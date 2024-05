Artėjant Lietuvos automobilių ralio čempionato pradžiai – atmintinė žiūrovams: kaip elgtis trasoje ir nesukelti problemų kitiems?

Visko pradžia – kultūra

„7bet Rally Lazdijai“ organizatoriai teigia, jog saugumas visuomet yra pagrindinė žiūrovams aktuali tema, tačiau iš pradžių reikėtų pradėti nuo elementarios stebint ralį. Kadangi ralio varžybos vyksta bendro naudojimo keliais, o greičio ruožai driekiasi pro gyventojų namus bei žemės valdas, ralio žiūrovai čia turėtų elgtis itin atsakingai. Prisiminkite, kad ralis visa savo sudėtimi regione yra tik svečias, o svečiuose dera elgtis mandagiai ir kultūringai.

„Būna taip, kad ralio žiūrovai automobiliais braunasi į gyventojų kiemus, privačias teritorijas. Juk tikrai nėra sunku pasistatyti automobilį kiek atokiau ir iki norimos vietos paeiti kelis šimtus metrų, kvėpuojant grynu Dzūkijos pušynų oru“, – sakė vienas iš „7bet Rally Lazdijai“ organizatorių Ronaldas Rutkauskas.

REKLAMA

REKLAMA

„Reikia suprasti, kad regione visas ralis ir ralio žiūrovai yra tik svečiai, todėl ir elgtis reikėtų taip, kad paskui nebūtų priekaištų iš vietos gyventojų dėl žiūrovų elgesio, veiksmų ar elementaraus šiukšlinimo. Privalome gerbti vieni kitus, nes vienas neprotingai besielgiantis asmuo gali sugadinti visą šventę tiek patiems žiūrovams, tiek dalyviams, tiek organizatoriams. Jei norime, kad ralis turėtų tęstinumą, regione būtų laukiamas, visi turime elgtis atsakingai“, – priduria jis.

REKLAMA

Saugumo taisyklės parašytos krauju

Ir nors žiūrovų elgesio ir kultūros tema yra visuomet aktuali, tačiau pats svarbiausias yra saugumo klausimas. Kaip sako „7bet Rally Lazdijai“ organizatoriai, visos automobilių sporto saugumo taisyklės yra parašytos krauju, tad ralio žiūrovai privalo besąlygiškai laikytis visų saugumo reikalavimų varžybų metu.

Šių varžybų organizatoriai žiūrovams netgi paruošė specialią atmintinę. Šioje santraukoje aprašytos ne tik esminės saugaus ralio stebėjimo taisyklės, bet pateikta ir schema su zonomis, kuriose stebėti ralį visuomet yra potencialiai pavojinga.

REKLAMA

REKLAMA

„Net ir žinančiam, kur tos pavojingos vietos yra, verta jas prisiminti, jau net nekalbant apie tuos, kurie šios informacijos nėra girdėję. Taip pat būtų smagu, kad patyrę ralio žiūrovai sudrausmintų bei įspėtų tuos, kurie stovi pavojingose zonose. Ralio saugumo taisyklės tiek sportininkams, tiek žiūrovams yra parašytos krauju. Jei matote, kad kažkas neteisingai elgiasi, kelia pavojų sau ir kitiems, sudrausminkite ir tą darykite ne vieni, o kartu su kitais atsakingais žiūrovais. Kai ne vienas žmogus, o visas būrys žiūrovų tam blogai besielgiančiam duos pastabą, jis tikrai atkreips dėmesį.

Taip pat trasoje visuomet dirba saugos darbuotojai, kurie turi tiesioginį ryšį su starto teisėjais, su varžybų valdymo centru. Jei matote, kad bręsta pavojinga situacija, kad neatsakingas žiūrovas kelia pavojų sau ir kitiems ir į jokias pastabas nereaguoja, imkitės veiksmų – informuokite apie tai arčiausiai esantį saugos darbuotoją.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Lygiai taip pat jei jūsų ar jūsų kompanijos saugos darbuotojas paprašė atsitraukti dešimt ar penkiolika metrų, taip ir padarykite. Tikrai neverta ginčytis ir įrodinėti savo teisybę, kadangi kiekvienas ralis turi iš anksto patvirtintą saugos planą, kiekviena vieta yra išanalizuota kompetentingų asmenų ir jei teisėjas prašo jūsų pasitraukti toliau nuo trasos, jis tą daro ne be reikalo. Ta vieta gali būti potencialiai pavojinga.

