Ar keturračiai tikrai pavojingi? Ekspertų nuomonės ir patarimai

Eismo įvykiai – neatsargaus elgesio pasekmė

2024 m. birželio mėnesį keli skaudūs incidentai dar kartą priminė apie saugaus vairavimo svarbą. Pavyzdžiui, birželio 15 d. Kairiuose neblaivus vyras, vairuodamas keturratį namo kieme, nesuvaldė transporto priemonės ir įvažiavo į prie stalo sėdinčius žmones. Kitą dieną Jurbarko rajone keturratis su dviem keleiviais apsivertė – jį vairavo net 2,9 promilės įpūtęs vyras.

Be to, nepilnamečių vairuojami keturračiai taip pat kelia nemažai pavojų. Birželio 30 d. Šiauliuose pirmą kartą keturratį vairavusi šešiametė nesuvaldė transporto priemonės ir atsitrenkė į garažo sieną, o rugpjūčio 25 d. netoli Druskininkų keturiolikmetis be šalmo apsivertė važiuodamas smėlėtu keliu.

REKLAMA

REKLAMA

„Keturračiai patys nepadaro avarijų – tai vairuotojai, kurie nesilaiko saugumo taisyklių, sukelia incidentus“, – sako lenktynininkas Antanas Kanopkinas, Dakaro ralio dalyvis. Ekspertai pastebi, kad avarijos dažnai nutinka dėl vairuotojų noro pasirodyti prieš kitus, nesilaikymo Kelių eismo taisyklių ar nepagrįsto pasitikėjimo savo gebėjimais.

REKLAMA

Saugumo taisyklės ir techniniai reikalavimai

Lietuvoje galingais keturračiais, registruotais „Regitroje“, gali važiuoti tik suaugusieji, turintys A arba B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Mažesnės galios keturračiai dažniausiai registruojami kaip ratiniai traktoriai, kuriems vairuoti reikia B, TR1 arba TR2 kategorijų.

Vaikams skirti specialūs vaikiški keturračiai yra mažos galios, su reguliuojamu greičiu, todėl juos galima saugiai naudoti nuo trejų metų. Elektriniai vaikiški keturračiai ypač populiarūs dėl galimybės apriboti jų judėjimo plotą ir greitį.

REKLAMA

REKLAMA

Patyrę vairuotojai pabrėžia, kad keturratis yra valdomas kitaip nei automobilis ar motociklas – posūkiuose reikia tinkamai perkelti svorį, kad būtų užtikrintas stabilumas. „Keturratis nėra pavojingesnis už kitas transporto priemones, tačiau svarbu jį tinkamai perprasti ir pritaikyti vairavimo techniką,“ – teigia „Motorider“ ekspertas Adomas Gančierius.

Kaip užtikrinti saugumą vairuojant keturratį?

Ekspertai pateikia keletą patarimų, kaip išvengti nelaimingų atsitikimų. Pirmiausia būtina dėvėti apsauginį šalmą, o pramoginiams pasivažinėjimams rekomenduojama naudoti papildomas kūno apsaugas. Prieš kelionę būtina patikrinti transporto priemonės techninę būklę: stabdžius, padangų oro slėgį ir skysčių sandarumą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pradedantiesiems vairuotojams patariama iš pradžių susipažinti su keturračių valdymu ir nebandyti viršyti savo galimybių. Važiuojant nepažįstamose vietovėse, svarbu sumažinti greitį ir būti atidiems, ypač posūkiuose ar aklosiose zonose.

„Lietuvoje keturračių skaičius auga, todėl net miške galima sutikti transporto priemones iš priešpriešos. Todėl saugus vairavimas yra būtinas visur,“ – akcentuoja A. Gančierius.