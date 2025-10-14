Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Austrijos greitkeliuose – naujovės: ką privalo žinoti vairuotojai?

2025-10-14 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 17:06

Jeigu bent kartą keliavote į Austriją, puikiai žinote, kad norint naudotis gana gerai išplėtotu greitkelių tinklu, iš pradžių reikia įsigyti ant priekinio stiklo klijuojamą lipduką-vinjetę. Vis dėlto, nuo šiol teks pratintis prie naujos sistemos. Austrijos greitkelių valdytoja ASFINAG oficialiai patvirtino, kad nuo 2027 metų vasario 1 dienos klijuojamų vinječių bus visiškai atsisakyta, o sistema taps skaitmeninė.

Greitkelis (nuotr. Denys Rodionenko)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

2026-ieji bus paskutiniai metai, kai dar bus galima įsigyti klasikinį lipduką. Paskutinės laidos vinjetė bus ugningai raudonos spalvos. Tačiau tai – jau atgyvenančios technologijos gulbės giesmė. Jau dabar daugiau nei 75 proc. metinių vinječių Austrijoje yra įsigyjamos skaitmeniniu būdu.

Daugiau patarimų vairuotojams – specialioje „Patarimai vairuotojams“ rubrikoje.

Elektroninė sistema nuo 2027-ųjų veiks susiejant mokestį su automobilio valstybiniu numeriu. Patikra vyks automatiškai, specialiomis kameromis nuskaitant numerius. Vairuotojams tai reiškia viena – nebeliks nei klijavimo, nei, kas dar svarbiau, varginančio seno lipduko gramdymo nuo stiklo.

Tačiau vairuotojams iš Lietuvos, ypač perkantiems vinjetę internetu, būtina žinoti vieną itin svarbią taisyklę, galinčią apkartinti kelionę. Perkant internetu, tik 1 ir 10 dienų vinjetės įsigalioja iškart. Tuo tarpu 2 mėnesių ir metinė vinjetės, dėl ES vartotojų teisių apsaugos, aktyvuojamos tik po 18 dienų.

Laimei, yra du paprasti būdai, kaip šio laukimo išvengti. Pirmasis – pirkti vinjetę ne internetu, o fizinėje prekybos vietoje (pvz., degalinėje). Ten pardavėjas jūsų numerį iškart įves į sistemą ir vinjetė galios nedelsiant. Antrasis būdas – perkant internetu, nurodyti, kad esate verslo klientas.

Kalbant apie kainas, 2026-aisiais jos didės maždaug 2,9 proc. Lengvajam automobiliui 10 dienų vinjetė kainuos 12,80 euro, 2 mėnesių – 32 eurus, o metinė – 106,80 euro. Taip pat bus galima įsigyti ir naują, 1 dienos vinjetę už 9,60 euro.

Kontrolė taip pat bus vykdoma skaitmeniniu būdu, tad tikėtis praslysti nepastebėtam neverta. Bauda už važiavimą be galiojančios vinjetės – 120 eurų.