Būtų gerai, kad ralio žiūrovai apie savo saugumą pradėtų galvoti taip, kaip galvoja patys sportininkai. Sportininkams prirašyta labai daug saugumo reikalavimų, taisyklių. Ir jei nors vienos iš jų dalyvis nesilaiko, lenktynių jis net negalėtų pradėti. Nes jis nesaugus nei pats sau, nei aplinkai. Jeigu žiūrovai į ralio saugumą pradės žiūrėti taip pat kaip dalyviai, tuomet mes Lietuvoje turėsime tokias ralio varžybas, kai galėsime būti ramūs vieni dėl kitų. Tai yra didžiulė siekiamybė“, - sakė Ronaldas Rutkauskas.

REKLAMA

Žiūrovai kontroliuojami, tačiau atsakomybę neša patys

Nors visi ralio renginiai privalomai yra apdraudžiami, o organizatoriai deda maksimalias pastangas saugumui užtikrinti, galutinę atsakomybę dėl savo veiksmų stebint ralį vis tiek neša pats žiūrovas.

Žiūrovas, stebintis automobilių sporto renginį, savo paties saugumui privalo žinoti šio sporto specifiką ir žiūrovo atsakomybę, kuri numatyta LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitime: (Per renginį ar varžybas sporto mėgėjams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų saugumo reikalavimais. Jeigu sporto mėgėjai, žiūrovai nesilaiko nustatytų varžybų saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako. (2008-04-17, Nr.X-1501, VI skyriaus 42 str. 5 p.)

REKLAMA

Ralio varžybose prieš prasidedant greičio ruožui visuomet trasoje pirmieji pasirodo saugos automobiliai, vadinamieji SAF. Jie atitinkamais laiko intervalais važiuoja per trasą ir tikrina, ar nėra kliūčių pradėti lenktynes sportiniam kanalui. Tiesa, neretai būna taip, kad važiuojant saugos automobiliui žiūrovai atsitraukia toliau, o jam pravažiavus į draudžiamas vietas sugrįžta.

SAF automobiliuose yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, tad jei įvykus kokiam nors incidentui paaiškėtų, kad atitinkami žiūrovai buvo įspėti nestovėti vienoje ar kitoje pavojingoje vietoje, bet jie šių reikalavimų nepaisė ir vėl sugrįžo į draudžiamą zoną, atsakomybė vėlgi kristų ant jų pačių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be SAF automobilių saugumą trasoje tikrina ir po jų važiuojantys nuliniai ekipažai. Pastarieji nesivaržo dėl rezultato ir finišo teisėjų postą informuoja apie tai, ar trasoje nėra pavojingai arti stovinčių žiūrovų, kitų kliūčių. Jei nuliniai ekipažai apie jokius pavojus nepraneša, tuomet prasideda sportinis kanalas ir į trasą jau išleidžiami dėl rezultato kovojantys dalyviai.

Pastarieji finiše teisėjams taip pat gali pranešti, jei greičio ruože yra pavojingai stovinčių žmonių, tačiau dažniausiai dėl rezultato besivaržantis ekipažas yra susikoncentravęs į lenktyniavimą ir pagrįstai tikisi, kad trasoje kliūčių ar pavojų jiems ir sau keliančių žiūrovų nebus.

REKLAMA

Sąmoningumas auga

Savo patirtimi su skaitytojais pasidalinti sutiko ir panevėžietis Linas Pilypavičius, kuris yra ragavęs šturmano duonos, o kaip ralio žiūrovas skaičiuoja jau ketvirtą dešimtį metų stebint įvairiausias ralio varžybas Lietuvoje ir užsienyje. Beje, pastaraisiais metais Linas Pilypavičius kai kuriose ralio varžybose vairuoja vieną iš saugos automobilių. Jis sutiko pasidalinti mintimis apie tai, kokios yra žiūrovų elgesio tendencijos.

