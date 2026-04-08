Man taip liepė mama / močiutė“: kaip įpročiai perduodami iš kartos į kartą?
Nors kyšininkavimas sveikatos sistemoje vis dažniau vadinamas pasenusiu reiškiniu, daliai žmonių jis vis dar atrodo savaime suprantamas elgesys. Ypač tada, kai toks požiūris perduodamas šeimoje – iš tėvų, senelių ar artimųjų, kurie ilgus metus gyveno visiškai kitokiomis taisyklėmis. Tokiose situacijose žmogus dažnai atsiduria tarp dviejų pasaulių: noro elgtis sąžiningai ir baimės „padaryti per mažai“ dėl savo sveikatos ar artimojo gerovės.
(3)Neduodu kyšio 2026-05-15
Skaidri medicina prasideda nuo mažų sprendimų: ką gali padaryti kiekvienas pacientas?
Apie skaidrumą sveikatos sistemoje dažniausiai kalbama kaip apie institucijų atsakomybę – taisykles, kontrolę ar pokyčius iš viršaus. Tačiau realybėje šį procesą formuoja netik gydymo įstaigos ar medikai, bet ir patys pacientai. Net ir kasdieniai, iš pirmo žvilgsnio nedideli pasirinkimai, gali turėti didelę įtaką tam, kokia kultūra vyrauja medicinoje. Kauno klinikų Neurochirurgijos intensyviosios terapijos skyriaus vadovė, doc. dr.
Neduodu kyšio 2026-05-14
„Aš gydytojui daviau vokelį… ir pasijutau blogiau“: paciento istorija, kuri keičia požiūrį
Vis dar pasitaiko atvejų, kai pacientai, norėdami, jų manymu, greitesnės ar kokybiškesnės pagalbos, į konsultaciją pas gydytoją atsineša vokelį su pinigais. Nors tokia praktika dažnai siejama su praeitimi, realybėje ji dar nėra visiškai išnykusi. Todėl vis dažniau pasigirsta istorijų, kurios parodo, kad tokie sprendimai ne tik nepadeda, bet ir gali pabloginti savijautą.
Neduodu kyšio 2026-05-12
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„Gal geriau duoti, kad būtų ramiau?“ – kaip gimsta šis automatinis mąstymas
Mintis „gal geriau duoti, kad būtų ramiau“ daugeliui pacientų kyla beveik automatiškai – net ir tada, kai jie supranta, kad to daryti nereikia. Tai ne visada sąmoningas sprendimas – dažniau vidinis impulsas, susijęs su noru jaustis saugiau ir išvengti galimų rizikų. Tačiau iš kur jis atsiranda ir kodėl vis dar išlieka? Šis vidinis dialogas dažnai įvyksta labai greitai – vos per kelias sekundes.
Neduodu kyšio 2026-05-08
Stresas ir sveikata: kodėl būtent gydymo situacijose priimame ne visada racionalius sprendimus
Sveikatos problemos retai palieka vietos šaltam protui. Net ir paprastas vizitas pas gydytoją daugeliui sukelia įtampą, o rimtesnės diagnozės akivaizdoje emocijos gali visiškai užgožti racionalų mąstymą. Būtent todėl gydymo situacijose žmonės neretai priima sprendimus, kurių vėliau patys negali iki galo paaiškinti. Šis reiškinys atsispindi ir platesniame kontekste.
Ar tikrai „duoti“ reiškia rūpintis savimi? Psichologinis paradoksas
Sveikatos sistemoje vis dar gyvas tylus, bet gajus įsitikinimas: jei „duosi“, būsi saugesnis, gausi daugiau dėmesio, gal net geresnį gydymą. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip rūpinimasis savimi, tačiau psichologiniu požiūriu tai dažnai yra visai kas kita – bandymas susitvarkyti su vidiniais jausmais, o ne realus būdas pagerinti situaciją. Būtent sveikatos kontekste šis mąstymas sustiprėja – čia susiduriame su nežinomybe, laukimu ir nerimu dėl savo ar artimųjų būklės.
Neduodu kyšio 2026-05-05
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Kodėl vis dar jaučiame poreikį „kažką palikti“ gydytojui? Psichologės paaiškinimas
Nors apie kyšių netoleravimą sveikatos sistemoje kalbama dažnai, kai kuriems žmonėms ši situacija viduje išlieka sudėtingesnė, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Logiškai suprantame, kad papildomai atsilyginti gydytojui nereikia ir kad tai laikoma netinkamu sprendimu, tačiau emocijos kartais sako kitaip. Būtent šis skirtumas tarp racionalaus suvokimo ir vidinio jausmo neretai ir sukuria įtampą – žmogus tarsi žino, kaip „reikėtų“, bet jaučia visai ką kita.
Neduodu kyšio 2026-04-23
„Pacientas man pasiūlė pinigų – nežinojau, kur dėtis“: medikų situacijos, apie kurias nekalbama garsiai
Apie kyšius medicinoje dažniausiai kalbama iš pacientų pusės – kodėl žmonės duoda ir ko tikisi. Tačiau gerokai rečiau girdime, kaip tokias situacijas išgyvena patys medikai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai Erika Jasukaitienė sako, kad kyšių davimas dažnai sukelia ne padėkos jausmą, o nemalonų vidinį konfliktą. „Visų pirma tai pastato į nepatogią padėtį. Iš karto iškyla nemalonūs jausmai ir net menkavertiškumas profesine prasme.
Neduodu kyšio 2026-04-13
Ką gydytojai iš tikrųjų vertina labiau nei dovanas ar pinigus?
Daugeliui pacientų vis dar atrodo savaime suprantama: jei nori gauti daugiau dėmesio, turi „kažką palikti“. Tai gali būti vokelis, dovana ar simbolinė padėka.
Neduodu kyšio 2026-04-13
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Gydytojas liepė paskambinti vakare: pacientė suprato, kad tai – ne apie gydymą
Apie kyšius sveikatos sistemoje dažniausiai kalbama iš pacientų pusės – kad būtent jie siūlo ar duoda neoficialius atlygius, siekdami greičiau gauti paslaugas. Tačiau kur kas rečiau garsiai įvardijama kita pusė: situacijos, kai pats pacientas pajunta spaudimą ar užuominas, kad papildomas atlygis yra laukiamas. Tokie atvejai ypač sudėtingi, nes dažniausiai nutinka pažeidžiamiausiu metu – kai žmogus susiduria su sveikatos problemomis, jaučia nerimą ir nori kuo greičiau gauti aiškius atsakymus.
Neduodu kyšio 2026-04-08