Čirba surinko 232 taškus ir užėmė 12-ąją vietą.

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