„Ralį stebiu jau daugiau nei 35 metus ir esu matęs visokių situacijų. Per tiek metų turiu tikrai daug patirties tiek asmeninės, tiek matant kitų žiūrovų veiksmus. Pastebiu, kad pastaruoju metu saugumo situacija pagerėjusi ir žiūrovų sąmoningumas tikrai išaugęs. Stebint ralį dažnai matau situacijas, kai pavojingai atsistojęs žiūrovas, sulaukęs pastabos iš manęs ar kitų žiūrovų, į jas reaguoja. Retai bebūna kažkokių atsikalbinėjimų ir ginčų. Žmogus tik gavęs pastabą kartais susimąsto, kad galbūt tikrai jis stovi pavojingoje vietoje, kur jam pačiam gresia pavojus.

REKLAMA

Tie žiūrovai, kurie ralį stebi dažnai, tas esmines saugumo taisykles, kur stovėti, o kur nestovėti jau žino. Kiek didesnė problema yra su vietos gyventojais, kurie su raliu bendro turi tik tiek, kad varžybos vyksta palei jų gyvenvietę. Tuomet prasideda bandymai kažkur pravažiuoti, kažkur praeiti, nes jie čia jaučiasi vietiniais. Tokie žmonės nesuvokia, kaip tai yra rimta ir kad jie save stato į labai pavojingą situaciją. Ir dažniausiai tiems vietiniams paaiškinti labai sunku.

Yra tekę ne sykį griebti už pakarpos į automobilį atsisėdusiems ir važiuoti greičio ruožu mėginantiems vietiniams bei sakyti: „Žmogau, ar tu suvoki, kad kelias uždarytas, niekur tu negali važiuoti“. Yra tekę stabdyti net ir tokius, kurie ant keturračių pasisodina savo vaikus ir ruošiasi važiuoti trasa prieš eismą, ar sustoja kur po tramplinu. Taigi, didžiausia problema yra ne to tikrojo ralio fano elgesys, o tokio žiūrovo, kuris net nelabai ir įsivaizduoja, kokio renginio dalimi vienai ar dviem dienoms tapo tiesiog gyvendamas šiame regione“, - sakė Linas Pilypavičius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ralyje BPC numerį 112 pamirškite

Praktiškai nėra automobilių sporto varžybų, kurių metu visi dalyviai pasiektų finišą. Vienus sustabdo gedimai, kitus – avarijos. Žiūrovų elgesys avarijos vietoje irgi yra itin svarbi tema ir „7bet Rally Lazdijai“ varžybų vadovas bei LASF Ralio komiteto pirmininkas Darius Šileikis akcentuoja vieną – įvykus incidentui negalima skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112, nes jokia pagalba į incidento vietą neatvyks greičiau nei ta, kuri kontroliuojama iš varžybų valdymo centro.

Papildomas skambutis į 112 sukels tik dar daugiau chaoso, o autosporto specifikos nesuprantantys bei į žiūrovo pranešimą reaguoti privalantys specialiųjų tarnybų darbuotojai patys gali atsidurti pavojuje. Policija, medikai ar ugniagesiai, išsiųsti pagal Bendrojo pagalbos centro pranešimą, tame ar kitame, taip pat tuo metu vykstančiame greičio ruože gali išvažiuoti prieš eismą, o tuomet iki naujos nelaimės – vienas žingsnis.

REKLAMA

Darius Šileikis papasakojo, kaip tokiose situacijose turi elgtis žiūrovai ir kodėl šiuo atveju varžybų valdymo centro kontroliuojamos tarnybos įvykio vietoje atsidurs greičiau ir be pavojaus sau bei kitiems.

„Pirmiausia žiūrovas turi žinoti, kad kiekvieno greičio ruožo starte budi GMP ir ugniagesių komanda. Privalomai. Joks greičio ruožas neprasideda, jei šių tarnybų nėra starte. Taip pat yra budintis GMP reanimobilis, kuris budi tarp greičio ruožų, kad įvykus skaudesnei avarijai galėtų skubiai atvykti.

