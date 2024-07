Apmaudas „Mercedes“ stovykloje – iš George`o Russello buvo atimta pergalė

Už tokį taisyklių pažeidimą G.Russellui buvo skirta labai griežta bausmė – diskvalifikacija. Iš jo atimta tiek pergalė, tiek visi 25 taškai.

Po G.Russello diskvalifikacijos pergalė atiteko jo komandos draugui ir tautiečiui Lewisui Hamiltonui. Į antrą vietą pakilo australas Oscaras Piastri („McLaren“), į trečią – monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“), o į ketvirtą – sezono lyderis olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“).

„Turime priimti šią nuobaudą, nes akivaizdu, jog padarėme klaidą. Turime iš to pasimokyti ir suprasti, kas buvo ne taip. Apmaudu prarasti dublį. Mes galime tik atsiprašyti George‘o, kuris važiavo fenomenaliai“, - teigė „Mercedes“ vadovas Toto Wolffas.

Unfortunately George has been disqualified for his car being below the minimum required weight. Here’s Toto’s reaction. pic.twitter.com/a3qJLyrwr8