Žiūrovas turi suprasti, kad mes turime savo specialiųjų tarnybų pajėgas, kurios visuomet pasiruošusios reaguoti. Galų gale, A lygoje automobiliuose naudojami GPS siųstuvai, ant kurių valdymo pulto yra mygtukai, kuriais jie gali pranešti, ar po avarijos jiems reikia pagalbos, ar nereikia, pranešti jei automobilis dega ar kelias tapo užtvertas.

REKLAMA

Visi tie signalai akimirksniu keliauja į varžybų valdymo štabą, kuriame mes matome visą sportinį kanalą ir saugumo kanalą. Sportinis kanalas susideda iš dalyvių, saugumo kanalas – iš visų spec. tarnybų, kuriems mes irgi sudedame savo GPS siųstuvus ir matome, kur jie yra, kur juda. Mes viską kontroliuojame.

Jei atsitinka avarija trasoje ir dalyvis paspaudžia „SOS“ mygtuką, mes iškart matome, kokio pobūdžio tai buvo sustojimas. Tarkime matome, kad automobilio greitis nuo 120 km/val. staigiai sumažėjo iki nulio. Pagal tai galima numanyti, kokio rimtumo tai galėjo būti avarija. Be to, varžybų valdymo centre matome visą saugos kanalo informaciją, kiekvieno saugos darbuotojo tikslią lokaciją ir nedelsiant susisiekiame su arčiausiai esančiu, kad jis papasakotų situaciją. Neįmanoma, kad mes nežinotume apie kažkokią avariją ar incidentą. Turime visą informaciją varžybų valdymo štabe, kurią mes valdome.

REKLAMA

REKLAMA

Kas atsitinka, kai žiūrovas paskambina į Bendrąjį pagalbos centrą? Tuomet žiūrovas turi atsakinėti į klausimus, kurie yra privalomi. Kadangi avarija trasoje yra fiksuojama kaip eismo įvykis, automatiškai informuojama policija ir medikai. Ir ką jie daro? Jie važiuoja į įvykio vietą artimiausiais keliais. Pavyzdžiui praėjusiais metais žiūrovo iškviestos tarnybos atvažiavo gerokai vėliau nei sureagavo mūsų turimos pajėgos, nes mūsų medikai ir ugniagesiai jau buvo įvykio vietoje. Policija atvažiavo nuo asfalto ir veržėsi važiuoti prieš eismą greičio ruožu, kas šiaip yra griežtai draudžiama. Jei sportinis kanalas dar nebūtų sustabdytas, pareigūnai tiesiog rizikuotų susidurti su trasoje vis dar lenktyniaujančiais automobiliais kaktomuša.

Žiūrovas privalo suprasti, kad iškviesdamas pagalbą per 112 jis nepadeda, o tik sutrukdo sportinę varžybų dalį. Nes kol jūs dar kalbėsitės su Bendruoju pagalbos centru ir bandysite paaiškinti situaciją ir įvykio vietą, mes jau žinosime pilną situaciją iš saugos darbuotojo ar paties ekipažo ir jei reikia jau būsime išsiuntę specialiąsias tarnybas į vietą“, - sakė Darius Šileikis.

Traukti lenktynininką iš automobilio galima tik dviem atvejais

Dar viena taisyklė, kurią privalo žinoti kiekvienas žiūrovas, yra susijusi su pagalba avariją patyrusiam ekipažui. Ištraukti žmogų iš sudaužyto automobilio galima tik tuomet, kai automobilis dega arba skęsta. Jokiu kitu atveju automobilyje po avarijos likusių ekipažo narių liesti negalima – tą daryti gali tik medikai, kurie, tikėtina, jau pakeliui į įvykio vietą nuo starto.

REKLAMA

„Jei kalbame apie paprastą pagalbą, susijusią su automobiliu, tai pašalinė žiūrovų pagalba dalyviams yra draudžiama. Ne kartą dalyviai už tai buvo diskvalifikuoti. Jei kalbame apie situacijas, kai ekipažas patiria sužeidimus, reikalinga medicininė pagalba, jokiu būdu negalima liesti nukentėjusiųjų. Jie per avariją galėjo patirti įvairias traumas ir juos iš automobilių iškelti, atsegti diržus, nuimti kaklo ir galvos apsaugos sistemas, šalmus gali tik medikai. Priešingu atveju rizikuojama dar labiau pakenkti, nes nėra aišku, kokios tos traumos.

Ralyje dirbantys paramedikai apmokyti, kaip nuimti kaklo apsaugą, kaip nuimti šalmus. To, beje, negali daryti vienas žmogus. Šalmas nuimamas dviese. Taip pat yra specialios instrukcijos, kaip teisingai iškelti lenktynininką iš sportinės sėdynės. Suprantame, kad žmonėms suveikia adrenalinas, kad žiūrovai nori padėti nukentėjusiesiems, bet tą daryti griežtai draudžiama. Pasekmės to gali būti negrįžtamos. Yra buvę atvejų, kai patys lenktynininkai po avarijos prašė žiūrovų pasitraukti ir nemėginti jiems padėti“, - pasakojo Darius Šileikis.

Operatyvus situacijų valdymas – tik ralio štabe

Kaip sako Darius Šileikis, ralio žiūrovams 112 telefono numerį per varžybas pamiršti reikėtų ne tik avarijos atveju. Net ir žiūrovų gretose kilus kažkokiam konfliktui ar incidentui, sunegalavus kažkieno sveikatai pirmiausia reikėtų kreiptis į artimiausią saugos darbuotoją, kurie trasoje yra išdėlioti kas kelis šimtus metrų ir jie pirmiausia turi būti informuojami apie situaciją.

REKLAMA

Ir vos tik saugos darbuotojo gauta informacija pasieks varžybų valdymo centrą, bus imtasi vienokių ar kitokių veiksmų.

Darius Šileikis sako, kad pastaruoju metu varžybų valdymo centre kartu su varžybų vadovu bei medikų ir ugniagesių pajėgas kontroliuojančiais specialistais dirba ir policijos atstovas. Būtent dėl šios priežasties net apie žiūrovų gretose vykstančius konfliktus ar kažkokius neramumus irgi nereikėtų pranešti skambinant 112. Tokioms situacijoms įvykus taip pat derėtų kreiptis į apsaugos darbuotoją, o pačiam tiesiog telefonu filmuoti patį konfliktą, kad viešąją tvarką pažeidę asmenys vėliau sulauktų atsakomybės.

Informacijos apie vykstantį konfliktą sulaukęs varžybų valdymo centras nedelsiant imsis veiksmų situacijai suvaldyti.

„Dažnai gali būti taip, kad kažkoks incidentas žiūrovui bus pirmą kartą gyvenime ir jis tikrai nežinos, kaip elgtis. Tačiau mes su įvairiais situacijų modeliais varžybų valdymo štabe susiduriame kiekvienose varžybose ir viskam turime sprendimą.

Taigi, dar sykį prašome - jokiu būdu neskambinkite 112. Nes policija į įvykį važiuos kirsdama bet kokias „Stop“ juostas ir vėl atsidurs pavojuje. Kreipkitės į saugos darbuotoją. Kiekvienas saugos darbuotojas turi savo identifikacinį numerį, telefoną. Jis susisieks su starte esančiais teisėjais ir praneš, kokia situacija, kokia pagalba reikalinga. Šią informaciją gavęs štabas tuomet sukoordinuos tarnybas, kaip operatyviai išspręsti situaciją nesutrukdant sportinio kanalo ar nenutraukiant greičio ruožo.

REKLAMA

Įvairios netikėtos situacijos, nebūtinai konfliktai ar incidentai, yra spendžiamos nuolat. Ne visada kažkas veržiasi automobiliais į trasą vien tik dėl to, kad nori padaryti tai piktavališkai. Kartais žmonėms reikia važiuoti į ligoninę, kažkam – pas giminaičius.

Esame turėję situaciją, kad žmonės važiavo į sodybą švęsti vestuves, o sodyba buvo prie greičio ruožo ir kelias buvo uždarytas. Tai išsprendėme tą klausimą be jokių pykčių. Tai neišvengiama ralio dalis, nes ralis vyksta dideliu spinduliu visame rajone, todėl visokių atvejų pasitaiko. Bet viską spręsti reikia per varžybų valdymo štabą, per saugos darbuotojus, o ne per 112“, - kalbėjo Darius Šileikis.